Estafaron a comerciantes de Neuquén por más de 2 millones de pesos

Dos mujeres ingresaban a comercios de Neuquén y hacían compras con tarjetas de crédito que superaban los 100.000 pesos. A la hora de pasar el plástico les decían a los empleados que sus maridos, los titulares de la tarjeta, estaban trabajando en el campo y no podían asistir personalmente. Cuando se encontraban con un "pero" por parte de los comerciantes, montaban una escena, a través de un llamado telefónico, donde un tercero daba su consentimiento para concretar la compra. Sin embargo, horas más tardes, los vendedores eran alertados por las entidades financieras de la no acreditación del dinero, ya que las tarjetas habían sido denunciadas como sustraídas.

En total, las adquisiciones superaban los 2 millones de pesos. Ayer la Policía realizó cuatro allanamientos en distintos barrios y recuperó el 95% de los elementos robados.

El comisario inspector del Departamento de Delitos Económicos, Mauricio Pamich, indicó que las estafas se concretaron entre el 23 de octubre y el 3 de noviembre en cinco comercios de la capital neuquina. Los propietarios radicaron la denuncia y, luego de una investigación, pudieron dar con los posibles responsables y recuperar los elementos robados.

Relató que los hechos se originaron cuando dos mujeres se presentaron en comercios de diferentes rubros para realizar compras con tarjetas de crédito. Ejemplificó que una de las maniobras ingresaron a una pinturería y adquirieron 37 baldes de pintura y enduido, realizando una compra quue superaba los 100.000 pesos.

A la hora de pasar las tarjetas de crédito, como no eran las titulares de los plásticos, adjudicaban los medios de pago a sus maridos, alegando que no podían presentarse personalmente, ya que estaban trabajando en el campo. Si eso no bastaba para convencer a los vendedores, montaban una escena donde un hombre a través del teléfono autorizaba la transacción.

Se iban con los elementos adquiridos y los comerciantes quedaban contentos al haber hecho una compra tan elevada. Hasta que horas más tarde, las entidades financieras les advertían que no acreditarían el dinero, pues las tarjetas eran denunciadas como robadas.

La misma maniobra fue efectuada cinco veces en comercios de diferentes rubros: una pinturería, una casa de electrodomésticos, una mueblería, un corralón y un comercio de venta de aberturas. Las compras iban desde los 100.000 pesos hasta los 400.000, según indicó Pamich.

Informó que, en total, los elementos adquiridos mediante las estafas superaban los dos millones de pesos.

Los estafadores compraron 400 litros de pintura. (Gentileza).

Tras una investigación, ayer el personal policial realizó una serie de allanamientos en domicilios del barrio Sapere, Toma 7 de Mayo y San Lorenzo Norte.



Lograron secuestrar más de 100.000 pesos en efectivo, la suma aproximada a 100 dólares, más de 400 litros de pintura y herramientas para pintar. Además confiscaron teléfonos celulares, electrodomésticos, una gran cantidad de perfumes importados, accesorios tecnológicos, baterías de auto, muebles. También se encontró un revólver calibre 22 milímetros largo.

Pamich señaló que, para su sorpresa, pudieron que recuperar el 95% de los elementos sustraídos en las estafas con tarjetas de crédito. Los mismos serán devueltos hoy a los comerciantes damnificados.

Como resultado del procedimiento, cuatro personas fueron trasladas a la comisaría, quedando a disposición de la justicia. El comisario detalló que se trata de tres hombres y una mujer. Añadió que la segunda mujer señalada por los vendedores también fue ubicada y se la notificará en las próximas horas.

Los allanamientos fueron concretados por el Departamento de Delitos Económicos. Colaboró el personal del Departamento de Delitos, Seguridad Personal, Automotores, División Coordinación Operativa y los Departamento UESPO y Seguridad Metropolitana.

Recuperaron el 95% de los elementos. (Foto: Gentileza).