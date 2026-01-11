Tomar café por la mañana no da energía: qué dice la ciencia sobre este hábito

Para millones de personas, el día no empieza realmente hasta después del primer café. La escena se repite en casas, oficinas y bares: una taza para “despertar” el cuerpo y la mente. Pero surge una pregunta clave: ¿el café realmente nos da energía o solo actúa como un estimulante momentáneo?

La respuesta, según los especialistas, es más compleja de lo que parece.

Qué hace el café en el cuerpo

El principal componente activo del café es la cafeína, un estimulante natural del sistema nervioso central. Esta sustancia no genera energía nueva en el organismo, sino que bloquea la adenosina, una molécula que produce sensación de cansancio y sueño.

Al inhibir ese mecanismo, el cerebro entra en un estado de mayor alerta. Por eso, tras tomar café:

Aumenta la sensación de vigilia y concentración

Mejora el tiempo de reacción

Disminuye la percepción de fatiga

Además, la cafeína estimula la liberación de adrenalina y dopamina, lo que explica por qué muchas personas sienten más motivación, mejor humor y mayor empuje tras la primera taza del día.

¿Energía real o un “empujón” mental?

Desde el punto de vista fisiológico, el café no aporta energía en términos calóricos como lo hacen los alimentos. No es combustible para el cuerpo. Lo que hace es optimizar el uso de la energía que ya existe, haciendo que la persona se sienta más activa y menos cansada.

En otras palabras:

El café no crea energía, pero hace que el cuerpo y la mente se sientan con más energía.

El horario también importa

El cuerpo produce naturalmente cortisol al despertar, una hormona que ayuda a mantenerse alerta. Algunos especialistas recomiendan esperar entre 60 y 90 minutos después de levantarse para tomar el primer café, ya que así el efecto estimulante puede sentirse con mayor claridad y se evita generar tanta tolerancia a la cafeína.

¿Tiene efectos secundarios?

El consumo habitual de café genera acostumbramiento. Cuando falta, pueden aparecer síntomas como:

Dolor de cabeza

Cansancio marcado

Irritabilidad

Falta de concentración

Además, en algunas personas, cuando el efecto pasa, se produce un bajón de energía, especialmente si se abusó de la cafeína o se durmió poco.

¿Es bueno o malo tomar café a la mañana?

En cantidades moderadas, el café:

Mejora el rendimiento mental y físico

Aumenta el estado de alerta

Aporta antioxidantes beneficiosos para la salud

Sin embargo, los especialistas coinciden en que no debe reemplazar los verdaderos pilares de la energía diaria: dormir bien, alimentarse correctamente y mantenerse activo.

El café de la mañana no es una fuente de energía real, pero sí es un potente estimulante que ayuda a arrancar el día con mayor claridad mental y menos sensación de cansancio. Bien utilizado, puede ser un gran aliado. Pero si se convierte en la única forma de “funcionar”, puede estar tapando problemas más profundos como el mal descanso o el estrés acumulado.