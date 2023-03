Video: la emocionante presentación de Rihanna y el gesto viral de Lady Gaga en los Oscar 2023

Como cada edición, los máximos premios del cine, dejan en cada ceremonia, momentos memorables. Uno de las partes que más se destacó fue la presentación de Rihanna en los Oscar 2023.

La cantante interpretó «Lift Me Up», de la película «Pantera Negra: Wakanda por siempre», una canción homenaje al protagonista de la saga Chadwick Boseman, que falleció en 2020.

El tema estaba nominado a Mejor Canción Original, aunque el galardón fue para «Naatu naatu».

Otra cantante estrella que estuvo en la ceremonia fue Lady Gaga, una artista con varias presencias en los premios de la Academia de Hollywood.

Otra perlita de la noche, fue cuando Lady Gaga, ayudó a un fotógrafo que se cayó. No dude en acercarse para socorrerlo.

🏆 Gestos que importan: #LadyGaga en los #Oscars corriendo para ayudar a un fotógrafo a levantarse 🫶pic.twitter.com/cgJVjQlG5a — Cinergia (@cinergiaonline) March 13, 2023

El emocionante discurso de Brendan Fraser en los Oscar

La noche tuvo uno de sus momentos más emotivos cuando Brendan Fraser, ganó la estatuilla en los Oscar 2023, como mejor actor por su interpretación de Charlie en la película del cineasta Darren Aronofsky, La ballena (The Whale).

Si bien fue señalado por los especialistas como uno de los favoritos a ganar la estatuilla, en la misma categoría, el actor competía contra Austin Butler (Elvis), quien también era uno de los destacados por los profesionales y quien lo desplazó en los Globos de Oro. A su vez, Colin Farrell (Los espíritus de la isla), Bill Nighy (Living) y Paul Mescal (AfterSun) también se encontraban dentro de la competencia.

Al subir al escenario del teatro Dolby, Fraser expresó a modo de broma: “Así que así se siente el multiverso”. Y añadió: “Gracias a la Academia por este honor y al estudio A24 por hacer una película como esta”. A su vez, agradeció al director de la película, Darren Aronofsky.

“Han puesto su corazón del tamaño de una ballena para que podamos ver lo que hay en nuestras almas. Es un honor para mí que me hayan nombrado con ustedes en esta categoría”, continuó.

“Empecé en esto hace 30 años y las cosas no han sido fáciles, pero sí conté con algo que no agradecí hasta que dejé de tenerlo. Gracias por este reconocimiento. No habría tenido esto sin el resto del equipo”, agregó. Y concluyó con un agradecimiento a sus hijos, su manager y a su pareja, Jeanne Moore.

_ Con información de Noticias Argentinas