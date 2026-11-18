Jorge Rial y Laura Ubfal protagonizaron un explosivo enfrentamiento mediático que dejó al descubierto las tensiones que atraviesa la televisión argentina. El conductor cuestionó duramente a la panelista de LAM, aseguró que habría pedido continuar en América TV porque no soportaba trabajar con Ángel de Brito y lanzó fuertes comentarios sobre su trayectoria. Lejos de quedarse callada, Ubfal respondió con insultos y defendió públicamente a su compañero.

Según informó El Destape este martes 17 de noviembre, la pelea comenzó en las redes sociales y rápidamente se trasladó a los programas de streaming de ambos periodistas. El conflicto se produjo en medio de la incertidumbre sobre el futuro de LAM, luego de la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre y las versiones sobre un posible cambio de canal.

Qué pasó entre Jorge Rial y Laura Ubfal: el mensaje que desató la pelea

Todo comenzó cuando Jorge Rial habló en su programa de streaming, Ensalada Rusa, sobre las negociaciones que se desarrollan en América TV.

El periodista aseguró que algunas integrantes de LAM habrían mantenido conversaciones con las autoridades del canal para garantizar su continuidad laboral ante una eventual mudanza del ciclo a El Nueve.

Entre los nombres mencionó a Laura Ubfal, quien decidió responderle públicamente a través de su cuenta de X.

«Rial cree que tiene info y la única ensalada rusa que vende es la del menú», escribió la periodista, en referencia al nombre del nuevo programa de su colega.

Además, lo acusó de estar desesperado por difundir información inexistente sobre su situación profesional.

La publicación provocó una inmediata reacción de Rial, quien decidió contestarle al aire y profundizar sus acusaciones.

Jorge Rial apuntó contra Laura Ubfal: «Siempre fuiste parte de la escenografía»

Durante una emisión de Ensalada Rusa, Jorge Rial lanzó una de las frases más duras del enfrentamiento.

«Siempre fuiste parte de la escenografía de todos los programas», expresó el conductor, al cuestionar el lugar de Ubfal dentro de la televisión.

También puso en duda la repercusión pública de la periodista y aseguró que podía revelar detalles sobre sus supuestas conversaciones con las autoridades de América TV.

Según su versión, Ubfal habría solicitado permanecer en el canal porque estaba cansada de trabajar con Ángel de Brito.

Rial afirmó que la panelista habría definido a De Brito como un «dictador», una acusación que no fue confirmada y que posteriormente fue rechazada por la propia periodista.

El conductor también sostuvo que algunas integrantes del programa estaban disconformes con las supuestas restricciones para conceder entrevistas a otros medios.

Sin embargo, esas afirmaciones corresponden exclusivamente a la versión de Rial y no fueron acreditadas públicamente.

Laura Ubfal estalló contra Jorge Rial y defendió a Ángel de Brito

La respuesta de Laura Ubfal llegó desde La Linterna, su programa en Bondi Live, donde decidió referirse directamente a las acusaciones.

Lejos de cuestionar a Ángel de Brito, la periodista destacó su relación laboral con el conductor de LAM.

«No tengo nada que perdonarle a Ángel, tengo que agradecerle que me dio laburo, que es un tipo divino», expresó.

Luego apuntó contra Rial y le pidió que dejara de involucrarla en las versiones sobre el futuro del programa.

Pero el momento de mayor tensión llegó cuando Ubfal lanzó un fuerte insulto contra el periodista.

«Me pone contenta que está ahí sentado solo, como un pelotudo», disparó, en referencia al nuevo proyecto de streaming de Rial.

Sus palabras provocaron repercusión inmediata en redes sociales y sumaron un nuevo capítulo al enfrentamiento entre ambos.

La interna de LAM y América TV que desató el escándalo

El cruce entre Rial y Ubfal se produjo en un momento de importantes movimientos dentro de la industria televisiva.

La venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre abrió interrogantes sobre la continuidad de varios programas de América TV, entre ellos LAM, DDM y SQP.

Ángel de Brito reconoció recientemente que recibió propuestas tanto de América como de El Nueve para continuar con su ciclo durante 2027.

Sin embargo, todavía no confirmó dónde se emitirá el programa el próximo año.

En ese contexto, Rial aseguró que existirían diferencias internas y negociaciones individuales entre algunos integrantes de los equipos televisivos y las autoridades de los canales.

Laura Ubfal rechazó las versiones que la involucraban personalmente y dejó en claro que mantiene una buena relación con De Brito.

Qué pasará con Laura Ubfal y las angelitas en 2027

La polémica también coincidió con las recientes declaraciones de Ángel de Brito sobre la conformación de su equipo para la próxima temporada.

El conductor confirmó que Pepe Ochoa y La Barby son los dos integrantes que lo acompañarán independientemente del canal en el que continúe trabajando.

Respecto del resto de las angelitas, explicó que todas tienen libertad para evaluar otras propuestas laborales mientras se define el futuro de LAM.

Esto no significa que las panelistas hayan sido desvinculadas, sino que todavía no existe una confirmación definitiva sobre la integración del equipo.

Por otra parte, se conoció que Laura Ubfal, Pilar Smith y Karina Iavícoli fueron convocadas para acompañar a Denise Dumas en un programa de verano de América TV.

La propuesta se desarrollaría durante el receso de LAM y permitiría mantener la presencia de las periodistas en la pantalla del canal.

Mientras continúan las negociaciones televisivas, el enfrentamiento entre Jorge Rial y Laura Ubfal sumó tensión a una interna que todavía está lejos de resolverse.

Por ahora, la periodista rechazó las acusaciones sobre su relación con Ángel de Brito, mientras que Rial mantiene sus afirmaciones sobre las supuestas negociaciones detrás de escena.