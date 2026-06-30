Lactancia materna: las falsas creencias que todavía generan culpa y ponen en riesgo la continuidad del amamantamiento

La lactancia materna continúa siendo una de las mejores herramientas para proteger la salud del bebé y fortalecer el vínculo con la madre. Sin embargo, todavía existen ideas equivocadas que generan inseguridad, ansiedad e incluso llevan al abandono precoz del amamantamiento.

Especialistas coinciden en que gran parte de las dificultades no aparecen por falta de capacidad para amamantar, sino por la desinformación y la ausencia de acompañamiento. Por eso, derribar estos mitos es un paso fundamental para que cada familia pueda transitar este proceso con mayor seguridad.

Los mitos sobre la lactancia que todavía siguen vigentes

Aunque la evidencia científica avanzó de manera significativa en los últimos años, muchas creencias continúan transmitiéndose de generación en generación.

Las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF coinciden en que la lactancia materna ofrece beneficios tanto para el bebé como para la madre y que gran parte de las dificultades iniciales pueden resolverse con información y acompañamiento oportuno.

Tener pechos pequeños no significa producir menos leche

Uno de los mitos más frecuentes sostiene que el tamaño del pecho determina la cantidad de leche. Esto es falso. La producción depende principalmente de la estimulación que genera la succión del bebé y no del volumen mamario.

La leche materna sigue siendo valiosa después de los seis meses

Muchas personas creen que, una vez incorporados otros alimentos, la leche pierde utilidad. En realidad, continúa aportando nutrientes, anticuerpos y factores de crecimiento, incluso durante el segundo año de vida si la lactancia continúa.

El llanto no siempre significa hambre

Cuando un bebé llora es habitual pensar que la leche «no alcanza». Sin embargo, el llanto también puede estar relacionado con el sueño, la necesidad de contacto, molestias o incomodidad. No siempre indica que el bebé necesita alimentarse.

¿Qué pasa cuando una madre siente que produce poca leche?

La sensación de «no tener suficiente leche» es una de las consultas más frecuentes durante la lactancia. Sin embargo, en la mayoría de los casos esa percepción no refleja una baja producción real.

La producción de leche funciona principalmente por oferta y demanda: cuanto más succiona el bebé, mayor estímulo recibe el organismo para seguir produciendo.

También existe otra falsa creencia muy extendida: pensar que la leche «es aguada». Su aspecto puede variar durante una misma toma, pero siempre aporta los nutrientes que el bebé necesita.

Enfermedades, mamadera y trabajo: tres dudas muy comunes

Existen situaciones cotidianas que suelen generar incertidumbre entre las madres.

¿Se puede amamantar si la mamá está resfriada?

Sí. En la mayoría de los cuadros respiratorios comunes, la lactancia no debe suspenderse, ya que la leche transmite anticuerpos que ayudan a proteger al bebé. Solo algunas situaciones muy específicas requieren indicación médica para interrumpirla.

¿La mamadera hace que el bebé rechace el pecho?

No necesariamente. Muchas familias logran combinar pecho y mamadera o retomar la lactancia luego del uso de fórmula. Con asesoramiento adecuado, ambas alternativas pueden convivir.

¿Volver al trabajo obliga a dejar de amamantar?

Tampoco. Mediante la extracción y conservación de leche, una buena organización y acompañamiento profesional, muchas mujeres consiguen mantener la lactancia aun después de reincorporarse a sus actividades laborales.

La lactancia no siempre es fácil y eso también es normal

Otra idea muy instalada es que, si existe amor y deseo de amamantar, todo debería surgir de manera natural. La realidad demuestra lo contrario.

La lactancia materna puede presentar desafíos desde los primeros días y requerir aprendizaje tanto para la madre como para el bebé. Sentir dolor, dudas o dificultades no significa estar haciendo las cosas mal.

Además, la producción de leche no «se corta sola» con el paso de los meses. Mientras exista estimulación mediante la succión, el organismo continúa produciéndola.

El acompañamiento hace la diferencia

Más allá de los beneficios nutricionales e inmunológicos de la lactancia materna, los especialistas destacan la importancia del sostén emocional durante todo el proceso.

El acompañamiento de puericultoras, pediatras, nutricionistas y profesionales de la salud permite resolver dudas, prevenir dificultades y reducir la sensación de culpa que muchas mujeres experimentan.

Comprender que cada experiencia es diferente y que no existen maternidades perfectas ayuda a transitar la lactancia con menos presión y mayor confianza.