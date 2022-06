Martín Buscaglia llega a la región para presentar «Basta de música» y terminar con dos años «antipoéticos»

«Basta de Música» se titula el último disco del cantautor uruguayo Martín Buscaglia, una suerte de premonición a lo que el mundo y los artistas iban a enfrentarse. Sin saber que una pandemia se iba a interponer en su lanzamiento, el músico asegura que su disco anticipó el destierro que iban a sufrir, a nivel mundial, cada músico. Por eso, Bucaglia regresa recargado a los escenarios. De gira por la región, comenzará con sus shows este miércoles en Carmen de Patagones (La Casa de Al Lado, a las 21. Entradas en Fibra); el jueves se presentará en Roca (La Casa de la Cultura, a las 21. Entradas en https://bit.ly/3H1zyAd); el viernes en El Bolsón (Espacio Ave Fénix, a las 22. Entradas en 2944603891), el sábado en Bariloche (Estación Araucaria, a las 22. Entradas en barilochense.com), el domingo en San Martín de los Andes (Estación Trama, a las 20. Entradas en barilochense.com) y el lunes en Villa La Angostura (Cervecería Blest, a las 21, gratuito)

“Fueron un par de años antipoéticos. Me refiero a años antimusicales: sin ritmos, sin melodías, sin armonía. Entonces, ahora noto una efervescencia extra y eso es, obviamente, bienvenido y nos hace mejores a todos”, señaló Buscaglia. Es que el lanzamiento de su último disco quedó supeditado a la “nueva normalidad”, al regreso a los escenarios, al del reencuentro con el público. Para principio de 2020 ´Basta de Música´ estaba listo para ser lanzado, pero la pandemia lo suspendió todo. “El disco que vengo a presentar se llama ‘Basta de Música’ y salió cuando arrancó la pandemia. Entonces, las presentaciones que tenía, como les pasó a muchos colegas, quedaron truncas y recién ahora estoy saliendo a tocarlo en Argentina, acá en Uruguay y en julio me voy a España”, precisó el artista.

Dos años alejado de los escenarios actuó como una suerte de resorte, como un efecto trampolín, que ahora subyace en su máxima expresión para Buscaglia. Situación que le añade un condimento extra a los espectáculos que dará en la región. “Es muy particular el oficio del cantante, de los músicos. Se me dificulta pensar otra labor, otra tarea que haya sido tan prohibida, no se me ocurre otras. Hubo muchos oficios que trabajaron menos, que trabajaron más precariamente, que trabajaron desde sus casas, pero en el caso de los músicos fue algo realmente de prohibido trabajar. Eso es lo que nos pasó con los músicos con esta pandemia. Entonces, ahora hay una energía extra por el hecho de recuperar eso, que se sabe que la música es portadora de o propende a la libertad, básicamente de pensamiento, de espíritu y de cuerpo también”, subrayó.

¡Se pica!

A la hora de hablar un poco del show, Buscaglia recalcó que si bien está sólo en escenario, no sería raro que la gente termine bailando y disfrutando de la música. “El público se va a encontrar con que voy a estar solo en el escenario. Va a ser un show que no es raro que terminemos bailando y es un tipo con unas guitarras nada más. Lo cual es muy emocionante porque toda la parafernalia con la que vos podes vestir una canción está bien, pero no dejan de ser ropajes nada más y lo que importa es lo que está debajo de eso. Es un show que de los que hago, este formato de estar solo en el escenario, es el que posibilita más la emoción, más onda. Es así. Tanto en mí, como el que va a escuchar y el que va a hacer el show conmigo. Entonces, voy a estar en el escenario solo, pero ¡se pica!”, aclaró.

Después de dos años, el músico regresa a los escenarios. (Foto: Gentileza)

Y en cuanto a su último disco señaló que cada canción en sí misma cuenta con una composición especial, que cada una tiene su propio ritmo y sabor. “Las canciones son en sí mismas, no es que tratan o hablan de otra cosa, ¿no? Son ellas. Es un disco que sólo podría haberlo hecho con todos estos años de música atrás, creo que eso es evidente. No es un disco de alguien juvenil. Que todos los discos que hice antes y toda la música se nota que es un disco que decanta todo ese tiempo”, resaltó y agregó: “Está grabado intentando utilizar la menor cantidad de elementos, pero no por eso es un disco minimalista. Este disco tiene candombe, tiene funk, tiene hasta electrónica, pero siempre traté de dejar el mayor espacio posible para poder uno transcurrir y andar entre los sonidos y los arreglos”. Y para cerrar confesó que: “La mayor influencia musical para este disco fueron los tres años saliendo al aire con mi programa `La Casa del Transformador´ (Radio Gladys Palmera, desde 2016 hasta 2018), esas emisiones fueron acentuando un ánimo isleño y selvático”.