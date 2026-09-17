Ángel de Brito y LAM celebraron un récord: el programa llegó a las 2500 emisiones

LAM alcanzó una cifra histórica y Ángel de Brito lo festejó junto a las “angelitas” y todo el equipo. El ciclo de espectáculos cumplió 2500 programas después de una década al aire y varios cambios en su recorrido televisivo.

Ángel de Brito y todo el equipo de LAM tuvieron una noche especial. El programa de espectáculos alcanzó las 2500 emisiones y el conductor celebró el logro junto a las panelistas y los trabajadores que forman parte del ciclo de América TV.

El festejo comenzó en el estudio y continuó una vez terminada la emisión. De Brito reunió a parte del equipo en una cena para celebrar el número alcanzado, a diez años del debut del formato que originalmente nació como Los Ángeles de la Mañana.

Según informó Ciudad Magazine, después del programa el equipo se trasladó a un restaurante de la Costanera porteña, donde compartieron una cena y se tomaron la tradicional foto grupal.

Quiénes acompañaron a Ángel de Brito en el festejo de LAM

La celebración reunió a varias de las figuras que forman parte del universo del programa. Pilar Smith, Karina Iavícoli, Nazarena Vélez, Pepe Ochoa, Carla Czudnowski, Romina Scalora, Carolina Molinari y Denise Dumas fueron algunos de los presentes.

También participó Claudio Orellano, histórica voz del ciclo, además de productores y otros integrantes del equipo que trabajan detrás de cámara.

Las imágenes de la noche mostraron a De Brito rodeado por sus compañeros en un festejo que sirvió para repasar el camino recorrido por uno de los ciclos dedicados al espectáculo con mayor permanencia de la televisión argentina.

De Los Ángeles de la Mañana a LAM: el recorrido del programa

LAM comenzó en 2016 en la pantalla de eltrece, cuando todavía llevaba el nombre Los Ángeles de la Mañana. En aquel momento se emitía durante la mañana y rápidamente las panelistas comenzaron a ser conocidas como las “angelitas”, una denominación que se convirtió en una de las marcas del programa.

Después de finalizar su etapa en el canal, en 2022 Ángel de Brito desembarcó con el ciclo en América TV. El programa pasó a la noche y adoptó oficialmente el nombre LAM, las siglas con las que el público ya lo identificaba.

A lo largo de los años pasaron numerosas panelistas y figuras por el estudio, mientras el formato mantuvo su eje en las noticias del espectáculo, las entrevistas y las primicias sobre los protagonistas de la farándula argentina.

Ahora, con 2500 emisiones cumplidas, Ángel de Brito y las “angelitas” sumaron un nuevo hito a la historia de LAM y lo celebraron con todo el equipo.