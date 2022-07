Retrospectiva Cerati, tangos y boleros en un bajo, una «Venecia» de acá y más: la agenda de espectáculos de este fin de semana

Los destacados del fin de semana

Gustavo Giannini

«Tango y boleros para bajo eléctrico»

El bajista Gustavo Giannini presenta su espectáculo unipersonal “Tangos y boleros para bajo eléctrico”, donde versiona un compendio de temas de estos géneros complementándolo con un trabajo antropológico en dónde profundiza en la historia y el contexto en el cual fueron escritos. Las convicciones políticas de Homero Manzi, el asombroso nombre con el cual el padre anarquista quiso inscribir a Catulo Castillo, el origen napolitano del seudónimo Pichuco con el que se lo conoce a Troilo, son algunas de las interesantes historias de las que nos narrará el virtuoso músico roquense entre tema y tema. Este viernes, a las 20.30, en Club de Arte El Biombo (Rodhe 1464, Roca. Entradas anticipadas al 4425832.

Armonicus 2022

«Mujeres compositoras del siglo XIX y XX»

Un homenaje a mujeres compositoras de los siglos XIX y XX será el eje del primer concierto de la Temporada 2022 de Armonicus (Asociación Musical del Comahue).

En su 29° aniversario la institución organiza un ciclo de conciertos con entradas gratuitas que se llevarán a cabo en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén.

La primera función será este viernes, a las 21, con las actuaciones de la soprano Daniela Tabernig y la pianista Fernanda Morello, quienes ofrecerán un recital con obras de Clara Wieck-Schumann, Alma Mahler, Pauline Viardot y Amy Beach. El programa se complementará con obras para canto y piano de Wolfgang Amadeus Mozart y Sergei Rachmaninov.

La agenda de espectáculos

Neuquén

“Venecia”

Teatro



Este viernes, a las 21, en El Arrimadero (Misiones 234, Neuquén) estrena esta obra de Jorge Accame, un clásico del teatro argentino actual, con dirección y puesta en escena de Gustavo Azar y las actuaciones de Susana Cernaz, Juan Carlos Gaboardi, M. Elena Gallego, Juan C. Meschini, Laura Ratto, Gabriela Rollansky, Claudia Viney y Ester Uberti.

Reservas de entradas al 299 5570732.

“Venecia” es una comedia cargada de emociones y de ilusión, en la que su autor, Jorge Accame, nos hace vivir, con la misma intensidad que a los personajes de esta obra, el viaje a una ciudad soñada, donde todos tenemos cabida.

Cuenta la historia de La Gringa, una madama ciega y vieja que se resiste a morir en su pobre burdel sin antes encontrarse en la bella Venecia con el perdón de su antiguo amante. Tres jóvenes prostitutas, que son como sus hijas, harán hasta lo imposible por cumplir su sueño, llevando a cabo un plan desopilante con la ayuda del Chato, un personaje entrañable.

La obra es una parábola sobre la solidaridad, la inocencia y el amor que se encuentra en cualquier ámbito.

“Un almuerzo argentino”

Teatro

Esta comedia dramática de Bernardo Cappa con dirección de Silvana Feliziani se presenta ese domingo en doble función, a las 19 y a las 21, en El Arrimadero (Misiones 234, Neuquén). Actúan Marcelo Brunialtti, Elida Nahuelcheo, Jorge Sznek, Ana Castro, Maria del Rosario Trebino, Graciela Pareja, Leticia Pérez, Martín Pedersen, Darío Abreu, Analía Rubesa, Adrián Sánchez, Claudia Re.

Reserva de entradas al 299 4656595.

“Hamlet, la caja negra”

Teatro

Este sábado, a las 21:30, última función de “HAMLET: La Caja Negra” en Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén). Las entradas pueden adquirirse en la boletería del lugar el día de la función, o previa reserva al tel. 299-4299249.

Bajo la dirección de Carlos Barro, actúan Pablo Di Lorenzo, Analía Virginia Calvo, Mauricio Villar, Fernando Lesa Brown, Lucas Hernández, Diego Arangue y Mariel Suárez.

Entrada general: $1000. Reservas al 299- 4299249.

“Elisabeta y otros libros por escribir”

Teatro



“Elisabeta y otros libros por escribir” se presenta este viernes, a las 21, en Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén). Es una obra que interpela la relación entre los autores y sus personajes; la realidad y la ficción. Actúan Ana Castro, Fernanda D’Argenio, Elida Nahuelcheo, Alejandro Avaca y Marcelo Brunialtti; bajo dirección de Mauricio Villar con dramaturgia de Patricia Suárez.

Entradas: $1000. Reservas al 299 4837547.

“La penúltima oportunidad”

Teatro

Esta comedia negra de Rafael Bruza, con dirección de Dardo Sánchez y las actuaciones de Laura Sarmiento y Silvana Felziani, se presenta este sábado, a las 21, en Te.Ne.As. (Leguizamón 1785, Neuquén)

¿El amor que conduce a la muerte es amor? Marta y Juana son dos chicas que viven en un pequeño pueblo. Han pasado toda su vida compitiendo entre sí por todo. Ahora ya en otro plano siguen esa guerra absurda en la búsqueda de sin sentidos.

Entradas: anticipadas $900, en puerta $1.000, estudiantes y jubilados $600 (presentando certificado). Reservas al 2995 71-3050.

The Never Eaters

Rock británico

El trío emprende su Gira Intrascendente con un show, este viernes, a las 22, en Vintage (Belgrano 325, Neuquén).

La banda está formada por Diego “Countryman” Contreras (bajo), Isaac “Yiddish” Nun (guitarra) y Simon “Peter” Molina (batería).

Rafo Grin

Unipersonal electroacústico

El guitarrista neuquino se presenta este sábado, a las 21, en Cae Babylon (Santiago del Estero 16, Neuquén) con Otras Formas, su show unipersonal electroacústico.

“Arte + Arte”

Muestra colectiva

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Neuquén invita a la inauguración de la 11° edición de la Muestra Colectiva Arte + Arte, este sábado, a las 19, en la Sala de arte Emilio Saraco (Av Olascoaga y vías del ferrocarril).

En esta oportunidad A + A presenta una muestra colectiva de pinturas que reúne parte del patrimonio que la Fundación Atreuco pudo ir consolidando a través de estos años. Obras que fueron creadas durante distintas ediciones de la Feria, fuera del taller de cada artista, en presencia y diálogo con el público, como en una especie de taller abierto.

La exposición podrá visitarse hasta el 2 de septiembre de martes a viernes de 10 a 19, sábados de 16 a 19.

Roca

“Retrospectiva Cerati”

Música FCP

FCP presenta el estreno de una nueva producción, “Retrospectiva Cerati”, un espectáculo que homenajea al compositor y músico Gustavo Cerati, uno de los grandes creadores de la música latinoamericana de todos los tiempos. La propuesta será interpretada por Rock FCP y Artistas FCP este sábado, a las 21, en el Espacio Cultural de FCP (San Luis 2085) de Roca.

Rock FCP está integrado por Guillermo Pérez, guitarra y voz; Sebastián Mozzoni, bajo y voz; Ángel Pino, guitarra y voz y Cristian Vallejos, batería y voz. También serán parte del show Mauro Moya, piano; Pablo Aristimuño, voz y Alfonsina Magariño, voz.

La entrada general posee un valor de $650 y tiene descuentos para jubilados, docentes, no docentes y alumnos del IUPA, y docentes afiliados a UNTER. 2×1 con Club Río Negro.

Bacan

Música

Este viernes, a las 21, Dinamo sonara al ritmo de la salsa con Bacan, una orquesta de salsa tradicional inspirada en los sonidos propios del género en los años 70 con matices modernos. En Dinamo Cultural (Ruta 22 y Ruta 6, Roca). Entrada libre y gratuita. Por consultas y reservas al 1126407396.

Corazón de Melón

Música

Este sábado nos volvemos a encontrar con toda la cumbia colombiana y argentina de Corazón de Melón, una propuesta a todo ritmo para bailar sin parar. A las 21, en Dinamo Cultural (Ruta 22 y Ruta 6, Roca). Entrada libre con consumición obligatoria. Por consultas y reservas al 1126407396.

Ñuke Mapu

Peña folclórica

Este viernes, a las 21:30, en el hall de Casa de la Cultura (9 de Julio 1043, Roca), se presenta la peña Ñuke Mapu, que tendrá como invitado a Nicolás Quiroga. Entradas: socios y anticipadas $500, en puerta $700.

El Hall del Stand Up

Se juntaron los standaperos standaperas del valle y armaron una noche de sábado diferente, El Hall Del Stad Up. Este team está conformado por Mariana Corral, Pablo Soldini, Karen Mendez, Silvano Secundario y Laura Canseco. Entradas: socios y anticipadas $600, en puerta $800.

Marcelo Chorus

Muestra

El artista Marcelo Chorus expone “Topografía de un alma”, este viernes, a las 20, en Galería Casa de la Cultura (9 de Julio 1043, Roca)

Cipolletti

“La niña invisible”

Teatro

Atacados por el Arte presenta “La niña invisible”, este domingo a las 16, en La Caja Mágica (Mariano Moreno 354, Cipolletti). Una historia que nos habla sobre la poderosísima presencia del amor en la vida de las personas.

Entradas: $850, Promo familiar x4 $3000. Las entradas se pueden abonar por Mercado Pago (links en las redes del teatro) o de forma presencial a través de la boletería de lunes a viernes de 17 a 21.

Viedma

“Pedro y el lobo”

Filarmónica de Río Negro



“Pedro y el lobo, un cuento que te suena” es el nombre del espectáculo que la Orquestas Filarmónica de Río Negro pondrá en escena este viernes a las 20 en el Centro Municipal de Cultura de Viedma. Pedro y el lobo es una adaptación de 45 minutos del tradicional cuento realizada por el compositor ruso Sergei Prokofiev. Además de su encanto como cuento musical, Pedro y el lobo es ideal para el conocimiento de los diferentes instrumentos y secciones de una orquesta sinfónica, ya que en esta fábula musical los instrumentos representan a los animales y a las personas, siendo un espectáculo único e inolvidable tanto para chicos como para grandes. Para la puesta en escena la orquesta contará con la participación de la escritora y narradora Belkis Casasola, y la dirección artística y musical del Maestro Martín Fraile Milstein.

Las entradas para ambas funciones son libres y gratuitas. Más información en www.filarmonica.rionegro.gov.ar

Allen

“Los cuentos de Federica”

Títeres FCP presenta la obra “Los cuentos de Federica”, este sábado, a las 17, en la Ex Estación del Ferrocarril de Allen.

“Los cuentos de Federica” es una obra de Títeres FCP, integrado por Teo Betancourt y Flavia Borda, con la dirección de Teo Betancourt.

Cinco Saltos

“Bajo terapia”

Teatro FCP



FCP presenta a la exitosa pieza teatral “Bajo terapia”, de Matías del Federico, que continúa ofreciendo funciones en Río Negro. En esta ocasión, la obra desembarca en Cinco Saltos, este sábado, a las 21, en la Sala de Teatro “Hugo del Carril”.

“Bajo terapia” cuenta con un elenco conformado por Lis Barrueto, Guillermo Álvarez, Lilén Quintín, Luciano Batalla, Romina de Blas y Ricardo Peinado. El vestuario pertenece a Claudio Clozza, la iluminación a Walter Marcelo, el sonido a Daniel Vertúa y la escenografía a Darío Di Meglio. La obra cuenta con la dirección general y puesta en escena de Tato Cayón, y la asistencia de Lilén Quintín.

La pieza gira alrededor de una sesión de terapia a la que asisten tres parejas con la intención de abordar sus conflictos. La psicóloga, Antonia, que no va al encuentro, deja sobres con consignas que las parejas tendrán que abordar y analizar entre todos. Cada sobre que se abre propone nuevos temas a tratar, transformando la sesión en un desborde de emociones sin igual.

El Bolsón

Elli The Kid

Música

Elli The Kid, el joven artista del género urbano oriundo de El Bolsón, se presenta en vivo en su ciudad en el bar NORD OESTE (Dorrego 473), junto a los artistas CAMPEE y DOBLE V, con entrada libre y gratuita.

Elli The Kid se encuentra presentando “RON” es una canción en la que explota sus rimas sobre un sonido techclub con un flow muy enérgico. La producción de la canción estuvo a cargo de Alfredo Marz, quién ha realizado trabajos para grandes artistas del género como Homer el Mero Mero, Lucho SSJ y Lil Troca, entre otros.