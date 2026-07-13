Mundial 2026: cómo cuidar el corazón durante los partidos y qué síntomas nunca hay que ignorar

El especialista recomendó prestar especial atención si la persona tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular.-

El Mundial 2026 despierta emociones intensas y reúne a familias y amigos frente al televisor para compartir cada partido. Sin embargo, además de la pasión por el fútbol, también suele modificar la rutina diaria: se duerme menos, se consumen comidas más abundantes, aumenta la ingesta de alcohol y el estrés emocional puede alcanzar niveles inusuales.

Los especialistas advierten que estos cambios, sumados a la tensión propia de cada encuentro, pueden representar un riesgo para personas con enfermedades cardiovasculares o factores predisponentes. Por eso, la recomendación no es dejar de disfrutar de la Copa del Mundo, sino hacerlo con algunos cuidados básicos.

Cómo impactan los partidos del Mundial en la salud

«El Mundial nos saca de la rutina y cuando salimos de la rutina también cambiamos conductas: comemos distinto, tomamos más alcohol, dormimos menos, nos emocionamos más y nos movemos de otra manera», explicó el médico Ignacio Bluro, coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos y del Área de Hipertensión Pulmonar del Hospital Italiano.

El especialista remarcó que el objetivo no es generar preocupación, sino promover hábitos saludables durante la competencia.

«No se trata de alarmar ni de decirle a la gente que no disfrute. Al contrario, se trata de entender qué cosas pueden ser riesgosas y cuáles pueden ser una oportunidad para cuidarnos mejor», sostuvo.

En ese sentido, recomendó prestar especial atención si la persona tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, diabetes, arritmias o factores de riesgo.

«Si una persona hipertensa, diabética o con antecedentes cardíacos se junta a ver un partido, come pesado, toma alcohol, duerme poco y además vive una situación de mucha emoción, todo eso puede impactar en su salud», advirtió.

Qué hacer para disfrutar del Mundial sin descuidar la salud

Los especialistas aconsejan planificar los encuentros para evitar excesos que puedan afectar al organismo. Algunas recomendaciones son:

Elegir comidas más livianas.

Moderar el consumo de alcohol.

Mantener una buena hidratación.

Respetar la medicación indicada.

Dormir lo suficiente, especialmente cuando los partidos terminan tarde.

Evitar suspender tratamientos por viajes o reuniones.

Pequeñas decisiones pueden hacer una gran diferencia, sobre todo en personas con enfermedades crónicas.

Qué síntomas requieren una consulta médica inmediata

Más allá del contexto del Mundial, los médicos recuerdan que existen señales de alerta que nunca deben minimizarse.

Entre los principales síntomas se encuentran:

Dolor o presión en el pecho.

Falta de aire.

Palpitaciones intensas o persistentes.

Mareos o sensación de desmayo.

Sudoración fría.

Debilidad marcada.

Aumento importante de la presión arterial en personas hipertensas.

«Cada persona conoce su cuerpo, y cuando algo llama la atención o se siente diferente, es mejor pedir asistencia», señaló Bluro.

Además, los profesionales recordaron la importancia de mantener los controles médicos y cumplir con los tratamientos indicados, especialmente en quienes ya tienen antecedentes de infarto, hipertensión, diabetes o arritmias.

La pasión por el fútbol puede disfrutarse plenamente, pero sin dejar de lado el cuidado de la salud. Vivir el Mundial con responsabilidad también es una forma de alentar.