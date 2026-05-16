Cuba difundió una guía para actuar ante una posible agresión militar en medio de la tensión con Estados Unidos

Cuba publicó una guía para “proteger a la población de una agresión militar”.

El gobierno cubano comenzó a distribuir este sábado un instructivo oficial con recomendaciones destinadas a “proteger a la población de una agresión militar”, en un contexto marcado por el endurecimiento de las tensiones diplomáticas con Estados Unidos y la profunda crisis económica que atraviesa la isla.

El documento, elaborado por el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y dirigido “a todas las familias cubanas”, lleva por título “Proteger, resistir, sobrevivir y vencer”. Allí se detallan medidas preventivas para actuar ante posibles ataques enemigos o situaciones de emergencia.

Entre las recomendaciones incluidas, se aconseja preparar mochilas de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, elementos de higiene, linternas y radios con energía alternativa. Además, insta a la población a conocer señales de alarma aérea, aprender maniobras básicas de primeros auxilios y mantenerse informada ante eventuales contingencias.

La difusión del instructivo ocurre en medio de un escenario interno delicado para Cuba, atravesado por apagones masivos, escasez de combustible, inflación y faltantes de alimentos. En las últimas semanas, incluso se registraron protestas espontáneas en distintos sectores de La Habana debido a los cortes de energía.

Las relaciones entre La Habana y Washington volvieron a tensarse luego de nuevas sanciones impulsadas por la administración de Donald Trump, que endureció las restricciones vinculadas al suministro energético hacia la isla. Desde la Casa Blanca sostienen que el régimen cubano representa una amenaza para la seguridad estadounidense por sus vínculos con Rusia, China e Irán.

En paralelo, Trump aseguró recientemente que confía en lograr un acercamiento político de Cuba hacia Estados Unidos. Mientras tanto, el director de inteligencia estadounidense, John Ratcliffe, viajó a La Habana para reunirse con funcionarios cubanos y analizar la situación social y política del país.

La publicación de la guía coincidió además con el desarrollo del ejercicio nacional “Meteoro 2026”, un operativo anual de preparación ante desastres naturales y escenarios de crisis encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel y acompañado por un mensaje del exmandatario Raúl Castro.

Durante esas maniobras, las autoridades cubanas también alertaron sobre una temporada ciclónica con alto riesgo para la isla y el agravamiento de la sequía en más de cien municipios del país.