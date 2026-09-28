Qué pasa cuando la Inteligencia Artificial siempre “piensa” por vos

La IA puede ayudar con la información, pero no reemplaza la evaluación y el tratamiento por parte de los profesionales de la salud / Foto gentileza

La IA escribe textos, organiza argumentos, resume estudios, sugiere ideas y ayuda a tomar decisiones. Su utilidad práctica es evidente, pero una pregunta comienza a cobrar fuerza entre los investigadores: ¿qué sucede cuando parte del trabajo mental se delega a una máquina?

Estudios preliminares recientes están comenzando a investigar esta relación. Uno de ellos, puesto a disposición por el MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts), EE. UU., en junio de 2025, analizó cómo interactúan las personas con un sistema de aprendizaje automático y encontró signos de una influencia que va más allá de la productividad.

Se utilizó electroencefalografía para evaluar la carga cognitiva durante la redacción de ensayos. En comparación con los usuarios que solo usaron su cerebro o motores de búsqueda para escribir, los participantes que usaron modelos como ChatGPT y Claude exhibieron menos conectividad cerebral. El grupo » Só Cérebro » exhibió las redes más fuertes y distribuidas.

En experimentos, los participantes expuestos a sugerencias generadas automáticamente tendieron a reproducir características propias de la inteligencia artificial, como la estructura lógica, el estilo argumentativo y el estilo de escritura.

Esto puede ser útil para completar tareas con mayor rapidez. El problema surge cuando el recurso deja de ser un apoyo ocasional y comienza a ocupar casi todo el espacio del razonamiento

Organizar ideas, sintetizar información y mantener un razonamiento complejo requieren esfuerzo cognitivo. Al transferir estos pasos a la IA, una persona puede dejar de practicar ciertas habilidades con tanta frecuencia. Como resultado, el cerebro entra en una especie de modo económico: funcional a corto plazo, empobrecido a largo plazo.

Los investigadores advierten que habilidades como la memoria de trabajo, el pensamiento crítico y la tolerancia a la complejidad pueden debilitarse cuando las personas no las ejercitan con regularidad. Esto significa que cuanto más piensa la IA por nosotros, menos entrenamos nuestra propia capacidad de pensar.

Otro punto central del estudio es nuestra relación con la IA. Para los investigadores, esta interacción se asemeja menos al uso de una herramienta y más a la formación de un hábito mental.

Si la inteligencia artificial se activa de forma automática, ansiosa o distraída, tiende a reforzar esos mismos estados internos. Si, por el contrario, se utiliza con intención, consciencia y un propósito claro, puede ampliar la capacidad humana de reflexión y creación.

La atención funciona como un músculo. Lo que no se estimula se debilita. Y la delegación cognitiva excesiva puede reducir precisamente lo que sustenta la salud mental: la concentración prolongada, la reflexión profunda y el esfuerzo intelectual continuo.

Estudios de neurociencia ya asocian la dificultad para prestar atención con un mayor riesgo de estrés, impulsividad y angustia emocional. Así como el cuerpo necesita movimiento para mantenerse sano, el cerebro necesita desafíos cognitivos reales