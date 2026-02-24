Los desayunos sin harinas más nutritivos y rápidos de hacer

Evitar las harinas refinadas trae beneficios como una mejor digestión, niveles de azúcar en sangre más estables y una mayor saciedad.-

Cada vez más personas buscan alternativas saludables para sus comidas, y el desayuno no es la excepción. Evitar las harinas refinadas trae beneficios como una mejor digestión, niveles de azúcar en sangre más estables y una mayor saciedad a lo largo del día. Para lograrlo, es fundamental elegir ingredientes ricos en fibra, proteínas de calidad y grasas saludables.

Si querés arrancar el día con energía y sin harinas refinadas, estas tres opciones combinan sabor y nutrición de manera equilibrada.

1. Postre de chía con frutas y frutos secos

Este desayuno es ideal para quienes buscan un aporte de omega-3, antioxidantes y fibra. Las semillas de chía ayudan a mejorar la digestión y estabilizan la glucosa en sangre. Además, se puede preparar con anticipación, lo que lo convierte en una opción práctica.

Ingredientes:

2 cucharadas de semillas de chía

200 ml de leche vegetal o yogur natural

Frutas frescas (arándanos, frutillas o banana)

Almendras, nueces o semillas de girasol

Preparación:

Mezclá las semillas de chía con la leche vegetal y dejalas reposar en la heladera por al menos dos horas (idealmente toda la noche). Antes de servir, agregá las frutas y los frutos secos.

2. Omelette de espinaca y queso con palta

Esta opción combina proteínas y grasas saludables, ideal para mantener la energía a lo largo del día. Los huevos favorecen la saciedad y el desarrollo muscular, mientras que la palta aporta vitaminas y ácidos grasos esenciales.

Ingredientes:

2 huevos

1/2 taza de espinaca picada

1 rodaja de queso bajo en grasas

1/2 palta en rodajas

Aceite de oliva

Preparación:

Batí los huevos y mezclalos con la espinaca picada. Cociná la mezcla en una sartén con un poco de aceite de oliva. Antes de servir, agregá el queso y las rodajas de palta.

3. Panqueques de banana y avena

Sin azúcar ni harinas refinadas, estos panqueques son una opción natural y nutritiva. La avena aporta fibra y proteínas vegetales, favoreciendo la digestión y la salud cardiovascular.

Ingredientes:

1 banana madura

2 huevos

1/2 taza de avena

Canela y esencia de vainilla (opcional)

Preparación:

Triturá la banana y mezclala con los huevos y la avena hasta obtener una masa homogénea. Cociná pequeñas porciones en una sartén caliente hasta dorar ambos lados. Servilos con miel o frutas frescas.

Incorporar estos desayunos a tu rutina no solo mejorará tu bienestar, sino que también te ayudará a sentirte con más energía a lo largo del día. ¡Probá estas recetas y disfrutá de un desayuno delicioso y saludable!