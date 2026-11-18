El ministro de Economía, Luis Caputo, cruzó con dureza al peronismo tras el encuentro opositor organizado por Sergio Massa en San Fernando. Con fuertes críticas al cántico tradicional de la militancia, advirtió sobre la fuga de inversiones. La cumbre dejó al desnudo ausencias clave, como la del gobernador bonaerense Axel Kicillof, en plena reconfiguración de la alternativa opositora.

La ofensiva del titular del Palacio de Hacienda se desató durante su participación en el encuentro “El País que se Viene”, organizado por Somos Pymes en el predio de La Rural. Allí, el funcionario calificó el evento del peronismo como un retroceso conceptual.

«No debe haber cosas más estúpidas que combatir el capital», lanzó Caputo ante referentes del sector productivo. Horas antes, el ministro había compartido en su cuenta de X un video del Día de la Militancia donde se ve a los dirigentes cantar la marcha justicialista, acompañado por un emoji de incredulidad.

Para el jefe de Hacienda, la postura económica del PJ carece de lógica en el escenario global. «Hay países que, lejos de combatir el capital, lo seducen. Lo combatís y, ¿qué hace? Se va», remarcó.

Y advirtió que, si las inversiones abandonan el país a raíz de consignas ideológicas, el sector productivo se queda sin herramientas de crecimiento.

La trastienda en San Fernando: ausencias y juego político

El cruce de Caputo llega como coletazo del encuentro que reunió a gran parte del arco justicialista, el Frente Renovador y La Cámpora con el objetivo de diseñar una estrategia electoral para competir contra Javier Milei en 2027.

La convocatoria, impulsada por Sergio Massa y Juan Manuel Olmos, buscó tender puentes entre diversos sectores del peronismo, pero dejó sobre la mesa tensiones internas ineludibles.

Los presentes: asistieron gobernadores y legisladores como Gerardo Zamora , Natalia de la Sota , Miguel Ángel Pichetto , Sergio Uñac , Victoria Tolosa Paz y Leandro Santoro , además de intendentes y referentes de la CGT.



asistieron gobernadores y legisladores como , , , , y , además de intendentes y referentes de la CGT. El faltazo de peso: la ausencia más resonante fue la del mandatario provincial Axel Kicillof, quien optó por no participar junto a los dirigentes de su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Consultado sobre este faltazo, Massa intentó bajarle el tono a la interna al señalar que hubo «desinteligencias respecto de si había oradores o no», aunque ratificó la necesidad de una convocatoria amplia que supere las fronteras partidarias tradicionales.