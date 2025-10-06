Cinco razones y tips para tener petunias en tu jardín esta primavera: color, aroma y fácil cuidado

Son una de las flores más populares de la temporada y una elección perfecta para quienes quieren llenar de color terrazas, balcones o jardines sin invertir demasiado tiempo en mantenimiento. Las petunias florecen durante meses, resisten el sol intenso y se adaptan fácilmente a distintos tipos de suelos.

Las petunias destacan por su enorme variedad de tonalidades: desde el blanco más puro hasta el violeta intenso o el fucsia brillante. En primavera y verano se convierten en protagonistas porque pueden mantener sus flores durante meses, creando macizos coloridos o cascadas florales si se colocan en macetas colgantes.

Aromáticas y resistentes al calor

Además de su belleza, muchas variedades de petunias tienen un aroma dulce y suave que se intensifica con el sol. Por eso son ideales para ubicar cerca de ventanas, galerías o rincones de descanso. Otra ventaja es que resisten muy bien el calor y solo requieren riego regular en los días más calurosos.

De fácil mantenimiento y crecimiento rápido

Las petunias se adaptan a casi cualquier tipo de suelo siempre que tenga buen drenaje. No necesitan fertilizantes costosos ni cuidados complejos. Con una buena exposición al sol, riego moderado y una poda ocasional de las flores marchitas, volverán a florecer una y otra vez durante toda la estación.

Ideales para balcones y espacios pequeños

Su capacidad para crecer en macetas las convierte en una opción perfecta para quienes viven en departamentos. En recipientes colgantes o jardineras, las petunias caen en forma de cascada y llenan de color los balcones sin ocupar demasiado espacio. Además, combinan muy bien con otras flores de temporada como pensamientos o calibrachoas.

Consejos para que florezcan más

Un truco infalible es retirar las flores secas apenas comiencen a marchitarse para estimular nuevas floraciones. También conviene aplicar un fertilizante líquido una vez por mes y evitar el exceso de agua, ya que el encharcamiento puede dañar sus raíces. Si las temperaturas bajan, conviene resguardarlas, porque no toleran bien las heladas.