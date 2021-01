Este verano, Bariloche propone actividades al aire libre para chicos

Sin contar este año con la colonia de vacaciones municipal, el área de Deportes de Bariloche diseñó un esquema amplio con más de 50 propuestas de actividades recreativas y deportivas en espacios públicos al aire libre para contener a los niños este verano.

Las actividades son gratuitas y están destinadas a chicos a partir de los 6 años hasta adultos mayores que también tienen espacios con actividades puntuales para su demanda.

El esquema es “espontáneo” sin inscripción previa. “La idea es que los padres sepan que pueden llevar a los chicos a un espacio público al aire libre para hacer actividades gratuitas con un profesor”, detalló Carlos Arrative, subsecretario de Deportes del municipio.

Estos espacios son playones, plazas, paseos peatonales, todos al aire libre en distintos barrios y están divididos por zonas. La grilla de propuestas se puede encontrar en la web del municipio donde se detalla cada actividad, los días y horarios. En general son actividades por 2 horas dos o tres veces por semana que estarán disponibles durante todo enero y febrero.

Entre las propuestas, hay caminatas con un profesor, juegos y deportes, actividades de montaña, gimnasia rítmica al aire libre e incluso yoga.

Arrative señaló que las actividades no están destinadas solo a los niños de cada barrio si no que pueden asistir de los alrededores y no se toma asistencia. Para los menores se exige que en la primera clase que asista se presenten acompañados por un adulto responsable con su DNI para el registro del seguro.

El municipio inició actividades presenciales en septiembre con una propuesta acotada y puntual para niños en la Casa del Deporte, luego activó actividades de hábitos saludables en los barrios y propuestas en el gimnasio 3, con protocolos. Esta actividad en multi espacios es la más convocante aunque se pretende que no sean numerosos los grupos para poder cuidar las medidas de distanciamiento.

En el Alto las propuestas se darán en espacios públicos de los barrio El Pilar, 645 Viviendas, Unión, 2 de Abril, El Maitén, playón de Ruca Che, Malvinas, 106 Viviendas, El Frutillar, 400 Viviendas, Vuriloche, grupo Encuentro, Boris Furman, 170 Viviendas, Vivero, 28 de Abril, Eva Perón, Mutisias, Las Quintas y el nuevo Paseo del Sur (junto a la avenida Juan Herman).

En el Oeste habrá actividades en el predio de Bomberos Melipal, Teleférico, plaza de Nilpi, Pista de Atletismo, Los Coihues, plaza Pajaritos (Pájaro Azul), Casa de Piedra, Don Orione, Llanquihue y caminatas en el paseo del Oeste (cruce avenida Pioneros y camino a Catedral).

En el Este las actividades serán en el espacio al aire libre del gimnasio 3, escuela 311, barrio 270 Viviendas, El Cóndor, Las Victorias, paseo del Este, playa Centenario (Ñireco) y paseo Costanera.

En el Centro habrá propuestas deportivas y recreativas en el velódromo, costanera y plaza Belgrano.

A diferencia de la tradicional colonia de vacaciones municipal, estas actividades se mantendrán durante enero y febrero, y dependerá del tiempo para poder realizarlas.