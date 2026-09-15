MasterChef Celebrity: quién es el famoso que reemplazará a L-Gante tras su inesperada salida

MasterChef Celebrity todavía no comenzó y ya atraviesa uno de sus primeros cambios importantes. Después de que Telefe confirmara la salida de L-Gante, la producción se movió rápidamente para cubrir la vacante y ya tendría definido quién ocupará su lugar en las cocinas más famosas de la televisión.

Según reveló Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda (América TV), el elegido sería Mike Amigorena, reconocido actor y músico que ya había sido buscado por la producción durante el armado inicial del elenco.

“Mike Amigorena es el reemplazante de L-Gante”, aseguró Latorre. Además, contó que el intérprete inicialmente no estaba convencido de participar, pero la producción volvió a buscarlo tras la inesperada baja del referente de la cumbia 420.

Mike Amigorena, el nombre elegido para reemplazar a L-Gante

De acuerdo con la información brindada en SQP, Amigorena había recibido una propuesta para participar de MasterChef Celebrity desde el comienzo, aunque en aquella oportunidad decidió no aceptar.

La salida de L-Gante habría llevado a la producción a retomar las conversaciones y finalmente habría logrado convencerlo.

“Tiene muchas ganas de hacerlo, cocina muy bien y lo buscaron mucho al principio”, explicó Latorre. La conductora agregó que Amigorena ya habría realizado la fotografía oficial correspondiente al reality.

De confirmarse su incorporación, el actor mendocino se sumará sobre la hora al grupo de famosos que viene preparándose para enfrentar las pruebas gastronómicas.

Por qué L-Gante quedó afuera de MasterChef Celebrity

La baja de Elián Valenzuela sorprendió porque había sido presentado oficialmente como uno de los 24 participantes de la nueva temporada.

Telefe terminó con las especulaciones el lunes 14 de septiembre mediante un breve comunicado en el que confirmó que L-Gante no formará parte de esta edición, sin explicar públicamente los motivos de la decisión.

Sobre las razones circularon diferentes versiones. Latorre aseguró en SQP que en el canal estaban molestos porque el músico no habría asistido a reuniones, ensayos y clases de cocina organizadas antes del comienzo de las grabaciones.

Sin embargo, desde el entorno del cantante dieron otra explicación. Según informó La Nación, la dificultad estaría relacionada con cuestiones contractuales y compromisos de una gira que L-Gante ya tenía programados. El músico tiene fechas previstas en distintos países y la modificación del calendario de grabaciones habría complicado su participación.

Por ahora, el único dato confirmado oficialmente por Telefe es que L-Gante quedó fuera de la competencia.

Cómo queda MasterChef Celebrity tras la salida de L-Gante

La nueva temporada será nuevamente conducida por Wanda Nara, mientras que el jurado tendrá una modificación importante.

Germán Martitegui y Damián Betular continuarán ocupando sus lugares, pero esta vez estarán acompañados por Maru Botana, quien se incorpora en reemplazo de Donato de Santis.

Antes de conocerse la baja de L-Gante, Telefe había anunciado un elenco de 24 figuras. Entre los participantes aparecen Luck Ra, Lizy Tagliani, Julieta Poggio, Julieta Nair Calvo, Marta Fort, Pachu Peña, Alejandro Lerner, Diego Ramos, Karina Mazzocco, Edith Hermida, Elizabeth “La Negra” Vernaci, Morena Beltrán, Pablo Migliore, Campi, Grego Rossello y Luciana Geuna, entre otros.

Ahora, todas las miradas están puestas en Mike Amigorena, quien sería la figura elegida para completar nuevamente el elenco y ocupar el lugar que inesperadamente dejó vacante L-Gante antes del comienzo de la competencia.