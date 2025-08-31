La planta medicinal que resetea al hígado, los intestinos y previene el insomnio

La manzanilla, también conocida científicamente como Chamaemelum nobile, es una planta con una larga historia de uso medicinal. Más allá de su sabor característico en infusión, esta hierba ofrece numerosos beneficios para la salud, desde aliviar trastornos digestivos hasta favorecer el descanso.

Esta hierva es reconocida por su capacidad para apaciguar molestias estomacales y facilitar la digestión. Entre sus cualidades más notables se encuentran sus efectos antiinflamatorios y diuréticos, que ayudan a reducir la hinchazón y eliminar líquidos retenidos. Además, su acción antiséptica protege el cuerpo contra infecciones, convirtiéndola en un recurso ideal para el cuidado integral.

Apoyo al hígado en la desintoxicación:

Un punto fuerte de la manzanilla es su capacidad para ayudar al hígado en la eliminación de toxinas. Al estimular la producción de bilis, facilita el proceso de desintoxicación y mejora la digestión de grasas, lo que la convierte en una excelente opción para quienes buscan mantener este órgano en óptimas condiciones.

Diversos estudios han señalado que los componentes activos de la manzanilla, como los flavonoides, tienen un efecto protector sobre el hígado, ayudando a reducir el daño causado por sustancias tóxicas y contribuyendo a la regeneración celular.

Los efectos sobre el insomnio:

Otra de las bondades de la manzanilla es su capacidad para promover el descanso. Tomar una taza de infusión antes de dormir puede ayudar a calmar el sistema nervioso, lo que facilita la conciliación del sueño. Esta acción relajante ha sido comprobada en varios estudios, que demuestran que el consumo regular de manzanilla puede mejorar la calidad del sueño, especialmente en personas que sufren de insomnio o ansiedad.

El té de manzanilla, un clásico.

Un estudio realizado en 2016 con madres recientes mostró que el té de manzanilla ayudó a mejorar su descanso y redujo los síntomas de ansiedad, mientras que una investigación posterior, en 2017, destacó que las personas mayores que tomaron extracto de manzanilla experimentaron un sueño más profundo y reparador.

Cómo preparar una infusión de manzanilla:

La preparación de la infusión es sencilla. Se recomienda utilizar una cucharada de flores secas por cada litro de agua hirviendo, dejar reposar unos minutos y colar antes de beber. Esta bebida no tiene contraindicaciones y es segura para el consumo regular, según diversos expertos.

Si bien la manzanilla es segura para la mayoría de las personas, siempre es aconsejable consultar con un profesional de la salud antes de hacer cambios en la dieta o incorporar remedios naturales como parte del cuidado diario.

