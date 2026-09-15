Convocatoria para ser voluntario durante la visita del papa León XIV a Argentina: dónde anotarse y los requisitos
La Conferencia Episcopal Argentina brindó detalles de la convocatoria. Conocé quiénes pueden ser parte.
La organización de la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina abrió la preinscripción para los voluntarios que deseen sumarse a uno de los acontecimientos eclesiales más importantes de los últimos años. Informaron los requisitos y cómo anotarse.
El Pontífice visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján del del 8 al 11 de noviembre.
Dónde anotarse como voluntario para la visita del papa León León XIV a Argentina
Según informó Aica, la convocatoria, que ya fue distribuida a las diócesis de todo el país, está orientada a personas de entre 18 y 65 años. Su tareas será colaborar en la atención de los peregrinos, la logística y las distintas tareas previstas durante la visita del Pontífice, que se realizará del 8 al 11 de noviembre en Buenos Aires, Córdoba y Luján.
“Será una oportunidad única para ponerse al servicio de la Iglesia y colaborar en la organización de un acontecimiento de enorme relevancia para nuestro país”, se lee en el comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina, que subraya que ser voluntario significa, “ante todo, asumir una misión de servicio con responsabilidad, humildad y disponibilidad”.
La inscripción puede realizarse a través de la plataforma oficial: Acreditaciones Episcopado.
Visita del papa León XIV a la Argentina: qué se informó de los voluntariados
Según detallaron desde la Conferencia Episcopal Argentina:
- La preinscripción no implica una asignación automática a un área de servicio.
- La asignación dependerá de las necesidades de la organización, tu perfil y tu disponibilidad.
- La participación en las instancias de formación será obligatoria.
- Algunos servicios podrán requerir disponibilidad previa al evento.
- Los voluntarios sólo podrán ser argentinos o con residencia argentina, de 18 a 65 años cumplidos al 8 de octubre de 2026.
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