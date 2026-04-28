Cuándo conviene podar la lengua de suegra y cómo hacerlo para que crezca más fuerte

Cuidarla bien, con podas oportunas y algunos gestos básicos, garantiza que se mantenga firme, verde y saludable durante todo el año.

La lengua de suegra, también conocida como Sansevieria o espada de San Jorge, se convirtió en una de las favoritas dentro de los hogares por su resistencia, su aspecto decorativo y su capacidad para purificar el aire. Pero aunque es famosa por su bajo mantenimiento, hay un detalle que no debe pasarse por alto: cuándo y cómo podarla para que se mantenga vigorosa y bonita.

Por qué no hay que podarla ni semanal ni mensualmente

A diferencia de otras especies más demandantes, la lengua de suegra no requiere intervenciones frecuentes. “Podarla cada semana o cada mes no tiene sentido, porque es una planta de crecimiento lento y muy estructurada”, explican especialistas en jardinería. Si bien se puede retirar alguna hoja dañada en cualquier momento, el mejor momento para una poda más profunda es durante la primavera.

Fotos gentileza.-

El beneficio de intervenirla en su época de crecimiento

La primavera marca el inicio de una etapa activa para esta planta. En este periodo, sus tejidos están más preparados para cicatrizar, lo que disminuye el riesgo de infecciones y promueve la aparición de brotes nuevos. Además, eliminar las hojas secas o amarillas mejora el aspecto general del ejemplar y permite que concentre su energía en las partes sanas.

Cómo hacerlo sin dañarla

Para podar correctamente, se recomienda usar tijeras de jardín o cuchillos bien afilados y desinfectados. Siempre es aconsejable usar guantes, ya que la savia puede irritar la piel sensible. Lo ideal es cortar lo más cerca posible de la base, retirando solamente aquellas hojas que estén claramente deterioradas, dobladas o con signos de pudrición.

Qué hacer después de la poda

Una vez realizada la poda, la ubicación y el riego se vuelven claves. La lengua de suegra agradece los espacios luminosos, pero no el sol directo. También hay que evitar los excesos de agua: es preferible regar solo cuando la tierra esté completamente seca. Un sustrato bien aireado y el uso moderado de fertilizante para suculentas, aplicado durante primavera y verano, ayudarán a potenciar su rebrote.

Multiplicarla a partir de hojas: una ventaja extra

Una curiosidad que muchos desconocen es que las hojas sanas que se cortan pueden reutilizarse para generar nuevas plantas. Basta con colocarlas en un recipiente con agua limpia o directamente en tierra, y en pocas semanas comenzarán a enraizar. De esta forma, una poda no solo embellece a la planta madre, sino que también permite multiplicarla sin costo.

Una planta aliada para el hogar

La lengua de suegra no solo es una planta estética y fácil de cuidar. También se la reconoce por su capacidad de absorber sustancias tóxicas del aire, lo que la convierte en una aliada natural para mejorar el ambiente en interiores. Cuidarla bien, con podas oportunas y algunos gestos básicos, garantiza que se mantenga firme, verde y saludable durante todo el año.