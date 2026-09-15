«Para siempre en nuestros corazones»: despiden a Rabito, el fiel seguidor perruno de Cipolletti

Las muestras de cariño colmaron las redes de la hinchada de Cipolletti luego de conocerse la noticia de que Rabito, el fiel seguidor perruno del albinegro, murió esta semana. Los hinchas le dedicaron sentidas palabras al animal quien acompañó hasta sus últimos días al conjunto rionegrino.

«Gracias por siempre estar, por ser compañero y por acompañarnos en todos lados. Fuiste uno más de la hinchada, presente en cada momento, y vas a quedar para siempre en nuestros corazones. Hasta siempre, compañero», expresaron desde «La Gloriosa 69».

Las palabras de afecto fueron acompañadas por postales del animal junto con la hinchada, en la llegada a la cancha y durante el aliento en los partidos.

Dolor por la muerte de Rabito, un hincha incondicional de Cipolletti

La partida de Rabito se conoció luego del importante triunfo que consiguió Cipoletti ante Alvarado de Mar del Plata el último domingo de local.

Con un gol de cabeza de Nicolás Peralta, el albinegro quedó cerca de la clasificación a los cuartos de final del Federal A en una Visera de Cemento que reunió a unos 6 mil hinchas.

Dolor por la muerte de Rabito, un reconocido perro seguidor de Cipolletti. Foto: Facebook.

En una publicación reciente de la 69, algunos hinchas también propusieron ponerle el nombre de «Rabito» a una de las bocas de acceso de la tribuna, como una manera de homenajear el acompañamiento del animal.

Los hinchas destacaron que Rabito fue un seguidor incondicional, presente en cada previa y partido, y que hizo de la Visera de Cemento su hogar.