GH: mucho show, poco reality

Ahora que la televisión y las redes sociales están pendientes de un tal Alfa y de una tal “Tora”, yo debo confesar que no veo “Gran Hermano”. Y me pregunto por qué la gente ve un programa en el que varias personas encerradas simulan una vida cotidiana que no es y que tiene poco de televisiva.

¿Entonces?¿Cuál es el secreto del éxito? Arriesgaré algunas hipótesis. Hay un precepto que el común de la gente tiene de la televisión: creer que lo que pasa en ese medio es “real” o que es verdad. Ya lo expresó un famoso teórico de la comunicación: “el medio es el mensaje”, en este caso es la televisión el medio que por su solo prestigio y por su incidencia en la vida de la gente se constituye en mensaje, no importa mucho su contenido, importa el lugar desde donde se imparte ese contenido.

Hoy, las cámaras son la expresión de la existencia social, la cosa pública, que antes sucedía en las plazas, en las calles, en el presente sucede en la televisión (y en Twitter, Facebook, Instagram) y se despliega en nuestro hogar. Así los ideólogos televisivos armaron un tipo de programa para acercar aún más la televisión y la vida, son los “Reality Show”, en los que se encubre un viejo sueño televisivo: que todo pueda ser filmado, transformar la vida privada en espectáculo. Por ahora son intentos bastante fallidos, porque estos “reality” tienen mucho de show y nada de “reality”.

“Gran Hermano” es para muchos el programa que muestra la vida de la gente común, de ahí su masividad. Es el espacio donde se hace posible ver lo privado como show, la ilusión de que si filman a esas personas también me podrían estar filmando a mí, el sueño de la cámara instalada en nuestra casa o en la del vecino y la posibilidad de espiar y ser espiado. El sueño peligroso de que solo siendo parte de la tele ( y de las redes) se puede existir socialmente.