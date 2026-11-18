La Cámara de Diputados tendrá este miércoles una sesión especial con una agenda que incluye proyectos impulsados por el Gobierno nacional. Los principales debates serán la denominada Ley Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).

La convocatoria está prevista para las 12 y se espera una jornada parlamentaria extensa, que podría prolongarse hasta la madrugada del jueves. Además de las dos iniciativas centrales, los legisladores tratarán acuerdos internacionales y convenios para transferir competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires.