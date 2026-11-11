Hoy arranca Ritual en Cipolletti: Guía de restaurantes, cenas Pop-Up y feria general

Desde hoy y hasta el 15 de noviembre, la ciudad de Cipolletti será sede de la primera edición de Ritual, un festival gastronómico que busca poner en valor la producción regional, el trabajo de cocineros y emprendedores locales, y fortalecer el desarrollo turístico y comercial de la ciudad.

Una propuesta que reunirá durante cinco días a restaurantes, bares, cafeterías, productores, bodegas, sidreras, cervecerías y referentes gastronómicos de la región.

Toda la información y detalles de la programación del Festival se puede encontrar a través de la página web: www.ritualcipolletti.com.ar y de las redes sociales de @ritualcipolletti.



A través de esta propuesta, el Municipio busca fortalecer el vínculo entre la producción primaria y la gastronomía, promoviendo el consumo de productos regionales y generando espacios de encuentro entre productores, elaboradores, cocineros y la comunidad.

Ritual nace con la vocación de convertirse en un evento de referencia para Cipolletti, promoviendo el encuentro, la participación ciudadana y la valoración de los sabores que identifican a nuestra región.

Distrito Gastronómico

La programación comienza hoy miércoles 11 de noviembre con el Distrito Gastronómico, una experiencia que se desarrollará en distintos establecimientos de la ciudad, donde el público podrá acceder a menús especiales, platos exclusivos, degustaciones, catas y encuentros con cocineros invitados.



Durante cinco días, los restaurantes de Cipolletti sirven el Menú Ritual con 20% de descuento. Todo la información sobre la ubicación de los locales adheridos, tipo de alimentación, se puede consultar a través de la web: https://ritualcipolletti.com.ar/distrito/.

Pop Ups

Ritual presenta cinco cenas pop-up con cocineros invitados de Neuquén, Bariloche y el Chaco. El 11, 12 y 13 de noviembre, a las 21, cinco cenas reúnen a cocineros de Cipolletti con invitados de Neuquén, Bariloche y el Chaco.

Hoy a las 21 abre la semana de Ritual con Río Negro a 10 manos, en la Bodega Gérôme Marteau. Melina Sol Rivera, chef residente, recibe a Ariel Pérez, Lucas Rivas (BlackSummit), Emma Leiva (Vica) y Leo Perazzoli (Del Azul), y la coctelería está a cargo de Maru Ávila, que abre la noche con un cóctel de bienvenida.



Anteriormente a las 19.30, hoy se presenta Cocina Nikkei de Veredita saca la cocina a la vereda, con DJ en vivo. Leandro Silva y Silvina Rearte reciben en Ajo Negro a la neuquina Sol Althabegoiti, de Sawara. La noche abre con una recepción de cortesía: mini tortilla de maíz morado con tartar de gírgolas, palta, manzana melosa y togarashi. Después llegan los platitos —sushi clásico y nikkei, ceviche de salmón con ají amarillo y gyozas de vegetales crunch con mayo spicy— y, de postre, un alfajor helado de mascarpone y frutilla con sopa fría de chocolate amargo, polvo de manzana y praliné de ajonjolí. Incluye una limonada del Valle, y para acompañar hay vino por copa, cerveza artesanal Cabrona, vermut Único, limonadas y agua.

Las reservas y más información sobre el circuito de Pop Ups puede consultarse a través de la web de Ritural. También se puede ingresar y conocer el perfil de cada uno de los cocineros que participan del Festival Gastronómico, noticias relacionadas y preguntas frecuentes.

Festival



El cierre tendrá lugar el sábado 14 y domingo 15 de noviembre, de 12 a 23, en el Parque Rosauer (Mengelle y Mariano Moreno), con una gran feria gastronómica de entrada libre y gratuita.

Durante ambas jornadas habrá puestos de gastronomía, espacios de productores regionales, bodegas, sidreras y cervecerías, además de espectáculos musicales, clases de cocina, charlas y actividades para toda la familia.

Más de 50 cocineros, productores y gastronómicos del Alto Valle y el Valle Medio estarán presentes. La entrada es libre y gratuita.