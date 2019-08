Es falso que Sarlo dijo en Twitter que Macri es el “peor presidente de la Argentina moderna”

En Twitter es viral una crítica a Mauricio Macri de la cuenta @Beatriz_Sarlo, publicada el miércoles 14 de agosto último, tres días después de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las que el Presidente terminó 15 puntos porcentuales detrás del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. Ni el comentario ni el tuit le pertenecen a la ensayista Beatriz Sarlo, porque esa cuenta es falsa, según confirmaron a Reverso ella y su editor.

“Además de por ser (sic) el peor presidente de la Argentina moderna, Macri será recordado por ser el Pierre Menard de Ricky Ricon en clave patética, neoliberal, populista y desesperada al mismo tiempo. Vergüenza ajena y horror”, dice el tuit, que el jueves al mediodía cosechaba 2.700 retuits y 8.100 “Me gusta”.

@Beatriz_Sarlo, a su vez, tiene 48.600 seguidores y funciona desde mayo de 2011, según información de la propia cuenta. En la biografía se define como “Ensayista” y de foto de perfil tiene una imagen de Beatriz Sarlo.

Qué dijo la escritora

En diálogo con Reverso, Sarlo confirmó que @Beatriz_Sarlo no es su cuenta de Twitter y que, por lo tanto, ese comentario sobre Macri no le pertenece.

“No es mi cuenta porque no tengo cuenta bajo ningún alias, ni en Facebook ni en Twitter. Pero no me pareció que fuera necesario que hiciera una cuestión ni jurídica ni administrativa en las plataformas para liquidar esa cuenta. No soy una persona muy dada al pleiteo administrativo, pero sí dije muy claramente, todas las veces que me lo han preguntado, que esa no era mi cuenta”, señaló a este medio.

La ensayista, que es especialista en la obra de Jorge Luis Borges y además escribe análisis políticos en diversos medios, dijo que @Beatriz_Sarlo adquiere verosimilitud porque el usuario que la administra “en vez de ser torpe es inteligente”. “Cita a Borges y ha leído mis notas de opiniones sobre Macri. Quizás si esta persona quisiera más notoriedad, querría que le hiciera una denuncia. No me conducirá a ello”, insistió a Reverso.

La cita a Borges del tuit viral es sobre “Pierre Menard, autor del Quijote”, un relato que integra el libro de cuentos Ficciones (1944) en el que el personaje, Pierre Menard, pretende escribir tal cual la novela de Miguel de Cervantes. Esto se puede constatar al poner las mismas palabras en el buscador de Google Books, que permite encontrar términos dentro de la publicación de un libro en formato pdf.

“La cuenta me parece graciosa. Es una especie de exageración de mi tono crítico irónico”, dijo Sarlo a Reverso.

Javier Calvo, jefe de Redacción de Perfil, diario donde la escritora publica sus columnas los fines de semana, también desmintió en Twitter la cuenta fake: “ALERTA SPOILER: Sarlo me pide que como su editor en @perfildiario aclare que esta cuenta es fake. Cumplo en informarlo”.

“Los vivos se dan cuenta de que no soy yo”

Twitter posee una política sobre las cuentas de parodias que establece que los usuarios pueden crear cuentas de este tipo siempre y cuando se ajusten a la siguiente regla: el nombre de la cuenta y la biografía de la misma deben indicar que no se trata de una cuenta oficial. La finalidad de esto es que los usuarios de la red social puedan identificar que la cuenta no está vinculada al tema que trata o la persona que parodia. En este caso, el usuario @Beatriz_Sarlo no aclara que es una cuenta no oficial, por lo cual puede inducir a error.

La biografía del Twitter falso contiene además un link verdadero al sitio Bazar Americano. Sarlo aclaró a Reverso: “Bazaramericano.com comenzó siendo la página web de la revista Punto de Vista. Cuando, después de 30 años ininterrumpidos, cerró Punto de Vista, quedaron colgadas esas columnas que son mías y provienen de una libreta que llevaba entonces. O sea que no son de un fake sino la pura verdad”.

El senador y candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, realizó un planteo ante Twitter y una denuncia ante el juzgado a cargo de Ariel Lijo para dar de baja una cuenta falsa que simula ser él. Pero no es el caso de Sarlo, que insistió en descartar la posibilidad de accionar contra la cuenta falsa. “Todo planteo administrativo sobre posesión intelectual no me atrae. He sido víctima en otras instancias de apropiación de nombres, pero no me interesan los planteos. Si alguien se divierte con eso, que se se divierta: los vivos se dan cuenta de que no soy yo”, aseveró.

Qué opina Sarlo sobre Macri

Aunque la cuenta en cuestión es falsa, la escritora es habitualmente crítica de la gestión de Cambiemos y de Macri.

Horas después de la conferencia de prensa que brindó el Presidente el último lunes, y por la cual pidió disculpas dos días después, la escritora señaló que “cuesta adjudicarle la responsabilidad a [Alberto] Fernández, Cristina Kirchner o a quien fuere de los opositores que hayan saltado los mercados”, y agregó respecto de Macri que “todas las cosas que uno esperaba que haga un presidente, no las hizo”.

Otras críticas de Sarlo a Cambiemos y Macri pueden verse acá, acá, acá, acá y acá.



Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña.

