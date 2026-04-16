Muchos la arrancan y no lo saben: la planta que alivia la garganta y mejora la digestión
Crece fácil en casa, es barata y sus hojas y flores tienen propiedades naturales para problemas respiratorios y digestivos.
La malva común (Malva sylvestris) es una planta originaria de Europa que se expandió por todo el mundo, y en muchas casas de nuestra Patagonia sigue creciendo de manera silvestre. Sus flores violetas y sus hojas redondeadas se usan desde hace siglos con fines curativos y digestivos.
Lo mejor es que crece sin esfuerzo, incluso en suelos pobres, y puede ser una excelente incorporación a la huerta familiar o al balcón.
¿Para qué sirve la malva?
Las partes más utilizadas son sus flores y hojas, que se secan para preparar infusiones. Algunas de sus principales propiedades:
- Alivia el dolor de garganta y suaviza la mucosa irritada.
- Ayuda a calmar la tos seca y la inflamación de las vías respiratorias.
- Tiene efecto antiinflamatorio y digestivo, útil en casos de acidez o malestar estomacal.
- Favorece la cicatrización de heridas leves o irritaciones en la piel, aplicada en compresas.
En muchos pueblos de la Patagonia se la sigue usando como remedio casero para la garganta y como primer recurso ante resfríos leves.
Cómo cultivarla en casa
- Luz: le gusta el sol directo, aunque también crece en media sombra.
- Riego: moderado. No necesita mucha agua y tolera sequía.
- Suelo: crece en tierras pobres, pero mejora si le agregás compost.
- Reproducción: por semilla. Germina fácil a fines de invierno o primavera.
También podés dejar que se autosiembre: sus semillas caen y brotan solas al año siguiente.
Cómo prepararla en infusión
Una de las formas más comunes de usar la malva es como té medicinal. Basta con:
- Usar 1 cucharada de flores secas o frescas por taza.
- Dejar en infusión durante 10 minutos en agua caliente (no hirviendo).
- Endulzar con miel si se desea potenciar el efecto suavizante.
Se recomienda no tomarla en exceso ni durante el embarazo sin consultar con un especialista.
Flores que cuidan y decoran
Además de sus usos medicinales, la malva es una planta hermosa y colorida, que da flores casi todo el año en climas templados o fríos. Atrae abejas, mariposas y aporta belleza natural sin esfuerzo.
Es una aliada perfecta para quienes buscan estar bien de forma natural, sin salir de casa.
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