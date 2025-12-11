El árbol tropical que perfuma y puede transformar tu jardín: es ideal para el verano

Este árbol puede alcanzar alturas de entre 4 y 8 metros y tiene una copa amplia,

Entre las opciones más recomendadas para el jardín de verano se encuentra la plumeria, un árbol tropical famoso por su delicado aroma y su apariencia ornamental. Esta planta, también conocida como frangipani o alhelí blanco, es originaria de América Central y el Caribe, y se distingue por sus flores blancas que emiten un perfume suave y refrescante.

La plumeria no solo es ideal para embellecer el jardín; también puede alcanzar alturas de entre 4 y 8 metros y tiene una copa amplia, lo que permite crear zonas de sombra. Este árbol, popular en jardines de regiones cálidas como el sudeste asiático y el Mediterráneo, se ha convertido en un elemento decorativo habitual, y en muchas culturas simboliza prosperidad y buena fortuna. Además, en países como Hawái, se le atribuyen valores espirituales.

Aliada para el bienestar emocional y ambiental

Un estudio en Frontiers in Psychology reveló que la presencia de plantas aromáticas como la plumeria en el entorno contribuye al bienestar emocional, ya que los aromas naturales activan áreas del cerebro vinculadas con la relajación y la reducción del estrés. Así, este árbol no solo embellece el espacio, sino que se convierte en un aliado para quienes buscan un rincón de tranquilidad.

Por otro lado, según otra investigación en Springer Nature, los jardines con plantas aromáticas mejoran la calidad del aire al disminuir los niveles de dióxido de carbono y otros contaminantes. Esta cualidad convierte a la plumeria en una excelente elección para quienes desean un ambiente más limpio y fresco en el hogar.

Propiedades medicinales y beneficios para la biodiversidad

La plumeria también tiene beneficios adicionales. En el sudeste asiático, por ejemplo, se le atribuyen propiedades medicinales, y estudios han encontrado que sus extractos poseen propiedades antioxidantes que podrían tener aplicaciones en tratamientos dermatológicos y antiinflamatorios.

Además, esta planta atrae polinizadores como abejas y mariposas, promoviendo la biodiversidad del entorno. Incorporarla al jardín es una decisión ecológica que contribuye al equilibrio de los ecosistemas locales.

Cuidados básicos para una plumeria en el jardín

Para disfrutar de la belleza y el aroma de la plumeria, es esencial brindarle ciertos cuidados. A continuación, algunas recomendaciones para su mantenimiento:

Ubicación: Colocarla en un lugar con al menos 6 horas de sol directo al día. Este árbol prospera en climas cálidos y es sensible a las heladas. Riego moderado: Regar una vez por semana durante el crecimiento, permitiendo que el sustrato se seque entre riegos. Reducir la frecuencia en invierno. Suelo bien drenado: Usar una mezcla de tierra con arena o perlita para mejorar el drenaje y evitar el encharcamiento. Fertilización: Aplicar un fertilizante balanceado en primavera y verano cada 4 a 6 semanas para promover un crecimiento saludable. Poda: Podar ligeramente tras la floración para darle forma y eliminar ramas muertas. Esto favorece un crecimiento ordenado y vigoroso. Control de plagas: Revisar la planta en busca de pulgones o cochinillas. Ante infestaciones, aplicar soluciones naturales o insecticidas específicos. Protección invernal: En regiones frías, trasladar la planta al interior o cubrirla durante el invierno para evitar daños por heladas.

Incorporar una plumeria al jardín es una forma de transformar el espacio en un oasis de frescura, sombra y relajación, ideal para disfrutar en verano.

