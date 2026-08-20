Huerta en casa: la verdura que todavía podés sembrar en agosto y cosechar varias veces durante la primavera

Una vez que la acelga alcanza un buen tamaño, no hace falta cosecharla toda de una vez.

Agosto todavía tiene temperaturas bajas en buena parte del norte de la Patagonia, pero también marca un momento importante para empezar a pensar en la huerta de primavera. Y hay una verdura que ofrece una ventaja particular: puede sembrarse durante este mes y, si se cosecha correctamente, seguir entregando hojas una y otra vez.

Se trata de la acelga, una hortaliza resistente, relativamente sencilla de cultivar y especialmente rendidora para una huerta familiar porque no es necesario arrancar toda la planta cada vez que queremos consumirla.

Fotos gentileza.-

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), agosto forma parte del calendario de siembra de esta hortaliza en nuestra región. El dato surge de materiales elaborados por especialistas de la EEA Alto Valle y la EEA Valle Inferior del INTA, dentro del Centro Regional Patagonia Norte.

En el calendario de siembra elaborado para el Valle Inferior, por ejemplo, la acelga figura para sembrar desde agosto y tiene un período estimado de entre 60 y 80 días hasta el inicio de la cosecha.

Esto significa que una acelga sembrada durante agosto puede empezar a entregar sus primeras hojas en plena primavera.

Por qué la acelga puede cosecharse varias veces

Una de las grandes ventajas de este cultivo aparece cuando llega el momento de cosechar.

A diferencia de otras verduras que deben retirarse completamente de la tierra, la acelga permite cortar sus hojas y mantener la planta en producción.

Especialistas del INTA explican que las verduras de hoja pueden cortarse sin arrancarlas y volver a crecer numerosas veces. Incluso señalan que hay plantas de acelga capaces de durar varias temporadas.

La clave, entonces, está en la forma de cosechar.

Conviene retirar progresivamente las hojas exteriores que alcanzaron un buen desarrollo y conservar la planta, permitiendo que continúe produciendo nuevas hojas.

Así, no es necesario esperar una única gran cosecha: la misma acelga puede aprovecharse en diferentes momentos.

Cómo cultivar acelga en la huerta

La preparación del suelo también es importante. La acelga se desarrolla mejor en terrenos profundos, permeables y con buena disponibilidad de materia orgánica.

Un trabajo específico del INTA Alto Valle sobre producción de hortalizas en el norte de la Patagonia señala que se trata de una planta de clima templado y que puede desarrollarse con temperaturas relativamente bajas, aunque las heladas muy intensas pueden afectarla.

En cuanto al espacio, el calendario del INTA establece como referencia una distancia aproximada de 15 centímetros entre plantas y 30 centímetros entre líneas.

Las hortalizas de hoja tienen además otra ventaja para las huertas domésticas: requieren menos luz que muchas verduras de fruto, por lo que pueden aprovechar sectores que reciben algo de sombra.

Durante el crecimiento hay que mantener la humedad sin inundar, conservar la tierra suelta y controlar las malezas, especialmente cuando las plantas todavía son pequeñas.

Agosto, un mes para adelantarse a la huerta de primavera

En el norte de la Patagonia, las temperaturas condicionan especialmente el calendario de la huerta. El viento, las heladas y las temperaturas extremas son factores que deben tenerse en cuenta antes de decidir qué plantar.

Por eso, agosto todavía puede resultar temprano para lanzarse directamente con algunos de los clásicos cultivos de verano.

La acelga, en cambio, permite empezar antes.

El propio INTA cuenta con un calendario anual de cultivos a campo específicamente elaborado para especies hortícolas del norte de la Patagonia, desarrollado por especialistas de la Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle.

El secreto para tener hojas durante más tiempo

Una vez que la acelga alcanza un buen tamaño, no hace falta cosecharla toda de una vez.

La estrategia consiste en ir cortando las hojas desarrolladas y dejar que la planta continúe creciendo. El INTA explica que las verduras de hoja pueden volver a crecer muchas veces después del corte.

De esta manera, unas pocas plantas bien cuidadas pueden ofrecer distintas cosechas a lo largo de la temporada.

Agosto todavía ofrece una oportunidad para quienes quieren adelantarse a la primavera: sembrar acelga ahora, comenzar a cosechar dentro de aproximadamente dos o tres meses y continuar aprovechando sus hojas durante mucho más tiempo.

Fuente: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Para esta nota se tomaron como referencia el Calendario de cultivo a campo para especies hortícolas en el norte de la Patagonia, elaborado por la EEA Alto Valle, y el Calendario de Siembra otoño-invierno, primavera-verano de la EEA Valle Inferior, ambos pertenecientes al Centro Regional Patagonia Norte.