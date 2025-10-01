La planta trepadora ideal para plantar en octubre y llenar de color tu jardín con su cortina natural

La buganvilla es una de las plantas trepadoras más buscadas por su resistencia y su capacidad de cubrir paredes, pérgolas o cercos con un manto de color. Octubre es el mes perfecto para plantarla en el jardín, ya que las temperaturas comienzan a elevarse y el riesgo de heladas disminuye.

Una trepadora que enamora

Originaria de Brasil, la buganvilla —también conocida como trinitaria o santa rita— se caracteriza por su rápido crecimiento y sus brácteas de colores intensos, que van del fucsia al violeta, pasando por el blanco o el naranja. Es una opción ideal para quienes desean un espacio lleno de vida sin dedicar demasiado tiempo al mantenimiento.

Cómo plantarla en octubre

El inicio de la primavera es el mejor momento para colocarla en tierra o en macetas grandes. Se recomienda elegir un lugar con pleno sol, ya que esta planta necesita al menos seis horas de luz directa al día para florecer en abundancia. El suelo debe ser bien drenado, evitando encharcamientos que puedan dañar sus raíces.

Cuidados básicos de la buganvilla

Riego moderado : solo cuando la tierra esté seca en la superficie.

: solo cuando la tierra esté seca en la superficie. Poda regular : ayuda a darle forma y estimular una floración más abundante.

: ayuda a darle forma y estimular una floración más abundante. Soporte firme : al ser trepadora, necesita una estructura para guiar su crecimiento.

: al ser trepadora, necesita una estructura para guiar su crecimiento. Protección del frío: aunque es resistente, conviene cubrirla si hay riesgo de heladas tardías.

Beneficios de tener una buganvilla en el jardín

Además de su valor ornamental, la buganvilla actúa como cortina natural, brindando sombra en verano y mayor privacidad en patios o balcones. Sus flores atraen mariposas y abejas, favoreciendo la biodiversidad del entorno.