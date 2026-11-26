A exactamente cinco años del inicio de la investigación penal, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut dejó firme este jueves 26 de noviembre 2026 la condena contra el productor ganadero acusado por la destrucción de nidos, huevos, pichones y ejemplares adultos de pingüinos de Magallanes en la zona de Punta Tombo.

De acuerdo con la resolución dictada por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut y la información difundida por el Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFEAyDA), conducida por la fiscal general jefe Florencia Gómez, y consignada también por Canal 12 y La Nación, el fallo clausura las vías ordinarias y extraordinarias de revisión provincial tras confirmar lo resuelto previamente por el Tribunal Colegiado de Rawson en noviembre 2024 y por la Cámara Penal de Trelew en mayo 2025.

Al rechazar la impugnación extraordinaria interpuesta por la defensa, el máximo tribunal provincial ratificó en tercera instancia la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por tres hechos de daño agravado y uno de crueldad animal, además del decomiso de la retroexcavadora empleada en los trabajos.

El recorrido judicial en Chubut que confirmó la condena contra Ricardo La Regina por los pingüinos de Punta Tombo

El expediente, iniciado el 26 de noviembre 2021 tras las intervenciones realizadas entre agosto y diciembre de ese año en un sector de Punta Clara, al norte de Punta Tombo y dentro del área Patagonia Azul reconocida por la UNESCO, atravesó tres instancias judiciales con idéntico veredicto:

Sentencia de primera instancia (20 de noviembre 2024): un Tribunal Colegiado de Rawson condenó al empresario a tres años de prisión condicional por daño agravado y crueldad animal, y dispuso el decomiso de la retroexcavadora con la que se abrieron caminos y se removió el suelo sobre áreas reproductivas. Confirmación en segunda instancia (21 de mayo 2025): la Cámara Penal de Trelew rechazó los planteos de nulidad formulados por la defensa y ratificó íntegramente la responsabilidad penal del productor. Fallo definitivo en Chubut (26 de noviembre 2026): tras la audiencia celebrada el 21 de abril 2026, los ministros del Superior Tribunal de Justicia desestimaron el recurso extraordinario de la defensa y avalaron el pedido de la Fiscalía y las querellas para dejar firme la condena.

Cómo se probó el daño ambiental en Punta Tombo y qué destacó la fiscal Florencia Gómez

El caso de Punta Tombo sentó un precedente inédito en la Justicia Ambiental argentina tanto por la metodología científica aplicada durante el juicio oral como por las reformas institucionales que impulsó en Chubut.

Por primera vez en una causa penal ambiental del país, la acusación incorporó imágenes satelitales como evidencia directa, complementadas con estudios cartográficos, inspecciones oculares y testimonios de especialistas nacionales e internacionales para dimensionar el impacto sobre la colonia de pingüinos de Magallanes.

A partir de la investigación, la provincia triplicó la superficie del Área Natural Protegida Punta Clara-Punta Tombo y creó formalmente la UFEAyDA, organismo especializado en delitos ambientales y contra los animales.