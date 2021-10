«Esta doble vida es extenuante, soy futbolista y soy gay», el testimonio de Joshua Cavallo

El futbolista australiano Joshua Cavallo, volante del Adelaide United de la primera división de ese país y hasta el año pasado integrante del seleccionado sub 20, se convirtió hoy en el primer futbolista profesional en actividad que se declara homosexual. Tras el anuncio muchas figuras del mundo de la redonda demostraron su apoyo a Cavallo.

"Soy futbolista y soy gay. Todo lo que quiero hacer es jugar al fútbol y ser tratado de la misma manera", afirmó Cavallo en sus cuentas en redes sociales y también en las del club. El mediocampista tiene 21 años, jugó para el Sub-20 de su país y explicó que no deseaba seguir manteniendo en secreto su sexualidad.

"Intentar exhibir de la mejor manera las capacidades propias y vivir esta doble vida es extenuante, es algo que no quiero que nadie experimente", agregó el futbolista australiano.

"Recuerdo haber leído sobre Justin Fashanu, quien se convirtió en el primer futbolista profesional masculino en revelar que es gay, en la década del 90, y ocho años después se quitó la vida. Esto me preocupaba", reconoció el mediocampista.

Fashanu (Inglaterra) debutó en Norwich City en 1979, dos años más tarde se convirtió en el primer futbolista negro por cuyo pase se pagó más de un millón de libras (pasó a Nottingham Forest) y en 1990, cuando su carrera profesional finalizaba, se declaró públicamente homosexual. Se suicidó en 1998, en Londres.

Cavallo, por eso, expresó su deseo de ser un modelo positivo para los futbolistas homosexuales y agradeció también el "inmenso" apoyo del club, de sus compañeros de equipo y de los directivos. "Está bien ser gay y jugar al fútbol, quiero mostrarlo a todas las demás personas que están luchando y tienen miedo", concluyó.

Hey @JoshuaCavallo, I don’t have the pleasure to know you personally but I want to thank you for this step that you take. The world of football is far behind and you are helping us move forward. https://t.co/pe8xdJl15i