Ejercicios fáciles de cinco minutos para mantenerte activo después de los 50

A partir de esta edad, el ejercicio regular es clave para mantener la masa muscular, que naturalmente empieza a disminuir con el paso del tiempo. También es importante para proteger las articulaciones, cuidar la salud cardiovascular y favorecer el equilibrio, reduciendo el riesgo de caídas.

La buena noticia es que no hace falta tener equipo sofisticado ni destinar mucho tiempo: con una serie corta de movimientos bien elegidos, cualquier persona puede sumar beneficios reales a su bienestar. Aquí te proponemos ejercicios simples, seguros y efectivos, pensados para hacer en casa y sin complicaciones.

1. Marcha en el lugar con elevación de rodillas

De pie, comenzá a marchar elevando las rodillas lo más alto posible sin perder la estabilidad. Mantené un ritmo cómodo, pero constante, durante un minuto.

Este ejercicio activa el sistema cardiovascular, calienta los músculos y mejora la movilidad de caderas y rodillas. Podés hacerlo descalzo o con calzado cómodo, y aumentar la intensidad moviendo los brazos.

2. Sentarse y levantarse de la silla

Usá una silla firme y sin ruedas. Sentate y levantate sin usar las manos, repitiendo el movimiento durante un minuto.

Fortalece piernas y glúteos, dos zonas esenciales para la estabilidad y la fuerza diaria. Si cuesta al principio, podés ayudarte con un leve impulso de brazos, pero intentá reducirlo con la práctica.

3. Elevación de talones

De pie, apoyado en el respaldo de una silla para mayor seguridad, o en el mejor caso con una pesa, levantá los talones y quedate en puntas de pie durante 2 segundos. Bajá lentamente y repetí durante un minuto.

Este ejercicio trabaja los músculos de las pantorrillas, mejora la circulación y favorece el equilibrio.

4. Flexión de brazos en la pared

Colocate frente a una pared, apoyá las manos a la altura de los hombros y llevá el cuerpo hacia adelante flexionando los codos. Volvé a estirarlos y repetí durante un minuto.

Es una versión suave de las flexiones tradicionales que fortalece brazos, hombros y pecho sin sobrecargar las articulaciones.

5. Estiramiento lateral de brazos

De pie o sentado, llevá un brazo por encima de la cabeza y estirá suavemente hacia el lado contrario, manteniendo la postura 10 segundos. Cambiá de lado y repetí durante un minuto.

Ayuda a mantener la flexibilidad de la columna, aliviar tensiones y mejorar la movilidad de hombros y espalda.

Hacer esta rutina completa lleva apenas cinco minutos y puede repetirse una o dos veces al día. Lo más importante es mantener la regularidad y adaptar los movimientos a las capacidades de cada persona, evitando cualquier gesto que cause dolor. Con constancia, estos ejercicios ayudan a conservar fuerza, flexibilidad y energía para disfrutar plenamente de cada etapa de la vida.