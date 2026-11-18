Por Prof. Lic. Samuel B. Garcia – Nutricionista / MP:108



Cada noviembre, el calendario sanitario global pone el foco en uno de los mayores desafíos de la salud pública contemporánea a través de la Semana Mundial de Concienciación sobre el Azúcar. Bajo el lema «¿Dulce o amargo? Las bebidas dulces esconden una amarga verdad”, impulsado por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y redes especializadas como WASSH, la iniciativa advierte sobre el papel crítico que desempeñan las bebidas azucaradas en el aumento de la obesidad, la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y otros graves problemas de salud.

A pesar de las recomendaciones para limitar su ingesta, las ventas globales continúan en aumento debido a estrategias agresivas de comercialización, especialmente en países de ingresos bajos y medios. Por ello, la campaña promueve urgentemente un enfoque integral que combine la concientización ciudadana, el etiquetado frontal de advertencia, restricciones publicitarias y medidas fiscales efectivas para transformar los entornos alimentarios y proteger la salud de la población antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, al observar el comportamiento cotidiano en las góndolas de los supermercados, queda en evidencia que el laberinto de la industria nos armó una trampa perfecta. Nos enseñó a temerle al azúcar, pero nos empujó directo a los brazos de su primo químico, el edulcorante artificial.



Creer que la solución para cuidar la salud es simplemente reemplazar el azúcar por edulcorantes es un error conceptual profundo. Es, en definitiva, cambiar de trampa en la misma prisión sensorial. “Los edulcorantes anestesian el paladar”, al entregarnos a un dulzor hiperestimulante y desprovisto de calorías, lo único que logramos es mantener cautivos nuestros receptores gustativos, perpetuando la incapacidad de disfrutar la riqueza real de los alimentos.

La trampa cerebral: por qué caemos en el ciclo del azúcar



El atractivo irresistible de los productos ultraprocesados no es casualidad; responde a una tormenta perfecta a nivel neurológico. Cuando consumimos azúcares libres y refinados, se activa de manera violenta el circuito de recompensa del cerebro, inundando el núcleo accumbens con dopamina, el neurotransmisor del placer y el refuerzo.

Este mecanismo evolutivo (diseñado originalmente para asegurar la supervivencia en entornos de escasez) hoy colapsa frente a la inundación industrial. El consumo recurrente de altas dosis de azúcar genera una rápida tolerancia. El cerebro, intentando protegerse del exceso, reduce sus receptores de dopamina. ¿El resultado? Cada vez necesitamos porciones más grandes para sentir el mismo grado de satisfacción.



A esto se le suma una paradoja cruel, la carencia de sabor genuino genera la adicción al azúcar. Los ultraprocesados son matrices industriales vacías, despojadas de nutrientes y sabores complejos, sostenidas únicamente por tres pilares económicos: azúcar, grasas y sodio. Al comer alimentos desnaturalizados, nuestro organismo no recibe la saciedad real que otorgan los nutrientes verdaderos. El cerebro, hambriento de nutrientes y atrapado en un ciclo de picos y caídas glucémicas, insiste en pedir más. Se genera así un bucle donde la comida industrial empobrece nuestro paladar y, al mismo tiempo, nos vuelve dependientes.

El banquete de las calorías vacías y los octógonos de la verdad



Basta con mirar con atención los datos nutricionales y el frente de nuestros alimentos para dimensionar el problema. Una sola botella de medio litro de una gaseosa común o un jugo industrializado puede contener el equivalente a más de diez cucharadas de azúcar. Un alfajor tradicional o un paquete de galletitas no solo aportan harinas refinadas, sino también una carga calórica monumental que no ofrece ningún beneficio biológico, son en su máxima expresión, calorías vacías.

Tomemos el caso cotidiano de un yogur saborizado comercial. A simple vista, se nos presenta como un producto saludable, asociado al cuidado corporal y la infancia. Sin embargo, al voltear el envase y analizar su etiqueta, nos encontramos con una realidad alarmante, el segundo o tercer ingrediente suele ser jarabe de maíz de alta fructosa o azúcar agregado, sumando el equivalente a varias cucharaditas por porción individual, además de almidones modificados y aromatizantes.



Frente a este escenario, la implementación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable y sus sellos de advertencia en forma de octógonos negros constituyó un punto de inflexión. Esos octógonos oscuros que hoy pueblan las góndolas («Exceso en Azúcares», «Exceso en Calorías», «Exceso en Grasas Totales») son herramientas de soberanía alimentaria. Nos devuelven la información clara y directa que la industria ocultaba detrás de publicidades engañosas y colores. Leer las etiquetas y atender a los octógonos es el primer paso indispensable para decidir con autonomía.

Hacia el verdadero sabor



La salida de este laberinto no pasa por migrar masivamente hacia productos dietéticos repletos de edulcorantes químicos que confunden a nuestro metabolismo y mantienen activa la necesidad constante de dulzor. La verdadera transformación cultural y sanitaria exige un camino de reconexión, la solución es descubrir el verdadero sabor de los alimentos.

Cuando logramos despegar el paladar de la tiranía del azúcar y de sus sustitutos artificiales, se abre un universo sensorial completamente nuevo. Las frutas recuperan su dulzor natural, las verduras despliegan sus matices amargos y terrosos, y los alimentos integrales nos devuelven la saciedad que nuestros circuitos cerebrales reclaman. Educar el paladar, recuperar la cocina casera y valorar nuestra cultura alimentaria local no es un capricho estético; es un acto político de defensa de la salud pública, del desarrollo con inclusión y del derecho fundamental a una vida libre de engaños comerciales.