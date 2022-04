La agenda de shows: Pedro Aznar, Los Espíritus y Nito Mestre junto a la Sinfónica de los Neuquinos

Tres shows que no te podés perder

Pedro Aznar en Neuquén y Cipolletti

Este fin de semana, Pedro Aznar cierra su gira por la región con tres shows, en el Casino Magic de Neuquén, este viernes y sábado, a las 22; y el domningo, a las 21, en el Complejo Cultural Cipolletti, con entradas agotadas.

Sinfónica del Neuquén

& Nito Mestre

Fundación BPN junto al Gobierno de la Provincia del Neuquén y el Ministerio de las Culturas presentan Orquesta Sinfónica del Neuquén & Nito Mestre “Malvinas: 40 años”, Concierto por la Paz, la Memoria y la Soberanía. Bajo la dirección del Mtro. Andrés Tolcachir la Orquesta de la Provincia recibe en su casa, el Cine Teatro Español, al gran Nito Mestre para interpretar en conmemoración del “2 de Abril” un recorrido sinfónico de su carrera desde Sui Generis hasta su obra como solista, con arreglos del Mtro. Alberto Velazco.

La cita será este viernes, a las 21, en Cine Teatro Español de Neuquén. El valor de las entradas es solidario y tienen un costo de una leche en polvo por persona. Las localidades pueden canjearse en Boletería del Teatro, de lunes a viernes de 10 a 13 y de 17 a 21.

Los Espíritus

En Bariloche y Neuquén

Luego de su primera presentación del año, en el mítico Festival Cosquín Rock 2022, Los Espíritus llega a la región para dos shows: este viernes, a las 21, en DC (Diagonal Pueyrredón 3338, Bariloche), entradas disponibles a través de Ey! Ticket; y el sábado, las 21, en Mood Live (Mtro. González 40, Neuquén), entradas dispnibles a través de TuEntrada.

Teatros

El Arrimadero

“¿Qué pasa con Sebastián?”

Teatro

Este viernes y sábado, ambas a las 21, doble función de “¿Qué pasa con Sebastián?, obra que propone un triángulo donde se instala el conflicto. Una “foto de la realidad” reconocible y cercana para cualquier espectador. Con ternura y humor la obra nos invita a “espiar” la vida de los protagonistas durante algunas horas de un sábado cualquiera.

El teatro, dicen los protagnistas de esta puesta, permite contar historias, y desde el escenario se convierte en una caja de resonancia de nuestras experiencias. La autora propone una ficción pequeña, una obra de cámara para tres personajes, una pareja recientemente divorciada y un hijo adolescente siempre encerrado en su cuarto.

Actúan Laura Collavini y Javier Tarditi. Dirección y puesta en escena de Pablo Donato con asesoramiento dramatúrgico de Valeria Di Toto.

Por reservas de entradas al 2995 18-8503.



El Arrimadero Teatro

Misiones 234, Neuquén

Te.Ne.As.

“La Obediencia. Una Fantasía Sindical”

Teatro

Este sábado, a las 21, en Te.Ne.As, el elenco TransHumans Theatre presentará la obra “La Obediencia, una fantasía sindical”, narrativa ficcional que sucede en tres actos y un proemio; escrita y dirigida por Cata Fanello y Sofy Avila, es una coproducción entre el elenco y Club de Arte “El Biombo”. La obra está financiada enteramente de forma autogestiva por parte de quienes la realizaron. Actúan Marina Gala Di Giovanni, Yamila Portillo, Natalí Inzunza

Entradas: anticipada $750, en puerta $900.

TeNeAs

Leguizamón 1701, Neuquén.

Muestras de arte

“La muerte y el amor”

Nushi Muntaabski.

Sigue disponible la muestra “La muerte y el amor”, de la artista Nushi Muntaabski.

Sugerente e intrépida, la prolífica artista propone una vía, un camino al insondable mundo de los cuentos, las tradiciones, y al mismo tiempo, a lo profundo del alma.

Explorando los límites de su propia historia, Nushi logra materializar en sus obras los imaginarios sociales, las representaciones y referencias de una sociedad y una cultura, que se percibe, se piensa e incluso se sueña de forma particular y única. Esta búsqueda la llevó a trabajar con diferentes técnicas, disciplinas y lenguajes, andando y desandando un próspero camino a través de los sentimientos insondables del ser humano, siempre presentes en sus obras.

“Autorretratos y rituales”

Marina Cisneros

La muestra fotográfica de la artista neuquina Marina Cisneros se exhibe en el hall del MNBA Neuquén. “Cuando la vida de un individuo se refleja activamente en el ritual, adquiere un nuevo sentido, se convierte en su vida y en algo que ha creado. Me repito casi como un mantra ‘la producción es lo que me salva’ (…) Estas imágenes son apenas un fragmento de una serie inacabada de autorretratos que fueron convirtiéndose en rituales, en entradas y salidas a diferentes vidas. Cuando comprendí que estas acciones me permitían atravesar y sostener cada una de las yoes que habitan en mí”, dice Cisneros sobre su trabajo reunido en esta muestra.

EL MNBA Neuquén (Mitre y Santa Cruz) permanece abierto, de martes viernes de 9:30 a 20; y sábado y domingo de 16 a 20. Entrada libre y gratuita.

“En mis ojos, Malvinas”

Muestra fotográfica

En ocasión de conmemorar el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas inaugura la muestra fotográfica “En mis ojos, Malvinas”, este sábado a las 18, en el Centro Cultural Alberdi de Neuquén. Su autor, el fotógrafo Rubén Digilio, participará de la ceremonia en donde se emplazarán imágenes de su recorrida por las islas hace cuatro años.

La muestra estará disponible hasta el 6 de mayo en dos ubicaciones: Centro Cultural Alberdi (Alberdi y Avenida Argentina), de 9 a 15 y de 17 a 21 los días hábiles y de 17 a 22 durante los fines de semana; y en la Casa de las Culturas “Artistas Neuquinos” (Yrigoyen 656), de 9 a 15 durante los días hábiles.

Música

Filarmónica de Río Negro y Lucio Mantel

En el Complejo Cultural Cipolletti

La Orquesta Filarmónica de Río Negro y Lucio Mantel presenta “Los destellos de la tormenta”. El concierto será este sábado, a las 21, en el Complejo Cultural Cipolletti. Lucio Mantel, es uno de los artistas más destacados de la canción actual, dueño de una poética muy personal y en su obra conviven las vertientes que se relacionan con los comienzos del rock, el folklore, el tropicalismo, el pop así como la música académica. El concierto hará un recorrido por distintas canciones de sus 5 discos editados desde el 2008 hasta la actualidad.

La entrada es libre y gratuita. Para más información www.filarmonica.rionegro.gov.ar

Sal Demonio

En Roca

Este viernes, a las 22, en Dínamo (rotonda de Ruta 6 y Ruta 22, Roca), Sal Demonio, el dúo formado por Pedro Folatelli en batería y coros y Gustavo Giannini en bajo y voz con reversiones del cancionero popular hispanoamericano.

Entrada libre y gratuita. Reservas al 1126407396.

Makeba

En Roca

Este sábado, a las 22, en Dínamo (rotonda de Ruta 6 y Ruta 22, Roca) se presenta Makeba, dúo de bajo y voz atípico y utópico integrado por Micaela Orsi y Facundo Sides, con un repertorio de música latinoamericana, folklore, pop, jazz y funk.

Entrada libre y gratuita. Reservas al 1126407396.

Kaos Vonnegut

En Roca

Este sábado, a las 21:30, en Club de Arte El Biombo (Rohde 1454, Roca), Kaos Vonnegut regresa a los escenarios para presentar su homónimo primer disco + algo de música nueva. Kaos Vonnegut esta formado por Walter Lusarreta en saxo, Mauricio Costanzo en batería y Francisco Fuchs en guitarra.

Entradas: anticipadas $800, en puerta $1000.

Fundació Cultural Patagonia

“Bajo terapia”

En Roca

FCP presenta la pieza teatral “Bajo terapia” de Matías del Federico, este viernes a las 21 en el Auditorio “Ciudad de las Artes” (Rivadavia 2263), de Roca.

La pieza gira alrededor de una sesión de terapia a la que asisten tres parejas con la intención de abordar sus conflictos. La psicóloga, Antonia, que no va al encuentro, deja sobres con consignas que las parejas tendrán que abordar y analizar entre todos. Cada sobre que se abre propone nuevos temas a tratar, transformando la sesión en un desborde de emociones sin igual.

“Bajo terapia” cuenta con un elenco conformado por Lis Barrueto, Guillermo Álvarez, Macarena Laciar, Luciano Batalla, Romina de Blas y Ricardo Peinado. El vestuario pertenece a Claudio Clozza, la iluminación a Walter Marcelo, el sonido a Daniel Vertúa y la escenografía a Darío Di Meglio. La obra cuenta con la dirección general y puesta en escena de Tato Cayón, y la asistencia de Lilén Quintín.

La entrada general posee un valor de $500 y posee descuentos para jubilados, docentes, no docentes y alumnos del IUPA y docentes afiliados a UNTER. La misma se puede adquirir en la Secretaría de FCP (Rivadavia 2263), de lunes a viernes de 9 a 19. Además, es posible obtener las mismas mediante WhatsApp al 298 486 6666, de lunes a viernes entre 9 y 16.

“Hermana Luna”

En Regina

Luego de exitosas funciones en Lamarque, Roca y Bariloche, el nuevo espectáculo de Popular FCP, “Hermana luna”, desembarca en Villa Regina. La cita es este viernes, a las 21, en el Teatro Círculo Italiano. La propuesta cuenta con la actuación de Popular FCP y Artistas de FCP, y acompaña la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

El programa está integrado por canciones de diversos géneros musicales que han sido compuestas, popularizadas o inspiradas en mujeres. Este clásico espectáculo de Popular FCP se renueva año tras año, a través de las obras que se interpretan y la propuesta artística. Los temas elegidos son “Merceditas” de Ramón Sixto Ríos, “Preludio para el año 3001” de Piazzolla y Ferrer, “La pasto verde” de Marcelo Berbel, “Hasta la raíz” de Lafourcade y García, “Cambia todo cambia” de Julio Numhauser, “La jardinera” de Violeta Parra, “Que ganas de no verte nunca más” de Alejandro Vezzani, “La llorona” de Andrés Henestroza, “Fina estampa” de Chabuca Granda, “Alfonsina y el mar” de Ariel Ramírez y Félix Luna, “Tu falta de querer” de Mon Laferte y Manú Jalil, y “Yo no te pido la luna” de Malepasso, Albertelli y Zucchero.