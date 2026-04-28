Calendario lunar de mayo 2026: cuándo ver la espectacular «Luna de Flor» en la Patagonia

El cielo de Argentina se prepara para un mes de mayo excepcional. Por una cuestión de desajuste entre el calendario gregoriano y el ciclo lunar de 28 días, el satélite natural alcanzará su fase de plenilunio en dos oportunidades dentro del mismo mes.

Este fenómeno regalará dos noches de iluminación total que, en las zonas rurales de Neuquén y Río Negro, donde la contaminación lumínica es baja, prometen ser un espectáculo visual impactante.

Las dos citas con el cosmos: días y horarios en la Patagonia

Según el Servicio Hidrográfico Nacional, el calendario para observar el disco lunar completo queda definido de la siguiente manera:

Viernes 1° de mayo: el primer plenilunio coincidirá exactamente con el feriado por el Día del Trabajador , ideal para quienes realicen escapadas turísticas en la región.

el primer plenilunio coincidirá exactamente con el feriado por el , ideal para quienes realicen escapadas turísticas en la región. Domingo 31 de mayo: el mes se despedirá con una segunda Luna llena, cerrando el ciclo doble.

Aunque en el hemisferio sur estemos transitando el otoño, este evento se conoce mundialmente como «Luna de Flor».

El nombre proviene de las antiguas tribus de Norteamérica, quienes asociaban esta fase con el estallido de colores y el florecimiento de la primavera boreal. En nuestra región, el fenómeno se vive como un momento de introspección y conexión con los ciclos naturales de la estepa y la cordillera.