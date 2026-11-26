Por Miriam Vicente (*), especial para «Río Negro»

Los paseos, las rutinas y los encuentros que nacen alrededor de un perro pueden favorecer nuestro bienestar. La ciencia estudia si esos beneficios también se traducen en una vida más larga.

Hay días en los que salir a caminar sería el último de nuestros planes. Hasta que alguien se acerca, nos mira y espera junto a la puerta. No conoce nuestras excusas ni sabe contar pasos. Pero necesita su paseo.

Quienes conviven con un perro conocen esa escena. También el recibimiento al volver a casa, la compañía silenciosa y la facilidad con la que una correa puede convertirse en el comienzo de una conversación con un desconocido.

Son situaciones cotidianas que despertaron una pregunta científica: ¿tener un perro puede ayudarnos a vivir más?





En 2019, una investigación publicada en Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes reunió diez estudios con información de más de 3,8 millones de personas. Sus resultados llamaron la atención: quienes tenían perro presentaban un riesgo relativo de morir por cualquier causa un 24% menor y de morir por causas cardiovasculares un 31% menor durante el seguimiento.

Las cifras son interesantes, pero necesitan una explicación. No significan que tener un perro alargue la vida un 24%, ni que garantice protección frente a una enfermedad. Los investigadores observaron una diferencia entre grupos de personas; no demostraron que el animal fuera la causa.

Por ejemplo, alguien que tiene buena salud, dispone de tiempo y vive en un lugar adecuado para caminar puede tener más posibilidades de cuidar un perro. Esas mismas condiciones también podrían favorecer su salud. Los propios autores señalaron que no habían podido ajustar el análisis conjunto para separar por completo estos factores.

De hecho, en 2020, otro equipo volvió a analizar la evidencia utilizando resultados que contemplaban esas diferencias. La asociación con una menor mortalidad dejó de ser estadísticamente concluyente. Por eso, todavía no podemos afirmar que tener un perro nos haga vivir más.

Pistas sobre el bienestar diario junto a nuestra mascota

Pero la pregunta sobre la longevidad no agota lo que este vínculo puede aportar.

Una de las pistas más claras está en el movimiento. Salir a pasear puede ayudar a interrumpir las horas sentados y a sostener una rutina activa, incluso cuando falta motivación. Un estudio realizado en una comunidad del Reino Unido encontró que quienes tenían perro caminaban más por recreación y tenían mayores posibilidades de alcanzar las recomendaciones de actividad física. El beneficio parece estar muy relacionado con participar de los paseos: convivir con un perro y dejar que otra persona lo saque no es lo mismo que caminar con él.

Otra pista está en la compañía. En una pequeña investigación australiana con 71 participantes, quienes incorporaron un perro a su hogar informaron una disminución de la soledad durante los meses siguientes. Es un resultado alentador, aunque el tamaño del estudio impide extender esa conclusión a todas las personas.

Además, los perros pueden tender puentes entre personas. Preguntar cómo se llama un cachorro, coincidir en la plaza o detenerse a conversar durante el paseo son formas sencillas de conocer a otros. Una investigación realizada en ciudades de Australia y Estados Unidos encontró que los animales de compañía podían facilitar contactos vecinales, amistades y redes de apoyo.

Esto no convierte a un perro en un tratamiento para la soledad ni en una receta para prevenir enfermedades. Tampoco significa que la convivencia sea siempre fácil. Cuidarlo requiere tiempo, recursos, paciencia y un compromiso que dura años. La decisión debe contemplar tanto las necesidades de la persona como las del animal.

Para quienes desean y pueden asumir ese cuidado, el vínculo puede traer oportunidades valiosas: salir un poco más, compartir una rutina, encontrarse con otros y disfrutar de una presencia querida.

La ciencia todavía no puede prometer que un perro agregue años a nuestra vida. Lo que sí empieza a mostrar es que algunas de las cosas que hacemos a su lado pueden ayudarnos a vivir mejor.

A veces, todo empieza con una mirada junto a la puerta y un paseo que, de otro modo, habríamos dejado para mañana.

(*) Neurocirujana, de Neuquén.