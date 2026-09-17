Una inteligencia artificial argentina puede anticipar la pérdida de autonomía en adultos mayores

La inteligencia artificial también empieza a encontrar aplicaciones concretas para acompañar un envejecimiento más saludable. Un desarrollo argentino busca utilizar esta tecnología para anticipar el riesgo de fragilidad y pérdida de autonomía en adultos mayores, antes de que aparezcan problemas que afecten su vida cotidiana.

Se trata de AVIA (Algoritmo de Validación de Independencia y Autonomía), una herramienta desarrollada por la Fundación Cuidados de Salud que fue reconocida como WSIS Prizes 2026 Champion en la categoría E-health por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo especializado de las Naciones Unidas.

El reconocimiento fue otorgado durante el WSIS Forum 2026 realizado en Ginebra. El diploma, firmado por la secretaria general de la UIT, Doreen Bogdan-Martin, destaca la contribución del proyecto a los objetivos de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.

Detectar el riesgo antes de perder autonomía

La propuesta de AVIA parte de un problema frecuente: muchas veces los sistemas de salud comienzan a intervenir cuando el deterioro de una persona mayor ya se produjo. Puede ocurrir después de una caída, una internación, una pérdida de movilidad o cuando comienza a necesitar ayuda para realizar actividades cotidianas.

“Con AVIA queremos intervenir antes. A partir de variables de salud, funcionales y sociales, nuestro algoritmo utiliza machine learning para estimar anticipadamente el riesgo de fragilidad y pérdida de autonomía en personas mayores”, explicó Fernando Gril, director del proyecto.

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“El objetivo es sencillo de explicar, aunque complejo de conseguir: identificar a quienes presentan mayor riesgo antes de que pierdan su independencia”, agregó.

La herramienta fue desarrollada a partir de más de 20 años de datos longitudinales sobre envejecimiento y permite estimar el riesgo de fragilidad con un horizonte de hasta cuatro años. Según las evaluaciones realizadas por sus desarrolladores, el algoritmo alcanzó una sensibilidad cercana al 75% para identificar personas en riesgo.

AVIA nació dentro de una de las líneas de investigación de la Fundación Cuidados de Salud destinadas a estudiar cómo la inteligencia artificial puede contribuir a mejorar la calidad de vida y preservar la autonomía de las personas mayores.

El proyecto tuvo posteriormente una instancia de desarrollo en LABIC, en la Universidade da Coruña, España, a partir del trabajo interdisciplinario y la cooperación internacional. De regreso en Argentina, continuó su desarrollo y atravesó una experiencia piloto en el Hospital General de Agudos J. M. Piñero, de la Ciudad de Buenos Aires, lo que permitió acercar el algoritmo a un entorno real de atención sanitaria.

Qué lugar puede ocupar la inteligencia artificial en la salud

La utilización de inteligencia artificial en ámbitos sensibles como la salud también plantea interrogantes sobre la calidad de los datos, los sesgos de los algoritmos, la privacidad, la posibilidad de explicar sus resultados y los límites de las decisiones automatizadas.

En el caso de AVIA, sus desarrolladores remarcan que la herramienta está pensada como un apoyo para los profesionales y no como un reemplazo de su evaluación.

“La inteligencia artificial no toma la decisión por el profesional. Puede ayudarnos a identificar patrones en los datos y a detectar antes situaciones que hoy muchas veces descubrimos demasiado tarde”, señaló Gril.

AVIA utiliza inteligencia artificial predictiva para reconocer patrones asociados con la fragilidad y la pérdida de autonomía. No busca realizar diagnósticos ni tomar decisiones terapéuticas de manera autónoma, sino aportar información que pueda ayudar a desarrollar estrategias preventivas.

“La discusión no debería reducirse a si la inteligencia artificial es buena o mala. La pregunta es qué decisiones queremos ayudar a tomar con ella, con qué evidencia y manteniendo siempre a las personas en el centro”, sostuvo el director del proyecto.

De actuar después a intentar prevenir

La herramienta fue concebida para poder incorporarse progresivamente a estrategias de atención primaria, telemedicina, cuidados domiciliarios y programas de envejecimiento saludable.

Su utilización podría contribuir a reconocer grupos de personas con diferentes niveles de riesgo y orientar acciones preventivas antes de que se produzca una pérdida significativa de autonomía.

“El verdadero potencial de la inteligencia artificial en salud no está solamente en automatizar lo que ya hacemos. Está también en permitirnos ver antes lo que hoy vemos demasiado tarde”, afirmó Gril.

El desafío cobra especial importancia frente al envejecimiento de la población. En este escenario, uno de los objetivos no es solamente extender la expectativa de vida, sino también conseguir que las personas puedan conservar durante más tiempo su independencia y calidad de vida.

“Si conseguimos utilizar los datos y la inteligencia artificial para extender no solamente los años de vida, sino también los años de autonomía, estamos frente a una aplicación tecnológica con un enorme impacto social”, agregó.

Tras el reconocimiento internacional, la Fundación Cuidados de Salud trabaja en una nueva etapa destinada a ampliar la validación de AVIA en diferentes poblaciones, generar nuevas experiencias de implementación y establecer alianzas con instituciones sanitarias, académicas y organismos públicos.