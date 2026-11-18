Las imágenes comenzaron a tomar relevancia este miércoles, en la ciudad tecnológica de Shenzhen, donde Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping protagonizaron su primer encuentro conjunto antes del banquete de bienvenida del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El saludo formal funciona como antesala de la cumbre tripartita sin precedentes que los tres mandatarios mantendrán este jueves 19 de noviembre 2026 (desde las 3.30 de la Argentina), una cita que despierta máxima expectativa en torno al equilibrio nuclear y comercial del planeta.

El tablero de intereses entre Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping en China

La fotografía de los tres líderes, reunidos en Shenzhen, sintetiza objetivos estratégicos completamente distintos, aunque convergentes en un mismo escenario diplomático:

La apuesta de Donald Trump : el mandatario estadounidense llega tras sufrir un duro revés en las elecciones legislativas de medio término, y busca extender con Pekín la tregua arancelaria que vence el 10 de enero 2027 . Previamente, en Manila , selló acuerdos con la ASEAN y el grupo Quad (junto a Australia , Japón e India ) para asegurar cadenas de suministro de tierras raras y reducir la dependencia frente al dominio chino en minerales críticos.

: el mandatario estadounidense llega tras sufrir un duro revés en las elecciones legislativas de medio término, y busca extender con la tregua arancelaria que vence el . Previamente, en , selló acuerdos con la ASEAN y el grupo Quad (junto a , e ) para asegurar cadenas de suministro de tierras raras y reducir la dependencia frente al dominio chino en minerales críticos. La jugada de Vladimir Putin : el jefe del Kremlin arribó a territorio chino tras desplegar bombarderos estratégicos nucleares Tu-95MS en Vietnam —un movimiento inédito desde la era soviética—. Para Moscú, sentarse en igualdad de condiciones junto a Washington y Pekín representa la prueba visual del fracaso del aislamiento occidental tras más de cuatro años y ocho meses de invasión a Ucrania .

: el arribó a territorio chino tras desplegar bombarderos estratégicos nucleares —un movimiento inédito desde la era soviética—. Para Moscú, sentarse en igualdad de condiciones junto a representa la prueba visual del fracaso del aislamiento occidental tras más de cuatro años y ocho meses de . El rol anfitrión de Xi Jinping: luego de romper el protocolo para recibir con un abrazo a Donald Trump al pie del avión —retribuyendo el gesto recibido en Maryland en septiembre— y de ratificar ante Vladimir Putin una relación «firme como una montaña», el líder chino juega de local en su principal polo de innovación, buscando proyectar liderazgo moderador sin dañar sus vínculos comerciales con Europa.

Desarme nuclear, Ucrania e inteligencia artificial: los temas críticos de Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping

De acuerdo con los comunicados oficiales de la Casa Blanca, el Kremlin y la agencia estatal china Xinhua, la mesa de este jueves abordará cuatro frentes de alta sensibilidad global: