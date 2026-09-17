MasterChef Celebrity 2026 ya tiene fecha de estreno: cuándo empieza y quiénes son los participantes

Telefe confirmó cuándo llegará a la pantalla la nueva temporada de MasterChef Celebrity. Wanda Nara volverá a estar al frente del reality, que tendrá cambios en el jurado y reunirá a 24 famosos en las cocinas.

MasterChef Celebrity 2026 ya tiene fecha de estreno. Después de varias semanas de expectativa, Telefe confirmó cuándo comenzará la nueva temporada del reality gastronómico, que volverá a contar con Wanda Nara como conductora y tendrá una importante renovación entre los integrantes del jurado.

El anuncio se realizó de una manera particular: el canal presentó “MasterChef: El Despegue”, un divertido sketch en el que Wanda apareció caracterizada como azafata y los participantes fueron presentados como pasajeros de un vuelo con destino a las cocinas más famosas de la televisión.

Según informó Infobae, MasterChef Celebrity se estrenará el lunes 28 de septiembre a las 22.15 por Telefe. La nueva edición tendrá 24 participantes provenientes del espectáculo, el periodismo, la música y el deporte.

MasterChef Celebrity 2026: quiénes estarán en el jurado

Una de las principales novedades estará en el jurado. Damián Betular y Germán Martitegui continuarán ocupando sus lugares, pero esta vez estarán acompañados por Maru Botana.

La reconocida cocinera se incorpora al reality en reemplazo de Donato De Santis, conformando así un nuevo trío encargado de probar, evaluar y calificar los platos preparados por las celebridades.

Wanda Nara, por su parte, continuará al frente de la conducción, después de haber encabezado las últimas temporadas del formato.

Los 24 participantes de MasterChef Celebrity 2026

La producción apostó nuevamente por combinar personalidades de diferentes ámbitos. Entre los participantes habrá actores, conductores, periodistas, músicos, exfutbolistas e influencers.

Entre las figuras anunciadas aparecen Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth “La Negra” Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel de Mala Fama, Julieta Nair Calvo, Julieta Poggio, Karina Mazzocco y Lizy Tagliani.

También serán parte de la competencia Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles, Sebastián Presta y Mike Amigorena.

Precisamente, Amigorena fue una de las incorporaciones de último momento y ocupará el lugar que inicialmente estaba destinado a L-Gante.

El particular anuncio de MasterChef Celebrity

Para revelar la fecha de estreno, Telefe apostó por una producción en la que Wanda Nara se puso en la piel de una azafata, mientras los participantes ocuparon sus lugares como pasajeros.

Betular, Martitegui y Botana también participaron del sketch, que jugó con la idea de un viaje rumbo a una nueva aventura gastronómica.

De esta manera, MasterChef Celebrity comenzará una nueva temporada el lunes 28 de septiembre, con una lista de participantes que promete cruces inesperados, humor y desafíos en las cocinas.