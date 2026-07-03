Suelo pélvico debilitado: cuáles son las señales y cómo debe tratarse

El suelo pélvico es un sistema de músculos y ligamentos responsable de mantener en correcta posición la vejiga, el útero y el recto, ya que los mismos regulan la continencia y participan en la función sexual y reproductiva.

Todas las personas deberían tener claro cómo tiene su suelo pélvico, sin embargo, los problemas que pueden ocasionarse al estar debilitado, se detectan de manera tardía. Un suelo pélvico debilitado puede provocar:

Incontinencia urinaria, leve o abundante.

leve o abundante. Prolapsos: caída de los órganos intraabdominales

caída de los órganos intraabdominales Dolor lumbar

Disfunciones sexuales: no sentir orgasmos o sufrir dolor en las relaciones.

“Es natural que el suelo pélvico pueda debilitarse por algunas razones, como el embarazo, el parto vaginal y la menopausia. Sin embargo, los problemas del suelo pélvico se pueden presentar en hombres y mujeres en cualquier etapa de la vida”, señaló Laura Baroli (M.N. 13.433), kinesióloga especializada en rehabilitación del suelo pélvico.

Qué pasa si se tiene el suelo pélvico debilitado

En muchas ocasiones se comete el error de normalizar ciertas situaciones, como suele ser una pérdida de orina leve al reír, toser, estornudar. Según un estudio reciente, casi el 30% de las mujeres que participan en deportes de alto impacto experimenta incontinencia.

“Al consultorio, llegan mujeres que van a clases de spinning y tienen fugas de orina inesperadas. Esto pasa por la presión que ejerce la propia silla de la bicicleta fija sobre el suelo pélvico”, explicó Baroli.

Con el tiempo, el aumento de la presión puede dañar permanentemente el perineo (el área entre el ano y la vulva) y restringir la capacidad de contraer los músculos del suelo pélvico.

Cuáles son las señales de un suelo pélvico debilitado y cómo tratarlo

“Lo recomendable es que se pongan de pie cada diez a 15 minutos para aliviar la presión y restaurar el flujo sanguíneo”, sugiere la kinesióloga .

Además, agrega que el ciclismo y el running también impactan en la zona si no se toman las precauciones adecuadas. Tampoco queda afuera el CrossFit. “No se trata de evitar, sino de hacerlo bajo supervisión”, aclaró la especialista.

La experta cree que es necesario que las mujeres disfruten de este tipo de ejercicios, pero que, si cursan alguna disfunción del suelo pélvico, consulten con un kinesiólogo para que pueda guiar la actividad de manera que no represente un incremento de la presión abdominal brusca, excesiva y continuada, al igual que lo que podría suceder con los saltos repetidos.

Los más recomendados en caso de disfunción pélvica son los ejercicios de bajo impacto como caminar, nadar y hacer yoga.

Consejos para fortalecer el suelo pélvico

En cuanto al tratamiento, es vital tener una valoración previa del estado del suelo pélvico, para establecer si se trata de un debilitamiento o una hipertonía, es decir, un suelo pélvico demasiado contraído. Cuando se crea un hábito de contracción, también se debe relajar con tratamiento de kinesiología.

“Ante cualquier síntoma, hay que consultar con un especialista. El hecho de ser mujer o hacernos mayores no tiene por qué ser motivo de incontinencia urinaria o molestias en la zona pélvica. Se tiene que poder disfrutar en plenitud de cualquier etapa de nuestras vidas”, dijo Baroli y añadió que, una vez diagnosticada la disfunción, los ejercicios de Kegel son los más indicados para fortalecer el suelo pélvico.

“Se pueden combinar estas prácticas con el uso de dispositivos intracavitarios, como conos vaginales o bolas chinas, que son muy fáciles de utilizar, pero en determinadas situaciones está contraindicado su uso”, señaló la especialista.

Finalmente, aclaró que no es aconsejable conseguir estos elementos y usarlos de forma doméstica sin la adecuada supervisión de un profesional porque, insiste, no son aplicables a todos los suelos pélvicos.

FUENTE: Noticias Argentinas