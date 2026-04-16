Muchos la arrancan y no lo saben: la planta que alivia la garganta y mejora la digestión

Es una aliada perfecta para quienes buscan estar bien de forma natural, sin salir de casa.

La malva común (Malva sylvestris) es una planta originaria de Europa que se expandió por todo el mundo, y en muchas casas de nuestra Patagonia sigue creciendo de manera silvestre. Sus flores violetas y sus hojas redondeadas se usan desde hace siglos con fines curativos y digestivos.

Lo mejor es que crece sin esfuerzo, incluso en suelos pobres, y puede ser una excelente incorporación a la huerta familiar o al balcón.

¿Para qué sirve la malva?

Las partes más utilizadas son sus flores y hojas, que se secan para preparar infusiones. Algunas de sus principales propiedades:

Fotos gentileza.-

Alivia el dolor de garganta y suaviza la mucosa irritada.

y suaviza la mucosa irritada. Ayuda a calmar la tos seca y la inflamación de las vías respiratorias .

y la . Tiene efecto antiinflamatorio y digestivo , útil en casos de acidez o malestar estomacal .

, útil en casos de . Favorece la cicatrización de heridas leves o irritaciones en la piel, aplicada en compresas.

En muchos pueblos de la Patagonia se la sigue usando como remedio casero para la garganta y como primer recurso ante resfríos leves.

Cómo cultivarla en casa

Luz : le gusta el sol directo , aunque también crece en media sombra .

: le gusta el , aunque también crece en . Riego : moderado . No necesita mucha agua y tolera sequía .

: . No necesita mucha agua y . Suelo : crece en tierras pobres , pero mejora si le agregás compost .

: crece en , pero mejora si le agregás . Reproducción: por semilla. Germina fácil a fines de invierno o primavera.

También podés dejar que se autosiembre: sus semillas caen y brotan solas al año siguiente.

Cómo prepararla en infusión

Una de las formas más comunes de usar la malva es como té medicinal. Basta con:

Usar 1 cucharada de flores secas o frescas por taza .

. Dejar en infusión durante 10 minutos en agua caliente (no hirviendo).

(no hirviendo). Endulzar con miel si se desea potenciar el efecto suavizante.

Se recomienda no tomarla en exceso ni durante el embarazo sin consultar con un especialista.

Flores que cuidan y decoran

Además de sus usos medicinales, la malva es una planta hermosa y colorida, que da flores casi todo el año en climas templados o fríos. Atrae abejas, mariposas y aporta belleza natural sin esfuerzo.

Es una aliada perfecta para quienes buscan estar bien de forma natural, sin salir de casa.