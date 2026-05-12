Las dos playas de Brasil elegidas entre las mejores del mundo: cómo llegar a Bahía do Sancho y Pontal do Atalaia

Bahía do Sancho, en Fernando de Noronha, y Pontal do Atalaia, en Arraial do Cabo, fueron reconocidas entre las playas más impactantes del planeta por sus paisajes naturales y aguas cristalinas.

Brasil volvió a posicionarse entre los destinos de playa más impactantes del mundo. La nueva edición de The World’s 50 Best Beaches 2026, uno de los rankings internacionales más influyentes del turismo global, incluyó a Bahía do Sancho y Pontal do Atalaia entre las playas más espectaculares del planeta, consolidando al país como uno de los grandes referentes del turismo de naturaleza y mar.

Con más de 9.000 kilómetros de costa, Brasil despliega un mosaico de paisajes que va desde archipiélagos volcánicos hasta bahías de aguas turquesas y arenas blancas. Pero entre todos esos escenarios hay dos lugares que lograron destacarse por encima del resto: uno en el corazón de Fernando de Noronha y otro en la famosa Región de los Lagos, cerca de Río de Janeiro.

En Fernando de Noronha, Bahía do Sancho aparece escondida entre acantilados verdes y formaciones rocosas que convierten la llegada en parte de la aventura. El acceso puede hacerse en barco o descendiendo por una estrecha escalera incrustada entre grietas de piedra. Abajo espera una playa de arena dorada, mar cristalino y una tranquilidad difícil de encontrar en otros destinos turísticos masivos.

Bahía do Sancho, en Fernando de Noronha, volvió a ser destacada entre las playas más espectaculares del planeta por sus aguas cristalinas y naturaleza preservada.

El archipiélago de Fernando de Noronha, ubicado en el estado de Pernambuco, está formado por 21 islas y gran parte de su territorio integra un parque nacional marino protegido. Esa preservación explica la transparencia del agua, la riqueza de fauna marina y la sensación de estar frente a un paisaje prácticamente intacto. Allí es común ver tortugas, delfines y peces tropicales en escenarios que parecen irreales.

Cómo llegar a Fernando de Noronha

Hay vuelos diarios desde Recife, Natal y Fortaleza.

Tasas de entrada. Cada visitante que llegue a Noronha debe pagar una tasa de conservación que varía según la estada. Además, es necesario pagar la entrada al Parque Marino, que da acceso a la mayoría de las playas, como Do Sancho y Do Sueste. Para ingresar en algunas playas, también es necesario reservar con anticipación.

Arraial do Cabo

Muy distinto, aunque igual de impactante, es el encanto de Pontal do Atalaia, en Arraial do Cabo. Este destino, ubicado a unos 140 kilómetros de Río de Janeiro, se hizo famoso por sus aguas de tonos turquesa intensos, la arena blanca y unas escaleras panorámicas que se volvieron ícono de la costa brasileña. El acceso puede realizarse en embarcación o caminando hasta los miradores naturales que regalan algunas de las vistas más impresionantes del Atlántico sur.

Pontal do Atalaia tiene una identidad distinta a la de los destinos brasileños más urbanos. No ofrece el ritmo nocturno de Río ni la infraestructura turística de grandes resorts, sino un perfil más simple: calles irregulares, posadas, paseos náuticos y playas que concentran buena parte de la actividad del día.

Ubicada en Arraial do Cabo, Pontal do Atalaia se consolidó como una de las playas más admiradas del planeta en 2026.

Arraial do Cabo es considerada la capital nacional del buceo en Brasil y combina playas paradisíacas con actividades vinculadas al mar y la naturaleza. En los días despejados, el paisaje parece una postal caribeña: barcos flotando sobre aguas transparentes, acantilados, vegetación costera y pequeñas bahías escondidas que atraen a viajeros de todo el mundo.

La edición 2026 del ranking mundial también actualizó el podio global. Pontal do Atalaia quedó bastante más abajo que en 2025, pero su permanencia en la lista confirma que Arraial do Cabo sigue dentro del radar internacional.

Cómo llegar a Pontal do Atalaia, en Arraial do Cabo

Para ir a Arraial do Cabo, la ruta más directa es volar a Río de Janeiro. Desde Buenos Aires, GOL, Flybondi, LATAM y JetSmart tienen vuelos directos de poco menos de 3 horas de duración.

La hermosa Playa de Pontal do Atalaia está a menos de 8 kilómetros de Arraial do Cabo, por lo que puedes llegar a pie o en un corto viaje en barco. Una de las opciones más sencillas para llegar a la Playa de Pontal do Atalaia es tomar un barco desde el puerto de Forno. Asegurate de confirmar tu horario de regreso con el propietario del barco. También puedes caminar alrededor de 90 minutos y hacer una parada en el Mirador de Atalaia. Hay una escalera de madera de más de 200 escalones que va desde la carretera hasta la playa.

Las playas brasileñas fueron elegidas por especialistas internacionales por su conservación natural, biodiversidad y experiencias junto al mar.

El ranking The World’s 50 Best Beaches se elabora con aportes de más de mil especialistas del sector turístico, embajadores de playas y viajeros expertos. Para la selección se tienen en cuenta factores como la conservación natural, la tranquilidad, la transparencia del agua, la presencia de fauna marina y la posibilidad de vivir experiencias auténticas lejos de las grandes multitudes.