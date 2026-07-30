Las verduras que vuelven a crecer después de cortarlas, permiten varias cosechas y se siembran en agosto

Después de cada cosecha conviene ayudar a la planta para que recupere energía.

Una de las mayores satisfacciones de tener una huerta es salir al patio o al balcón y cosechar verduras frescas para cocinar. Pero hay un detalle que muchos principiantes desconocen: en algunos cultivos no hace falta arrancar toda la planta.

De hecho, varias verduras continúan produciendo hojas nuevas después de cada cosecha. La clave está en cortar solo una parte de la planta y permitir que siga creciendo. Esta práctica no solo prolonga la producción, sino que también ayuda a aprovechar mejor el espacio y las semillas.

La acelga, una de las campeonas de la huerta

La acelga es probablemente el mejor ejemplo.

En lugar de arrancarla, basta con cortar las hojas más externas cuando alcanzan un buen tamaño y dejar intacto el centro de la planta. Desde allí seguirán apareciendo hojas nuevas durante varias semanas e incluso meses.

Según los manuales para huertas familiares del INTA, este sistema de cosecha escalonada permite mantener la planta en producción durante buena parte de la temporada.

La lechuga también puede seguir creciendo

Muchos creen que la única forma de cosechar una lechuga es retirándola completa, pero no siempre es así.

Las variedades de hoja permiten cortar únicamente las hojas externas y dejar el corazón de la planta. Con el paso de los días aparecerán nuevas hojas que podrán volver a cosecharse.

Eso sí, este método funciona mejor con las lechugas de hoja suelta que con las que forman un cogollo compacto.

Rúcula: hojas nuevas durante semanas

La rúcula es otra aliada para quienes buscan cosechas sucesivas.

Cuando las hojas alcanzan unos 10 o 15 centímetros, pueden cortarse dejando algunos centímetros sobre la base. Si la planta está sana y recibe buenos cuidados, volverá a brotar varias veces.

Cebolla de verdeo

En este caso, no hace falta retirar toda la planta.

Se pueden cortar únicamente las hojas verdes y dejar el bulbo en la tierra para que continúe emitiendo nuevos brotes.

Es una de las especies más rendidoras para quienes cocinan con frecuencia.

Perejil

El perejil también responde muy bien a las cosechas parciales.

La recomendación es cortar primero los tallos más externos y dejar crecer los brotes jóvenes del centro.

De esa manera, la planta continúa produciendo hojas durante buena parte del año.

Ciboulette

Otra aromática muy agradecida.

Después de cada corte vuelve a emitir hojas finas y tiernas, por lo que suele mantenerse productiva durante varios meses.

El secreto está en cómo cosechar

En la mayoría de estos cultivos el error más común consiste en cortar toda la planta de una sola vez.

Los especialistas recomiendan:

retirar únicamente las hojas externas;

dejar siempre el centro o punto de crecimiento;

utilizar tijeras o cuchillos limpios;

evitar cortar más de un tercio de la planta en cada cosecha.

Así, la verdura puede seguir desarrollándose sin dificultades.

Los cuidados para que vuelvan a brotar

Después de cada cosecha conviene ayudar a la planta para que recupere energía.

Algunas recomendaciones son:

mantener el suelo húmedo, sin exceso de agua;

agregar compost o abono orgánico periódicamente;

controlar malezas;

asegurar varias horas de sol por día;

retirar hojas secas o dañadas.

Con esos cuidados, muchas verduras pueden ofrecer cosechas sucesivas durante gran parte de la temporada.

Una forma simple de aprovechar mejor la huerta

Cultivar especies que permiten varias cosechas tiene una ventaja evidente: con menos semillas y menos espacio es posible obtener verduras frescas durante mucho más tiempo.

Por eso, quienes recién empiezan una huerta suelen elegir acelga, rúcula, lechuga de hoja, perejil o cebolla de verdeo. Además de ser fáciles de cuidar, permiten cosechar solo lo necesario para cada comida y dejar que la planta siga creciendo para la siguiente.