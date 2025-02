Viajes y versos: la obra de Adrián Maggi se hizo libro entre la Patagonia y su tierra natal

Tanto de gira como en la pandemia, la escritura fue el refugio de Adrián Maggi y al fruto de esas horas lo convirtió en libro, para no guardárselo. Consagración en Cosquín 2020, el cantor y decidor surero logró editar este material en enero y ya en febrero lo pudo mostrar en Río Negro, entre shows y el compartir en cada ciudad.

El título de la publicación es “Hoy es nuestro tiempo”, aunque bien podría haber sido “De la Pampa Húmeda a la Patagonia”, porque el nexo que lo une con el sur argentino queda a la vista. Los Antiguos (Santa Cruz) y Trelew (Chubut) son las localidades que más se repiten entre los puntos geográficos donde nacieron estas obras, por fuera de su San Andrés de Giles natal, donde el aislamiento por el Covid 19 lo mantuvo encerrado. Allí surgieron estas historias convertidas en verso, así como también los paisajes y personajes narrados, típicos de una Argentina tierra adentro, que solo se aprecia cuando hay tiempo para sentir, para observar y para dejarse enseñar.

Recién salida la primera edición, ya tuvo su paso por Cosquín.

Adrián Maggi entre la Patagonia y su tierra natal | Desde Jacobacci a Río Colorado

Hijo de padres tamberos, en julio Maggi cumple 56 años y dialogó con Diario RÍO NEGRO durante su estadía en Allen, desde donde partió para puntos tan distantes como Jacobacci y Río Colorado, pasando en el medio por Roca, Regina y Chimpay. Experiencia de búsqueda dentro de su vocación no le falta, así como tampoco aprendizajes arriba y abajo del escenario, por eso pensó en compartirlo con “los que vienen”, con esa nueva generación que se inicia en el arte y que necesita el aliento y algún que otro consejo para armarse de valor y sostener sus convicciones.

Maggi es exponente del canto surero, aunque su origen fue como maestro rural.

“Nadie dijo que iba a ser fácil. Fui 26 veces a Cosquín hasta que se dio la consagración. Sé de lo que hablo. Fui a dedo, en colectivos de línea, en un colectivo viejo mío, dormí en carpa, en lugares prestados, en motorhome, no me lo contó nadie”, relató en un ensayo que sirve de bienvenida a este mundo que quiso compartir en su ya cuarto libro. Pero convencido de que la vida llama a sus protagonistas “a grito pelado”, invitó a los nuevos exponentes del folclore a “ser herederos de una tradición: la de escribir observando para poder cantar opinando”.

Adrián Maggi entre la Patagonia y su tierra natal | Historias y convicciones

Acto seguido, compartió los versos que viene atesorando desde hace años, entre 2019 y 2024, aunque también algún que otro guardado desde 1997 y hasta uno modelo 1987. Entre ellos, los mundos que la Patagonia le mostró: la historia de Ramón Trafipán en Santa Cruz, poblador mapuche que se enamoró y se animó a soñar con un hogar, después de tanta soledad; el sudor de las economías regionales de Neuquén y Río Negro que penan por el precio justo de su producción, por ejemplo, y que se combinan en esta propuesta con sus vivencias a cientos de kilómetros, entre amigos de campo y las anécdotas con los «isleros» que se sostienen junto al río Paraná.

Para cerrar, incluyó el proyecto con el que busca llegar a las escuelas, para contagiar a los estudiantes, desde el arte y el sentido de pertenencia por la cultura argentina. “Ya no podemos seguir pidiéndole más a los que ya no están: Alberto Merlo, Horacio Guarany, Atahualpa Yupanqui, etc. Hoy es nuestro tiempo de jugarnos la vida en la canción”, concluyó.