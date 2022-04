La Peña: Si es tango o pasodoble, hay que salir a la pista

No sé de dónde venía, pero en el aire había un pasodoble a buen volumen y en cuestión de segundos me transportó a la infancia, a escuchar el ruidito de la arena cuando los zapatos dibujaban sobre el piso del recreo donde mis padres solían ir.

No eran grandes bailarines, pero cuando iban a un lugar a bailar, no perdían el tiempo sentados en una silla mirando al resto. Sólo hacían una pausa cuando estaban cansados, pero si de pasodoble o de tango se trataba, saltaban como resortes de sus sillas y encaraban a la pista.

Zapatos impecables y traje inmaculado, vestido acorde en el caso de mi madre, todo para la ocasión. Pero esa imagen apenas duraba unos minutos, porque en cualquier local que eligieran para bailar, la pista era de cemento, pero el contorno era de tierra y los bailarines en su despliegue eran capaces de salirse de ese cuadrado y así la tierra invadía el cemento. Por eso lo del ruidito de la arena y la escasa duración de la ropa y el calzado limpio.

Todavía veo las figuras de mis padres, de sus amigos, de conocidos bailarines del pueblo que esperaban la llegada de una orquesta “típica” para programar la salida. Y a los chicos el mensaje claro. No se corta el baile a la mitad, así que el que tiene sueño pega la vuelta y se va a dormir. Eran tiempos donde los niños podían hacer unas cuadras solos sin peligros cercanos. Pero no, nos quedábamos hasta que sus piernas aguantaban.

En La Costanera se decoraba con banderines de colores, se desplegaban mesas tipo x, plegables, de madera o de chapa. Y para beber gaseosa en botellas de un litro, cerveza o vino. Es que en el fragor del baile nadie pensaba en comidas, solo en hidratarse para seguir bailando.

Cuando no había focos de colores se revestían con papel celofán amarillo, verde, azul y rojo. Hasta que las horas de luz los derretían y se convertían en focos blancos.

El pasodoble vive, aunque tenga poca difusión, y aunque generaciones nuevas ni lo conozcan.

Comentarios Para comentar esta nota debes tener tu acceso digital.

¡Suscribite para sumar tu opinión! Suscribite