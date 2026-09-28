Rusia bombardeó Kiev y otras ciudades de Ucrania: al menos siete muertos y una dura advertencia del Kremlin

Trabajadores de rescate sofocan un incendio en el edificio de la Academia Nacional de Ciencias, dañado tras un ataque con drones rusos en el centro de Kiev, Ucrania, el lunes 28 de septiembre de 2026. (Foto AP)

La ofensiva aérea rusa sobre Ucrania volvió a golpear con crudeza a la población civil. El ataque de este lunes 28 se produjo apenas días después de una intensa ronda de gestiones diplomáticas en las Naciones Unidas para intentar abrir una vía de negociación que ponga fin a una invasión militar que ya lleva cuatro años y medio.

Los bombardeos incesantes que Rusia desplegó a lo largo de toda la jornada dejaron al menos siete muertos y más de 50 heridos, según informaron este lunes autoridades ucranianas. La información fue publicada por la agencia AP. Los drones alcanzaron edificios residenciales, complejos de oficinas, centros de datos y un edificio de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, en pleno centro de Kiev.

La advertencia de Rusia: el Kremlin descarta un acuerdo de paz inmediato

En Moscú, el vocero presidencial Dmitri Peskov enfrió cualquier expectativa de avance inmediato hacia una tregua y vinculó la dureza de los ataques a los ataques ucranianos recientes, incluidos los que tuvieron lugar durante las elecciones parlamentarias rusas.

«Ucrania tendrá que pagar un precio por las acciones que han tenido lugar en los últimos meses. Eso es lo que está ocurriendo ahora«, remarcó Peskov ante la prensa.

Paramédicos evacúan a una mujer herida hacia una ambulancia frente al edificio de la Academia Nacional de Ciencias, dañado tras un ataque con drones rusos en el centro de Kiev, Ucrania, el lunes 28 de septiembre de 2026. (Foto AP)

Bombardeos en Kiev, Dnipró y Járkov: el saldo de muertos y heridos

El saldo de víctimas se distribuyó en varios centros urbanos del país:

Kiev y alrededores: se confirmaron cuatro muertos y ocho heridos . Entre las víctimas fatales figura una mujer alcanzada en el distrito de Shevchenkivskyi, en el ataque que impactó contra la Academia Nacional de Ciencias, el daño más reciente sobre el patrimonio cultural de la capital. También fueron atacadas una planta farmacéutica y estaciones de servicio.





se confirmaron . Entre las víctimas fatales figura una mujer alcanzada en el distrito de Shevchenkivskyi, en el ataque que impactó contra la Academia Nacional de Ciencias, el daño más reciente sobre el patrimonio cultural de la capital. También fueron atacadas una planta farmacéutica y estaciones de servicio. Dnipró: un dron impactó contra un complejo de oficinas en pleno horario laboral y provocó tres muertes y al menos 12 heridos .





un dron impactó contra un complejo de oficinas en pleno horario laboral y provocó . Járkov: el bombardeo contra un edificio residencial de nueve plantas dejó 43 heridos, entre ellos 11 niños , según detalló el alcalde Ihor Terekhov.





el bombardeo contra un edificio residencial de nueve plantas dejó , según detalló el alcalde Ihor Terekhov. Chernígov: el jefe de la administración militar regional, Viacheslav Chaus, confirmó cuatro heridos, entre ellos dos chicas adolescentes, por el impacto de un dron contra un barrio de viviendas el domingo por la noche.



Ofensiva contra buques mercantes, centros de datos y correos

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso confirmó ataques contra dos centros de datos y estaciones de servicio en Kiev, además de un centro logístico de la empresa postal Nova Poshta en Odesa.

En el plano marítimo, Moscú reportó ataques contra un carguero en el mar Negro y otro en el puerto de Chornomorsk. Los ataques buscan frenar la salida de granos ucranianos, con el riesgo de generar desabastecimiento de alimentos en los países que dependen de esas importaciones. Aunque el Kremlin sostiene que solo ataca instalaciones vinculadas al esfuerzo bélico, sus bombardeos alcanzan con frecuencia zonas residenciales.

La contraofensiva de Kiev y ataques cruzados

Las líneas del frente, de 1.250 kilómetros, muestran pocos cambios desde el año pasado, en parte porque los enjambres de drones limitan severamente el movimiento de tropas. Aun así, las fuerzas ucranianas informaron avances en el marco de la denominada Operación Vivaldi.

El Tercer Cuerpo de Ejército de Ucrania aseguró haber recuperado otros 51 kilómetros cuadrados en la región de Donetsk, con lo que acumula 176 kilómetros cuadrados recuperados desde el inicio de la ofensiva. Para quebrar las fortificaciones rusas, las tropas ucranianas convirtieron viejos transportes blindados soviéticos BTR-60 en vehículos kamikaze, además de emplear robots terrestres para atacar posiciones rusas.

Rusia no se pronunció de inmediato sobre ese anuncio. En paralelo, el Ministerio de Defensa ruso aseguró haber tomado el control de los poblados de Novovodiane, en Donetsk, y Ulanove, en la región norteña de Sumy. Ninguna de las afirmaciones pudo ser constatada de manera independiente.

En territorio ruso, el presidente Volodímir Zelenski afirmó que los ataques de largo alcance alcanzaron dos fábricas militares en Tula y Vorónezh e instalaciones petroleras en Krasnodar. Las autoridades de emergencias de esa región informaron incendios en tres instalaciones de infraestructura, sin precisar dónde. El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber derribado 254 drones ucranianos durante la noche.