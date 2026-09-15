Convocatoria para ser voluntario durante la visita del papa León XIV a Argentina: dónde anotarse y los requisitos

La organización de la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina abrió la preinscripción para los voluntarios que deseen sumarse a uno de los acontecimientos eclesiales más importantes de los últimos años. Informaron los requisitos y cómo anotarse.

El Pontífice visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján del del 8 al 11 de noviembre.

Dónde anotarse como voluntario para la visita del papa León León XIV a Argentina

Según informó Aica, la convocatoria, que ya fue distribuida a las diócesis de todo el país, está orientada a personas de entre 18 y 65 años. Su tareas será colaborar en la atención de los peregrinos, la logística y las distintas tareas previstas durante la visita del Pontífice, que se realizará del 8 al 11 de noviembre en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

“Será una oportunidad única para ponerse al servicio de la Iglesia y colaborar en la organización de un acontecimiento de enorme relevancia para nuestro país”, se lee en el comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina, que subraya que ser voluntario significa, “ante todo, asumir una misión de servicio con responsabilidad, humildad y disponibilidad”.

La inscripción puede realizarse a través de la plataforma oficial: Acreditaciones Episcopado.

Visita del papa León XIV a la Argentina: qué se informó de los voluntariados

Según detallaron desde la Conferencia Episcopal Argentina: