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Diputados debate la Ley Malvinas y la reforma del BCRA: los otros proyectos que integran la sesión de este miércoles
La Cámara baja sesionará este miércoles desde las 12. El temario incluye la iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional y los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, además de acuerdos comerciales y convenios judiciales.
La Cámara de Diputados tendrá este miércoles una sesión especial con una agenda que incluye proyectos impulsados por el Gobierno nacional. Los principales debates serán la denominada Ley Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).
La convocatoria está prevista para las 12 y se espera una jornada parlamentaria extensa, que podría prolongarse hasta la madrugada del jueves. Además de las dos iniciativas centrales, los legisladores tratarán acuerdos internacionales y convenios para transferir competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires.
Diputados sesiona hoy con la Ley Malvinas y la reforma del BCRA como temas principales
18/11 11:40
Los cambios que propone la reforma de la Carta Orgánica del BCRA
La iniciativa establece que el Banco Central tendrá como única finalidad preservar el valor de la moneda. Para eso, elimina los objetivos incorporados a su Carta Orgánica en 2012, que también contemplaban la promoción del empleo y el desarrollo económico con equidad social.
Además, el proyecto prohíbe que el organismo financie al sector público, tanto de manera directa como indirecta. Para instrumentarlo, deroga el artículo 20, que permitía otorgar adelantos transitorios al Gobierno nacional, y elimina la posibilidad de conceder préstamos al Estado nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
Además, el proyecto prohíbe que el organismo financie al sector público, tanto de manera directa como indirecta. Para instrumentarlo, deroga el artículo 20, que permitía otorgar adelantos transitorios al Gobierno nacional, y elimina la posibilidad de conceder préstamos al Estado nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
18/11 10:35
Los otros puntos que incluye el temario de Diputados
Además de la Ley Malvinas y la reforma del BCRA, el temario incluye dos convenios para transferir competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires. Los acuerdos contemplan el traspaso de atribuciones en materia de delitos cometidos por menores y delitos contra la integridad sexual.
También se tratará el Convenio de Libre Comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. La agenda incluye, además, una enmienda al Protocolo de Montevideo, que regula el comercio de servicios entre los países del bloque, y una modificación del régimen MiPyME para incorporar a las cooperativas.
También se tratará el Convenio de Libre Comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. La agenda incluye, además, una enmienda al Protocolo de Montevideo, que regula el comercio de servicios entre los países del bloque, y una modificación del régimen MiPyME para incorporar a las cooperativas.
18/11 10:00
Reforma del BCRA | Qué cambios se introdujeron y tratará Diputados
El segundo proyecto central de la sesión es la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. La iniciativa regresa a Diputados después de que el Senado modificara el texto que había aprobado originalmente la Cámara baja.
Entre los cambios se establece que el organismo tendrá como función principal preservar el valor de la moneda y se prohíbe el financiamiento directo o indirecto al Tesoro mediante adelantos transitorios y compra de títulos públicos en el mercado primario.
También el Senado modificó el mecanismo para designar y remover a los integrantes del directorio del Banco Central. La nueva redacción establece que esas decisiones quedarán exclusivamente en manos de la Cámara Alta, con mayoría absoluta de sus integrantes.
Entre los cambios se establece que el organismo tendrá como función principal preservar el valor de la moneda y se prohíbe el financiamiento directo o indirecto al Tesoro mediante adelantos transitorios y compra de títulos públicos en el mercado primario.
También el Senado modificó el mecanismo para designar y remover a los integrantes del directorio del Banco Central. La nueva redacción establece que esas decisiones quedarán exclusivamente en manos de la Cámara Alta, con mayoría absoluta de sus integrantes.
18/11 09:35
Ley Malvinas | El oficialismo busca avanzar con la iniciativa de soberanía nacional
El proyecto establece sanciones para empresas y particulares que realicen actividades de exploración o explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes sin autorización argentina.
También contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente, con facultades para coordinar políticas de defensa e inteligencia y analizar inversiones extranjeras en sectores considerados sensibles.
También contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente, con facultades para coordinar políticas de defensa e inteligencia y analizar inversiones extranjeras en sectores considerados sensibles.
18/11 09:00
Diputados inicia una sesión especial con una agenda de varios proyectos
La Cámara baja tiene previsto comenzar a sesionar a las 12, por pedido del jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y otros legisladores oficialistas.
La jornada tendrá como principales asuntos la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma del BCRA. También se debatirán convenios judiciales y acuerdos comerciales internacionales.
La jornada tendrá como principales asuntos la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma del BCRA. También se debatirán convenios judiciales y acuerdos comerciales internacionales.
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