¿Qué comer por la noche para dormir mejor?

Dormir bien no se trata solo de apagar las luces y acostarse. Lo que comes también puede influir en tu descanso. Algunos nutrientes intervienen en la producción de sustancias del ciclo sueño-vigilia, mientras que las comidas copiosas cerca de la hora de acostarse pueden dificultar la digestión e interrumpir el sueño.

El pollo por ejemplo, aporta vitamina B6, un nutriente que interviene en el metabolismo del triptófano y la producción de serotonina. Horneado o hervido, puede formar parte de una cena equilibrada, evitando las preparaciones muy grasosas. Las bananas, también traen vitamina B6 y contienen carbohidratos, además de otros nutrientes. Pueden ser una buena opción para un tentempié nocturno, en una porción adecuada.

Las espinacas son ricas en magnesio, que ayuda a relajar los músculos y facilita conciliar el sueño. La lechuga hace lo propio con el magnesio, además de agua y fibra. En cualquiera de sus variantes, se puede incluir en la cena o como un tentempié ligero.

Finalmente, entre las opciones, la avena contiene triptófano, un aminoácido que el cuerpo utiliza para producir serotonina. También es fuente de fibra, que puede aumentar la saciedad y contribuir a una digestión más gradual. Todo depende de mantener cantidades equilibradas y de hacerlo dos horas antes de acostarse, para evitar el desvío de flujo sanguíneo hacia la digestión.