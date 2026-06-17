Volvieron a internar a Chiche Gelblung a pocos días de haber recibido el alta

El periodista y conductor Chiche Gelblung fue internado nuevamente en el Sanatorio Mater Dei, apenas cuatro días después de haber recibido el alta médica tras una prolongada internación por una trombosis que puso en riesgo una de sus piernas.

Según informaron desde El Nueve, canal en el que trabaja actualmente, el conductor de 82 años permanece en observación médica luego de que algunos valores clínicos encendieran una nueva señal de alerta.

Gelblung había abandonado el centro de salud el pasado 15 de junio, luego de permanecer cerca de un mes internado en terapia intensiva debido a una trombosis en uno de sus tobillos. Sin embargo, su recuperación se habría visto afectada por no respetar el reposo recomendado por los profesionales.

De acuerdo con lo informado por la periodista Dolores Villalba en el programa Los profesionales de siempre, el cuadro actual estaría relacionado con una complicación pulmonar agravada por las bajas temperaturas y por la intensa actividad laboral que retomó tras recibir el alta.

“No se queda quieto y, en vez de quedarse en su casa, fue a trabajar. Bajó de peso durante la internación. Lo que lo afectó esta vez fue el frío, por eso es una complicación pulmonar la que tendría. Y lo tienen que tratar nuevamente con internación”, explicó la cronista.

Villalba también destacó el compromiso de Gelblung con su profesión: “Él se debe a su trabajo. Se siente en deuda con todos los colegas que le preguntan cómo está”.

Pese a la nueva internación, la periodista señaló que el conductor presenta algunas mejorías respecto de su estado anterior. “Para hablar está mejor que antes, porque se ahoga menos, pero sigue con el vaper”, indicó.

Por el momento, no se difundió un parte médico oficial sobre la evolución de Gelblung, aunque se espera que permanezca internado hasta que los especialistas determinen que su estado de salud se encuentra estabilizado.