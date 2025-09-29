Día Mundial del Corazón | Los argentinos consumen el doble de sal recomendada: cómo reducirla

Los datos son contundentes: en Argentina se consumen en promedio 11 gramos de sal por persona al día.-

Cada 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón, una iniciativa de la World Heart Federation que busca concientizar sobre la importancia de prevenir las enfermedades cardiovasculares, principal causa de muerte en el mundo. La Federación Argentina de Cardiología (FAC) se sumó a la campaña internacional bajo el lema “Cada latido cuenta”, con un llamado a la acción para modificar hábitos que hoy ponen en riesgo la salud de millones de personas.

Argentina y el consumo de sal y azúcar

Los datos son contundentes: en Argentina se consumen en promedio 11 gramos de sal por persona al día, más del doble de los 5 gramos recomendados por la OMS. En el caso del azúcar, la ingesta ronda los 150 gramos diarios, cuando la sugerencia es no superar los 50. Las bebidas azucaradas representan cerca del 40% de ese consumo.

Estos excesos, combinados con una dieta baja en frutas y verduras y el sedentarismo, se convierten en factores determinantes para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, ACV y distintos tipos de cáncer.

La prevención es posible

Fotos gentileza.-

La buena noticia es que hasta el 80% de las muertes prematuras por enfermedades cardiovasculares son prevenibles. Para lograrlo, los especialistas señalan que resulta clave el acceso a la atención médica, la detección temprana de factores de riesgo y, sobre todo, la adopción de decisiones conscientes en el estilo de vida.

“Es nuestra obligación sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de adoptar hábitos saludables como estrategia clave para prevenir enfermedades cardiovasculares y mejorar la calidad de vida de nuestras futuras generaciones”, afirmó el Dr. Diego Federico Echazarreta, presidente de la FAC.

Testimonios que inspiran

Las caminatas diarias ayudan a mantener hábitos saludables.

Como parte de la campaña “Cada latido cuenta”, la FAC difunde durante todo el año historias reales de personas que, con cambios en su alimentación y rutinas de actividad física, lograron mejorar notablemente su salud cardiovascular.

“A través del poder del testimonio y la educación, buscamos construir una comunidad informada, empoderada y comprometida con el corazón. Sabemos del poder multiplicador de las redes y queremos ser tendencia este 29 de septiembre y los días siguientes”, señaló el cardiólogo Dr. Diego Martínez Demaria, miembro de la FAC.

Un esfuerzo colectivo

Las instituciones mantienen un rol central en la concientización y prevención de estas enfermedades. La Federación realiza un trabajo federal, articulado a través de sociedades médicas en todo el país que la proyecta también a nivel internacional como miembro pleno de la World Heart Federation.

5 claves para cuidar tu corazón