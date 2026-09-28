¿Donald Trump le ofreció a China comprar armas norteamericanas?: la sorpresiva revelación del embajador estadounidense

El presidente Donald Trump justificó la inminente venta de armas estadounidenses a Taiwán al presidente chino Xi Jinping restándole importancia, al considerarla solo una de las muchas ventas que Washington realiza en todo el mundo. Incluso le preguntó al mandatario asiático si estaría interesado en adquirir artillería norteamericana, según declaró el domingo David Perdue, embajador de la Casa Blanca en China.

El diplomático afirmó que el republicano planteó la posibilidad de la venta de armas a su ascendente rival geopolítico, una oferta improbable que, de concretarse, trastocaría generaciones de política estadounidense y expondría potencialmente la tecnología de Washington a un posible adversario.

¿Venta de armas a China?: la propuesta de Donald Trump

Perdue, en declaraciones a Shannon Bream en “Fox News Sunday” días después de que Trump recibiera a Xi en una visita de Estado en Washington, no especificó cuándo se realizó la oferta.

Bream había expresado la preocupación de legisladores republicanos y demócratas por los retrasos en los paquetes de ayuda y los pedidos de armas a Taiwán , la democracia autónoma, para defenderse de la amenaza de invasión china. Bream preguntó si Estados Unidos está negando armas a Taiwán para complacer al presidente chino, quien visitó a Trump la semana pasada.

Perdue rechazó la sugerencia, afirmando que Trump “es tan firme en su postura sobre Taiwán como nadie que haya visto” y que le ha vendido gran cantidad de armas. Perdue también dijo que Trump y Xi siguen hablando sobre futuras ventas de armas estadounidenses a Taiwán.

“Pero el presidente Trump sigue diciendo: ‘Oigan, vendemos armas a otros países del mundo’”, dijo Perdue. “De hecho, en un momento dado le preguntó al presidente Xi si le gustaría comprar algunas”.

Estados Unidos está obligado por sus propias leyes a proporcionar a Taiwán los medios para defenderse. Si bien no reconoce a Taiwán como país, Estados Unidos es su principal aliado informal y proveedor de armas. Sin embargo, varios líderes estadounidenses han dejado en el aire la cuestión de si recurrirían a la fuerza militar para defender a su aliado en caso de una invasión china.

China ha presionado a Washington para que detenga la venta de armas , sobre todo durante la cumbre celebrada en mayo entre Trump y Xi en Beijing . Tras esa reunión, Estados Unidos suspendió la venta de un paquete récord de 14.000 millones de dólares, y Trump describió la venta de armas a Taiwán como una «muy buena baza negociadora» con China.

Beijing el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun, no confirmó las declaraciones de Perdue cuando se le preguntó al respecto el lunes. Sin embargo, declaró a la prensa que China siempre ha fortalecido sus capacidades de defensa nacional en función de sus necesidades y está comprometida con el mantenimiento de la paz y la estabilidad mundiales.