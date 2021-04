Varias horas de mediación y ninguna solución al conflicto de Salud en Neuquén

Actualizada 23.30 hs.-

En las primeras horas de ayer se reinició la mediación entre el gobierno provincial y los autoconvocados de Salud. Pasaron al menos siete horas del inicio de las conversaciones, de las cuales cinco fueron un cuarto intermedio pedido por el gobierno provincial, que en principio fue pautado por 20 minutos. Pero no se avanzó ni un casillero en la resolución del conflicto.



Casi a la medianoche, los profesionales de la Salud continuaban apostados en la Ciudad Judicial a la espera de una definición. Los representantes del gobierno seguían deliberando, sin que se filtrara hacia afuera ningún dato, según comentaron los manifestantes.



El fiscal general, José Gerez había convocado nuevamente a un encuentro de partes e insistió en la necesidad de levantar los cortes de ruta que se encuentran en varios puntos de la Provincia.

Los profesionales de la Salud pusieron como condición que primero les acerquen una propuesta superadora. Pero dieron una señal de buena voluntad flexibilizando las medidas, dejando pasar autos particulares, vehículos de emergencia y los camiones de combustibles que permitieron abastecer estaciones de servicio de algunas localidades.

Al promediar la mitad de la reunión, se llamó a un cuarto intermedio y los ánimos se pusieron tensos en el edificio de calle Leloir.



El referente de los autoconvocados, Marco Campos, dijo que el gobierno se negaba a presentar una propuesta. “Nos piden flexibilizar los cortes. Los trabajadores ya hemos flexibilizado los cortes. Pasan particulares, pasan las emergencias, pasan los camiones de abastecimiento. El principal interés de los funcionarios es que se libere la ruta del petróleo”, señaló.



Las negociaciones en este conflicto siempre fueron encabezadas en representación del gobierno de Omar Gutiérrez, por las ministras de Gobierno, Vanina Merlo y de Salud, Andrea Peve. Pero ayer, se sumaron el secretario de Estado del Interior y Gobiernos Locales, Osvaldo Llancafilo y el secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente, Jorge Lara. Es decir, a los cuadros técnicos se sumaron cuadros más políticos para ver si se lograba descomprimir el conflicto.

Sin embargo, pasada las 23.30 el objetivo no había sido logrado.



Durante el día de ayer, los autoconvocados recibieron el apoyo de otros sindicatos que iniciaron un paro solidario de 24 horas.

Los médicos agremiados a Siprosapune instalaron por la mañana una carpa blanca en el monumento a San Martín, como símbolo de su lucha. Al igual que los autoconvocados, reclaman mejoras en sus salarios y en las condiciones de trabajo.

Los manifestantes reclamaron el apoyo de la comunidad con ruidazos y publicaciones en redes sociales.

A las 21, en algunos barrios de la ciudad, los vecinos hicieron sonar las alarmas de sus casas y vehículos en apoyo a la lucha de Salud.

Historial del día de conflicto

Los trabajadores autoconvocados ingresaron a la Ciudad Judicial para asistir a un nuevo encuentro de mediación que fue convocado por el Ministerio Público Fiscal. Las ministras Vanina Merlo, de Gobierno y de Salud, Andrea Peve representan al Ejecutivo provincial. También asistió el fiscal general, José Gerez. Detrás de la primera fila de sillas se encuentran funcionarios de segunda línea del gobierno como es el caso del secretario de Estado del Interior y Gobiernos Locales, Osvaldo Llancafilo y el El secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente, Jorge Lara.

La reunión no se ha reiniciado desde que el gobierno pidió un cuarto intermedio de 20 minutos. Los funcionaros provinciales reiteraron a los trabajadores que liberen los cortes en toda la provincia y estos piden que, en primera instancia, les ofrezcan una propuesta salarial.

Los integrantes del servicio sanitario argumentaron que los cortes están flexibilizados para que pasen vehículos particulares y camiones de abastecimiento. Los funcionarios del gobierno suben y bajan constantemente y chequean con los intendentes de casa localidad el estado de todos los piquetes.

Los autoconvocados sostienen que los funcionarios les anunciaron que ya tienen una propuesta pero no desean que trascienda la cifra fuera del ámbito de la reunión.

El referente de los autoconvocados, Marco Campos detalló que el gobierno se niega a presentar una propuesta. “Nos piden flexibilizar los cortes. Los trabajadores ya hemos flexibilizados los cortes. Pasan particulares, pasan las emergencias, pasan los camiones de abastecimiento”, señaló.

Campos indicó que el principal interés de los funcionarios es “que se libere la ruta del petróleo”.

Los trabajadores sanitarios convocaron a toda la población a salir a la calle a tocar la bocina, a hacer ruido, a ir a las plazas para exigir una solución al gobierno a partir de las 21 horas.

Las ruidosas manifestaciones se escucharon en San Patricio del Chañar, Piedra del Águila, El Cholar, San Martín de Los Andes, Centenario, Buta Ranquil, Loncopué, Zapala, Senillosa, Añelo, Rincón de los Sauces y en la capital neuquina frente a las escalinatas de la Ciudad Judicial.

“Que dejen de jugar con los trabajadores de la salud, que dejen de jugar con la comunidad de Neuquén”, manifestó Campos.

Los autoconvocados ingresan a la reunión de mediación. Foto: Oscar Livera

A las 14 se conoció la convocatoria a retomar la mediación de Salud. El encuentro está programado para las 16, pero repite el pedido de liberar las rutas. Sin embargo, los autoconvocados informaron que los sostendrán hasta conocer la nueva propuesta. El Plaza Huincul levantaron el corte mientras dure la negociación, y se le da prioridad de paso a los camiones que se dirigen a la refinería de YPF.

El gobierno de Neuquén depositaría hoy en la cuenta bancaria de los trabajadores de la salud los primeros 10.000 pesos de la “asignación covid”. Pero los autoconvocados y las organizaciones sindicales y sociales que los apoyan siguen en las rutas con cortes totales (hoy es el noveno día consecutivo), anoche realizaron una masiva marcha de antorchas y hoy los profesionales de Siprosapune instaló una carpa en el emblemático monumento a San Martín. Además, los docentes de ATEN y los judiciales de Sejun anunciaron paro en apoyo al reclamo.

"Para contribuir a un proceso de diálogo pacífico y colaborativo, el fiscal general José Gerez reitera la necesidad de que, al comenzar la reunión, se asuma el compromiso de adecuar las medidas de protesta de manera que permitan la libre circulación en todas las rutas provinciales", se indicó en el comunicado de convocatoria. También se detalló fueron invitados la vicepresidenta primera de la Legislatura, María Fernanda Villone, y el vicepresidente segundo, Mariano Mansilla.

La mediación había pasado a un cuarto intermedio desde el lunes y, al día, Provincia anunció el pago del bono. Luego de recibir la convocatoria, fueron los mismo autoconvocados los primeros en difundirla y aclarar que los cortes se mantienen, "eso va a depender de la propuesta". Una de las consecuencias de la protesta que comenzó el miércoles 7 es que el desabastecimiento se agrava en las estaciones de servicio de la región, afecta la economía, el turismo, y comienza a sentirse en góndolas y mostradores.

Las pérdidas de la industria petrolera por el cerco a Vaca Muerta se estiman en 12 millones de dólares diarios, y las cámaras empresarias de la región presionan por una solución al conflicto que no aparece en el horizonte cercano.

Como desde el primer día que las medidas de fuerza se tratan en asamblea y solo con una propuesta concreta del Gobierno. Las medidas no se levantan si no hay propuesta concreta", resaltó uno de los referentes de los autoconvocados, Marco Campos.

Falta de combustibles

El desabastecimiento de combustibles se agrava cada día en Neuquén y Río Negro como consecuencia de los múltiples cortes de ruta, en particular por el bloqueo a la refinería de Plaza Huincul.

En el Alto Valle la demanda solo es cubierta por las estaciones que no son de YPF, y algunas ponen un tope de carga. En la Región Sur hay actividades suspendidas y turistas varados, mientras que en la zona Atlántica dependen de la llegada de camiones desde Bahía Blanca.

“En la YPF solo hay Infinia Diesel. Viene de Mar del Plata y La Plata. YPF abastece el 60% del combustible de Neuquén y Río Negro. Imposible pensar que el resto de las compañías puedan cubrir esa demanda, por eso las largas colas, porque además por esta situación la gente procede a cargar mas de lo habitual”, indicó Marcelo Pirri, secretario de la Cámara de Expendedores de Neuquén y Río Negro.

Este jueves llegaron camiones desde San Luis, pero por la alta demanda, el stock renovado se agotó en pocas horas, durante la noche. Se espera que hoy puedan llegar más camiones desde Villa Mercedes, pero el envío es controlado para no desabastecer la zona de Cuyo.

Fuentes del sector de los estacioneros indicaron que hay quiebres de stock- es decir falta al menos un combustible- en casi un centenar de estaciones de servicio de Neuquén, Río Negro y norte de Chubut. Se procura garantizar el cupo de emergencia destinado a policías, bomberos, ambulancias y usinas de hospitales.

En Plaza Huincul y Cutral Co ya no hay ningún combustible disponible. En estas ciudades y en Añelo es donde más se siente el faltante de alimentos básicos producto del bloqueo. También en Villa La Angostura se quedaron sin combustibles.

Otra localidad que acusa el impacto es Aluminé. El intendente Gabriel Álamo dijo el jueves que “hace más de 72 horas estamos sin combustible y esto empieza a perjudicar algunas otras actividades”. Por ejemplo, se suspendieron clases porque los docentes no podían llegar a las escuelas de Ruca Choroy. También se interrumpió el Operativo Leña “y guardamos el combustible para la recolección de residuos, pero nos alcanza hasta el lunes”.

También comunicó que las empresas de transporte Albus y Campana Dos suspendieron desde el lunes los servicios que se realizan hacia Zapala y San Martín de los Andes. Hay negocios que cerraron sus puertas por la falta de mercadería.

El norte neuquino es otro de los sitios donde afectan los bloqueos. En Chos Malal no hay nafta en los surtidores y se siente la falta de productos en las góndolas.

En la ciudad de Neuquén si bien hay escasez de combustible, algunas estaciones aún despachan. Al igual que en las localidades de Centenario y Cipolletti, las filas de vehículos que esperan para cargar llegan a superar el kilómetro. Plottier no tiene combustibles desde el miércoles.

Desde el Municipio de Neuquén se llevó tranquilidad que el contexto actual no pone en peligro el normal funcionamiento del transporte urbano de pasajeros ni el uso de la flota municipal para las diversas tareas asignadas.

En Vaca Muerta

Los camiones varados por los cortes de Salud ya no se encuentran en Añelo, por lo que no acompañan más a los autoconvocados. El intendente Milton Morales contó que en la recorrida de ayer a la mañana observaron que los rodados ya no están en la localidad.

Pudo saberse, por información de los propios camioneros, que fueron desviados por la policía hacia Catriel, por un camino de ripio. Pablo Moyano, secretario general adjunto del gremio, había expresado su apoyo a la lucha de salud.