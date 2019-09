Estrenos de teatro, feria del libro y shows: la guía completa de salidas del fin de semana

De Gira

Raly Barrionuevo

Este fin de semana Raly Barrionuevo estará de gira por la región con un espectáculo en formato de peña folclórica en el que presentará su disco “La niña de los andamios”. Hoy viernes saldrá a escena, a las 21, en la disco de ruta 22 km 1234 de Plottier junto a La Rustika Folklore y Noe Pucci & Caos Malal. Las entradas se encuentran a la venta en el local Croma del Alto Comahue Shopping y en Leguizamón y Planas de Neuquén. En Plottier se venden en Libertad 515, en Cipolletti en San Martín 526 y en Roca en Italia 1542. Además vía web se pueden conseguir en www.alpogo.com.

Mañana sábado estará en Villa Pehuenia y el domingo, a las 21 en el gimnasio María Auxiliadora de Bariloche.

Neuquén

“El fuego frío”

El domingo a las 21 el espacio cultural Media de Luna (Sarmiento 274) abrirá sus puertas para una nueva función de “El fuego frío”, la obra protagonizada por Verónica Cardoso y Julia Verussa.

Búsqueda del tesoro

Mañana sábado a las 16 en el Museo Nacional de Bella Artes (Mitre y Santa Cruz) se llevará a cabo una búsqueda del tesoro con la temática de “Alicia en el país de las maravillas”. La entrada es libre y gratuita y no requiere inscripción previa.

Clase de tango y milonga

Hoy viernes en el café del Museo Nacional de Bellas Artes (Mitre y Santa Cruz) habrá una nueva cita con el tango. A las 21:30 Laura Sidera y Mauricio Monzón darán una clase de tango y a las 22:30 se llevará a cabo la tradicional milonga. La entrada es libre y gratuita.

“Miradas que matan”

Hoy viernes a las 21:30 y a las 23 en Araca Teatro (Villegas 90) saldrá a escena la obra “Miradas que matan”, protagonizada por Gustavo Azar y Lala Vega, con la dirección de Fernando Aragón. La reserva de entradas puede hacer telefónicamente al 299 154767595.

“Erótica”

Hoy viernes, con doble función a las 20:30 y 22:30, sube a tablas la obra de Leandro Stepanchuc “Erótica”. Combina transformismo con bailes, acrobacias y humor. Las entradas anticipadas se pueden conseguir, a $400 y $600, en avenida Argentina 179 y en el local 25 del Paseo del Sol. En puerta se podrán adquirir a $500 y $700. Por reservas llamar al 299 4155215.

“Como el Ringo”

Mañana sábado en el teatro El Arrimadero (Misiones 234) se estrenará “Como el Ringo”. La cita con la nueva obra de Ely Navarro protagonizada por el ex boxeador Bruno “La Bestia” Godoy es a las 21:30. El elenco lo completan Claudia Solari, Silvia Ayzenzzteyn y Agustín García. Entradas anticipadas a la venta en boletería de la sala hoy viernes de 17 a 20 y tienen un valor de 300 pesos

“Siniestra”

El domingo a las 21 en el teatro El Arrimadero (Misiones 234) saldrá a escena “Siniestra”. Se trata de un texto de Javier Daulte llevado a escena por Gustavo Lioy y protagonizado por Laura Collavini, Juan Fontana, Viviana Herrera y Christian Rivero. Las entradas, a $350, se pueden reservar al 156370398 o el día de la función desde las 19.

Coro Polifónico de Ciegos

El Coro Polifónico Nacional de Ciegos llegará este fin de semana para presentarse junto a la Orquesta Sinfónica de los Neuquinos. El repertorio estará compuesto por “Obertura Coriolano” y “Misa en Do mayor Op. 86” de Ludwig Van Beethoven. La cita es hoy viernes a las 21 y mañana sábado a las 18 en Cine Teatro Español (avenida Argentina 235). La entrada es solidaria y la entrada tiene el valor de una caja de leche en polvo por persona. Localidades numeradas. Pueden retirarse en boletería, hasta agotar la capacidad de la sala.

“La conductora de orquesta”

Mañana sábado a las 19 en el salón Azul de la biblioteca central de la Universidad Nacional del Comahue (Buenos Aires 1400) se llevará a cabo una nueva función del ciclo cine debate que organiza la fundación Diálogo. Se proyectará el filme “La conductora de orquesta”.

Micro teatro

Hoy viernes a las 22 en el teatro Ámbito Histrión (Chubut 240) habrá una nueva edición de las noches de micro teatro. Serán 5 obras de 15 minutos para 15 personas cada una. La cartelera está formada por “El último trencito de la alegría a Disney”, “Superterapia”, “Plan B”, “La colina” y “Contradicciones del amor libre”. Las entradas son limitadas y el costo va de $130 a $500, dependiendo la cantidad de obras que se vean. Las reservas pueden realizarse telefónicamente al 0299-154530771.

“Amor en tiempos de tubby”

Mañana sábado a las 21:30 en el teatro Ámbito Histrión (Chubut 240) se estrenará la última obra de la “Trilogía sobre el amor” que realiza el grupo Púlsar. Se trata de “Amor en tiempos de tubby”, una pieza dirigida por Paula Boselli e interpretada por Juan Santiago Balekian, Gabriela Guerra, Georgina Caruzzo, Gimena Martínez, Natalia Benítez, Vanesa Barrios y Fredy Ceballos. La reserva de entradas puede hacerse al 299-4715050.

“¿Desde cuándo te despedís…?”

Mañana sábado a las 21:30 y a las 23 en Ámbito Histrión (Chubut 240) se verá la obra “¿Desde cuándo te despedís con un beso cuando hablás con Pilsen?”. Un comedia con un final disparatado del grupo El Piso de Arriba. Las entradas se pueden reservar al 299 154048498.

“Así de simple”

El domingo a las 20:30 en Ámbito Histrión (Chubut 240) saldrá a escena “Así de simple”. Las entradas se pueden conseguir en boletería.

Muñeca Eléctrica

Hoy viernes a las 20 en el Auditorio Municipal de Música y Arte -AMMA- (avenida Olascoaga 2020) se realizará una nueva cita con el ciclo “Capital acústica”. La banda protagonista será Muñeca Eléctrica

Feria de Artes Visuales

Mañana sábado de 11 a 19 en el Paseo de la Costa se realizará la Feria de Artes Visuales. Se podrá encontrar arte visual, serigrafía, fotografía, escultura, pintura. Durante el encuentro habrá intervenciones artísticas y pintura en vivo.

“Mi casa es tu casa”

Hoy viernes a las 19:30 en la sala Alicia Fernández Rego (Vuelta de Obligado 50) se realizará una nueva edición del ciclo “Mi casa es tu casa”. Se presentará el documental de Brasil “Sob a pata do boi” bajo el formato de cine-debate. La entrada es libre y gratuita.

Encuentro Coral

El Coro de Cámara, el Coro de Adultos Mayores “Grandes Cantores Neuquinos” y el Coro Polifónico se reunirán mañana sábado a las 19 en la sala Alicia Fernández Rego (Vuelta de obligado 50) para llevar a cabo el Encuentro Coral de Primavera. Entrada libre y gratuita.

Presentan libro

El lunes a las 18 se presentará el libro “Ninguna mujer nace para puta” de Sonia Sánchez y María Galindo en el Centro Cultural Alberdi (avenida Argentina y Alberdi). Entrada libre y gratuita.

Bariloche

Tanguera

Hoy viernes a las 21:30 Sofía Miloni y Germán Lema brindarán su espectáculo “Tanguera” en la sala de teatro de la Biblioteca Sarmiento. “Tanguera habla de amores, desencuentros y otras yerbas y el rol de la mujer en ésa escena, repasando alguna de ésas obras inmortales y resignificando su inigualable valor artístico”, destacaron. La entrada general cuesta 250 pesos y 200 para jubilados y socios de la Biblioteca.

Long Play

La banda Long Play toca hoy viernes a las 21.30, en Don Federico, ubicado en avenida de los Pioneros y Book. La banda la integran Rodo Spoturno, en voz; Edi Lence, en guitarra, Raúl Carrasco, en bajo; y Pablo Juni, en batería. El cuarteto de jazz interpretará nuevos temas de Nat King Cole, Cole Porter, Elvis Presley, Beatles, y otros a la manera de Frank Sinatra, Michael Buble, entre otros.

Música

Mañana sábado desde las 18, La Casa Vieja invita al espectáculo “No un Museo, no es un rincón”, con música en vivo y varios escenarios, expo y ferias, DJ, lecturas y bufete. La entrada es un bono contribución a voluntad más alimento no perecedero o abrigo (obligatorio). La cita es en Albarracín y Morales.

Emilio Peroni

El reconocido pianista argentino Emilio Peroni ofrecerá mañana sábado a las 20 un concierto en la Sala Rautenstrauch del Camping Musical Bariloche (CMB). Peroni regresa a Bariloche para ofrecer un concierto que incluye obras de Scriabin, Schumann, Chopin y Beethoven. La entrada general es un bono contribución de 250 pesos y 200 pesos para socios/socias del CMB. Se puede comprar en Andino Fotografía, de Mitre 515, y en Don Mariano, Avenida Pioneros y Boock. También estará disponible minutos antes del concierto en la boletería de Camping Musical Bariloche, que está ubicado en la calle Vivaldi al 1000, a la altura del kilómetro 25 de la avenida Bustillo.

Día del Jazz

Mañana sábado desde las 20 se desarrollará la segunda edición del “Día del Jazz Solidario Dina Huapi”. La cita es el SUM Roberto Navarro. El público disfrutará de distintos tipos de formaciones, estilos y épocas del jazz junto a la agrupación anfitriona, el Jazztronautas7teto formado por Juan Esteban Cabello en trompeta, saxo tenor y clarinete, Miguel Nitzsche en saxo alto y clarinete, Alejandro Kolton en saxos alto y barítono, Diego Nitzsche en trombón, Eduardo Lence en guitarra, Alejandro Bianco Dubini en contrabajo y Pablo Juni en batería. También tocará Experimento Nutria, que estará a cargo de versiones más emparentadas con la fusión entre el jazz y otras músicas. La agrupación la integran Marcelo Bragagnolo, en piano; Santiago Varela, en guitarra; Gabriel Cortez, en bajo y Diego Pérez Berevaggi, en batería nos traen esta propuesta novedosa. Y el trío Miraglia-Juni-Miraglia, que conforman Juanjo Miraglia, en guitarra; Pablo Juni, en batería, y Franco Miraglia, en bajo. Las entradas costarán 400 pesos y se podrán comprar mañana en la boletería de la sala.

Eco familiar

La Primavera Teatral hace pie hoy viernes a las 20 en la Escuela Municipal de Arte La Llave, con la obra “Eco, lo familiar vuelto extraño”. “La pieza aborda el tema de la empatía y el de la percepción de la realidad. Confronta dos estados de conciencia que difieren en lo que ven. Expone un estado de conciencia que percibe separación (avydia) con un estado de conciencia que percibe unión (vydia)”, detallaron en la invitación. La entrada es la gorra (valor sugerido 250 pesos). Las entradas podrán retirarse en cada sala, una hora antes de la función, o en teatro El Brote, ubicado en Beschtedt 568, de 11 a 13.

Uno nunca sabe

Hoy viernes a las 21, en Espacio Moma, situado en calle Traful 210, del barrio Melipal, se presenta una vez más la obra “Uno nunca sabe” de Roberto Fontanarrosa, con Alex Benn y Adrián Marré. La trama de la obra consiste en una reflexión desde el humor de las relaciones entre hombres y mujeres. Las reservas se pueden hacer al teléfono 2944350916. La entrada incluye picada y copa de vino.

Border INC

En el teatro El Brote, la Compañía de Teatro Aéreo Guapeza presenta hoy viernes a las 21 su tercer obra. “Border INC”. Es un espectáculo multimedia donde el público participa activamente desplazándose por el espacio y en contacto directo con los personajes. La entrada es la gorra (valor sugerido 250 pesos). Podrán retirarse en cada sala desde una hora antes de la función o en el teatro El Brote (Beschtedt 568), de 11 a 13, el mismo día de la función. La obra integra la propuesta que ofrece el ciclo Primavera Teatral.

Esto también

Mañana sábado a las 21 subirá al escenario de la sala de teatro de la Biblioteca Sarmiento “Esto también”, que es una obra de danza contemporánea y acrobacia aérea. “Son cinco cuerpos amigos y hermanos, que se juntan a moverse, a charlar, a reírse, a comer. A mostrarte el estado que les produce el transcurrir de las estaciones del año”, explicaron en la invitación. La propuesta forma parte del ciclo Primera Teatral. Las escenas son construidas y destruidas por Malena Richter, Mariana Ingaramo, Brisa Kreinke, Valentina Gallo y Laura De Munno. En la dirección, Rocío López, y Emanuel Gallardo, en las luces. Entrada al sobre.

Producción experimental

La obra “Lo que no se escucha, paisajes sonoros” se presentará mañana sábado a las 20, en la Escuela Municipal de Arte La Llave, ubicada en Onelli y Sobral. Actuarán Mariana Travin, Sophie Suez, Angie Verta Dithurbide, María Lemú Pinnola, Emi Herman. La pieza la dirige Flavia Montello y dura 30 minutos. “La voz hablada como protagonista exclusiva, creando atmósferas y paisajes sonoros. La escucha sensible agudizada al máximo. Un texto creado con fragmentos de obras de teatro, indicaciones que no fueron escritas para ser escuchadas por los espectadores. El resultado es una producción experimental de coro hablado e improvisación guiada en vivo a través de un código de señas”, explicaron en la convocatoria. La entrada es a la gorra (valor sugerido 250). Las localidades podrán retirarse en cada sala, una hora antes de la función o en teatro El Brote (Beschtedt 568) mañana de 11 a 13. Forma parte del ciclo Primavera Teatral Bariloche.

Limadas

El ciclo Primavera Teatral trae la obra “Limadas”, que se podrá disfrutar mañana sábado a las 20, en la Sala del Teatro Social El Brote, que está situada en Beschtedt 568. “Roxana y Mabel, cansadas de la rutina laboral, están atravesadas por inquietudes personales que las llevarán a acudir a la psicóloga que la obra social les ofrece”, es parte de la sinopsis de la obra. La entrada es la gorra (valor sugerido 250 pesos). Podrán retirarse en cada sala, una hora antes de la función o en teatro El Brote mañana de 11 a 13.

Les pibes, ¡Ah, re!!”

La obra “Les pibes, ¡Ah, re!!” se presentará mañana sábado en Moma, de la calle Traful 210, en el barrio Melipal. “Es una obra divertida y disparatada, para reírse entre amigos”, aseguraron en la convocatoria. La entrada 200 pesos (incluye bolsita tutucas). La dirige Alex Benn.

Maravillas en el paíZ de las HaliSias

El domingo a las 16, se presentará la obra “Maravillas en el paíZ de las HaliSias”, que es fruto de la lectura de “Alicia en el país de las maravillas” y de “A través del espejo y lo que Alicia encontró allí” de Lewis Carrol. Es una obra para niños y niñas, o jóvenes y grandes con niños y niñas adentro. La entrada es al sobre.

“A punto caramelo”

“A punto caramelo” se podrá disfrutar el domingo a las 21, en la sala de teatro de la Biblioteca Sarmiento. Es una obra premiada en el Concurso de Producción de Obra de Dramaturgia Regional Patagónica 2017 del Instituto Nacional de Teatro. Y cuenta con el apoyo del INT. La entrada es al sobre. La obra integra la grilla de espectáculos del ciclo Primavera Teatral. Es una obra recomendada para mayores de 16 años.

Roca

Primavera de las letras

La Feria Municipal del Libro y la Lectura continúa con sus actividades este fin de semana en el Museo Municipal de Bellas Artes (Uruguay 650 primer piso). La programación es la siguiente:

Hoy viernes

Alejandro Dolina

A las 15 presentación del libro “Duffy, un duende excepcional”, de Rossana Martínez. Actividad con chicos y chicas de Nivel Primario, en Sala “Juan Sánchez”).

De 16 a 19: “Micromundos” taller de escritura de microrelatos dictado por Fabiola Soria en el Aula Taller; a las 17 “Conquista Cultural e instituciones celadoras”, charla /taller con Juan Solá -actividad con estudiantes de Nivel Medio, en Sala “Juan Sánchez”-; a las 19 presentación del libro “El ensayo amoroso”, de Fabio Lacolla (Sala “Juan Sánchez”); a las 19:30 Charla abierta con Laura Gutman: “Qué nos pasó cuando fuimos niños y que hicimos con eso”, en la globa; a las 20 Clara Vouillat presentará su libro “Las sopranos”, acompañada por Olga Corral. En la sala “Juan Sánchez” y a las 22 llegará Alejandro Dolina con “La venganza será terrible” en la Asociación Española (España 1171). En el Rincón Infantil a las 18 se abre “La hora del cuento. El placer de leer con los niños”, espacio coordinado por la Biblioteca Popular “Julio A. Roca”.

Mañana sábado

Esther Díaz

De 15 a 17:30 se dictará el taller socio-literario “Escribir el amor”, coordinado por Fabio Lacolla (Sala “Juan Sánchez); a las 16:30 el Grupo Girasoles pondrá en escena sus “Historias con girasoles”, cuentos y canciones para toda la familia, en la globa; a las 18:30 Estefani Vicens presentará el libro “El aula feroz. Para escribirte mejor”, producido entre docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNCo (sala “Juan Sánchez”); a las 19:30 será la presentación del libro “Relatos de la cronohistoria”, de Fabiola Soria y también a la misma hora se presentará “Filósofa punk. Una memoria”, de Esther Díaz. Habrá charla y debate con la autora en la globa de Uruguay y Sarmiento. A las 20 presentará el libro “De cadencias y canabis, de Graciana Miller en la Sala “Juan Sánchez”; a las 20:30 se abre el Conversatorio “Leer desde la cuna” del que participarán Betina Cositorto -directora de Editorial Nazhira-, Karina Brovedani -profesora en Psicopedagogía y coordinadora del equipo técnico de los CECIS; Diana Vázquez -licenciada en Servicio Social y directora de Promoción Social; Sara Croza y Patricia Iñurrategui, voluntarias del Rincón de Lectura “Sara Croza” del Hospital López Lima (Sala “Juan Sánchez”).

Finalmente en a las 21:30 se podrá disfrutar de textos y música con Juan Solá y Neyén Morra y “La parte honda del río” (Globa de Uruguay y Sarmiento).

En el Espacio Infantil a las 16 será el turno de “Te cuento, te leo. Cuentos, poesías, nanas y canciones”, programa primera infancia y a las 18 del Taller de Cuentos de Paula Sanhueza, para toda la familia.

Domingo

Juan Sasturain

A las 16:30 la Compañía El Biombo pone en escena “La Lobería”, títeres para toda la familia (Globa de Uruguay y Sarmiento); a las 17:30 Charla debate “Algunos conceptos clave para pensar la historia y el presente de la Patagonia”, por Silvio Winderbaum (Sala “Juan Sánchez”); a las 18 taller de origami para niños y niñas de 8 a 12 años coordinado por César Quijano, con inscripción previa y cupos limitados (Aula taller); a las 18:30 presentación de los libros “A dónde van”, de María Ángeles Alarcón y “Retrospectiva del mañana”, de Silvina Gutiérrez (sala “Juan Sánchez”); a las 19:30 charla abierta con Juan Sasturain “Sobre los usos de la primavera” en la globa y a las 21 la Murga Teatro Los Soñadores Despiertos presenta “Almanaque, la máquina de ser costumbre” en la globa de Uruguay y Sarmiento).

Este día en el Espacio Infantil a las 15 Silvina Gutiérrez ofrecerá una función de la obra de títeres “Mi mamá es un pulpo” y presentará el libro homónimo y a las 18 será el turno del “Taller familiar de cuentos en kamishibai”, por Fernado Arbizu de Teatros Hauska, inscripción previa y cupos limitados.

“Time”

Mañana sábado, a las 21, el Ballet Español de Fundación Cultural Patagonia presentará su nuevo espectáculo “Time” en el Auditorio “Ciudad de las Artes” (Rivadavia 2263). La agrupación que dirige Armen Grigorian, compartirá una gran producción con más de 25 bailarines en escena, artistas invitados y un exquisito despliegue de escenografía y vestuario; con la presencia de un invitado de lujo: el guitarrista porteño Héctor Romero. Las localidades anticipadas están en venta en la Secretaría de la institución (Rivadavia 2263); hoy viernes de 9 a 12:30 y de 16 a 20 y mañana sábado de 9 a 12:30. Los valores de las entradas son $300 para público en general (descuento del 20 % para socios del Club Río Negro), $150 para jubilados y $70 para alumnos del IUPA. Para mayor información comunicarse al (0298)-4432590.

Susi Blú

Mañana sábado, a las 23, las Susi Blú festejan sus ocho años en Teatro El Biombo (Rodhe 1464). En esta ocasión se suman como invitados Laura Brion en bajo; Ilenia Zaccaría en voz; Richi Sandoval, Nico Carrillo, Caro Bassi y Mono Pelletieri en guitarras; Yamila Tejada en saxo; Flor Fioritti en armónica y Leo Álvarez en batería. Entradas anticipadas $150 y en puerta $200.

Cuarteto jazzero

Este domingo, a las 22, el cuarteto jazzero del resto-bar de Yrigoyen 1171 toca una vez más en el ciclo “Domingos de Jazz en la jungla”. Integran el grupo Walter Lusarreta, Sabina Muruat, Víctor Valdebenito y Mauricio Costanzo. El valor de la entrada es de $100 (como siempre, también podés adquirir un abono para 4 entradas a $200$).

Teatro para chicos

“Claudio Infierno y su torre de vidrio” es la propuesta del Circuito Infantil de Teatro para el domingo, a las 16, en Casa de la Cultura (9 de Julio 1043). Entrada: gratis para socios y sus hijos y $200 público general.

“Mi amigo Satié”

Fundación Cultural Patagonia estrena la obra para toda la familia “Mi amigo Satié”, que subirá a escena en la sala 3 de San Luis 2080 mañana sábado a las 16. “Mi amigo Satié” relata un día en que el pianista y compositor Erik Satié prepara la merienda; porque como todos los sábados, recibirá a sus grandes amigos, los músicos y compositores Debussy y Ravel para pasar la tarde, en la que conversarán sobre notas musicales y composiciones. Participan de la propuesta la actriz Lilén Quintín y el Trío de Cámara de Fundación Cultural Patagonia, integrado por Silvina Cárdenas, flauta; María Pía Vivet, fagot y Mauro Moya, piano. La iluminación es responsabilidad de José Bieguer, mientras que la dramaturgia, dirección general y puesta en escena pertenecen a Tato Cayón. Las localidades -a $100- estarán en venta hoy viernes de 9 a 12:30 y de 16 a 20 y mañana sábado de 9 a12:30, en la Secretaría de FCP (Rivadavia 2263). Para mayor información, comunicarse al (0298)-4432590.

Casa Rufina Cabaret

Hoy viernes, a las 21, se estrena en Casa de la Cultura (9 de Julio 1043) “Casa Rufina Cabaret”, una producción teatral interactiva que se desarrolla en seis escenarios diferentes con 22 artistas locales y regionales en escena. Entrada: $500.

Viedma

Jury

El domingo, a las 20, Luciana Jury se presentará en la sala mayor del Centro Municipal de Cultura. Reconocida como una de las voces más destacadas del nuevo folclore latinoamericano repasará temas sus discos anteriores y del disco que acaba de grabar compuesto mayoritariamente por canciones anónimas y del cancionero latinoamericano.

Noche de metal

Hoy viernes, desde las 23, Werken estará en el pub de Belgrano y Saavedra junto a Apología y Tribu, en una noche a puro metal.

Primavera

Hoy viernes, de 15 a 19, se realizará el festejo por el Día de la Primavera en la plaza del barrio Zatti con juegos para la familia, clases de zumba y espectáculos musicales.

Recreación para la tercera edad

Hoy viernes, de 14 a 18, en el salón de Deportivo Goliat se efectuará la segunda jornada recreativa “Me siento bien” para personas mayores de 60 años que organiza el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.

Quinto Juglar

La banda local Quinto Juglar tocará mañana sábado, a la medianoche, en la confitería ubicada en Belgrano y Saavedra.

Ciclo de música

Mañana sábado desde 19 el músico viedmense Manuel Espinosa se presentará en la sede Atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro en el marco del Circuito Universitario de Música Independiente. Será con entrada libre y gratuita con el acompañamiento del Taller de Tango dirigido por Carolina Sofi, los coros de la sede Atlántica Coral Cantar es del Viento, dirigido por Carolina Zeberio; y Coral del Río Negro, conducido por Aníbal García; y el Grupo Interuniversitario de Teatro (G.I.T.), dirigido por Martín Sánchez.

Cuartomar

Mañana sábado, desde la medianoche, el grupo Cuartomar actuará en el pub de 25 de Mayo y Sarmiento.

Día del Niño

La Policía de Río Negro festejará el Día del Niño con actividades para toda la familia que se realizarán mañana sábado, de 14 a 18, en la Escuela de Cadetes. Se anuncian un centenar de premios.

Guitarra

Hoy viernes, a las 20:30, en la Biblioteca Mitre (Colón 495) Alejandro Badía, Pablo López Minnucci y Pablo Sánchez darán un concierto de guitarra. Entrada libre y gratuita.

Cipolletti

“Un mechón de tu pelo”

La obra se presentará mañana sábado, a las 21, en Espacio Pueblarte (puntual). Reservas al 2995956206.

Sal demonio

El dúo conformado Gustavo Giannini y Pedro Folatelli recorrerá temas de rock, pop, bossa, candombe, folclore y tango, acompañados por bajo, guitarra, percusión y sus voces. Se presentará hoy viernes, a las 22, en La Casa de La Bodega. Entrada libre y gratuita.

Alas del Alma

Con los músicos Emilio Sandoval, Los Amigos y la Orquesta Folclórica Municipal Amulén como invitados se realizará hoy viernes en el Centro Cultural Municipal a las 20. La entrada es de un alimento no perecedero.

Festival solidario

Mañana sábado, a las 21, en el Complejo Cultural Cipolletti se hará un festival solidario del que participarán Ariel Soto, Ricardo Gutiérrez, Lourdes Borgi, Ballet de Tango Municipal de Neuquén, Compañía Gotan Joven, Miguel Ángel Barcos. Entrada: alimento no perecedero.

Cantares de mi Patria

Pol Guerrero, Javy Carrasco, Claudio Hermosilla, Lorena Riquelme, Tony Sánchez, Agrupación Quebracho y Tango actuarán hoy viernes en el Complejo Cultural Cipolletti a las 21. Entrada $200.

Alquimia

Mañana sábado, a las 21, en el Centro Cultural Municipal cantará el grupo vocal Alquimia. Entrada: $200

Tardes de ajedrez

Taller de ajedrez para todas las edades, libre y gratuito. Mañana sábado a las 15 en el Complejo Cultural Cipolletti.

“Seres maquínicos”

La exposición de Elisa Algranati “Seres maquínicos” se puede ver todos los días de forma gratuita en el Complejo Cultural Cipolletti de 10 a 21.

Apasionados por las letras

Taller para todas las edades. Libre y gratuito. Mañana sábado, a las 17, en el Complejo Cultural Cipolletti.

“Estrellas en la tierra”

Mañana sábado a las 21 en la Escuela Municipal de Música se proyectará el filme “Estrellas en la tierra”. Entrada es libre y gratis.

Danzas Folclóricas

El domingo, a las 21, en el Complejo Cultural Cipolletti se ofrecerá una muestra de danzas de la que participarán Quebracho, Los Horneritos, Ballet Ayahuen, Escuela Especial N° 24, Taller Infantil Santa Clara, Taller Folclórico del CeMuD. Entrada: un alimento no perecedero.

“Confluencia”

Silvina Correa Uranga inaugura la muestra “Confluencia” hoy viernes a las 20:30 en el Complejo Cultural Cipolletti. Entrada es libre y gratis. Se podrá ver todos los días de 10 a 21.

“Toco Madera”

Ramón Muñoz expone en la Galería “Gabriela Erázun” del Centro Municipal de Artes Visuales. Entrada libre y gratuita.

San Martín de los Andes

Los Infernales

Rafo Grin y Los Infernales (Vicente Iturbe y Leo Toro) mostrarán todo su repertorio de blues tradicional hoy viernes a la medianoche en la cervecería de Mariano Moreno 743. Mientras que mañana sábado harán un doblete: a las 17 saldrán a escena en el Festival de Blues y a las 23 lo harán en el bar de San Martín 599.

Patagones

Fiesta se la primavera

Mañana sábado, de 16 a 19, se realizará la Fiesta de la Primavera en la zona de la Costanera, organizada por la Dirección de Juventud de la municipalidad de Patagones, bajo el lema “Lo único que protege en la prevención”. Además de actividades promocionales y de prevención de diferentes áreas municipales se anunció la actuación de DJ Raian Rousiot y la banda Wopa Cumbia.

Chimpay

Grupo de Rock

El Grupo de Rock de Fundación Cultural Patagonia se presentará, hoy viernes a las 20, en la Biblioteca Pedro Garro y Vidal, en el marco de los festejos por el aniversario de la institución. El grupo interpretará un programa compuesto por “Será” de Las Pelotas, “Irresponsables” de Babasónicos, “Learn to fly” de Foo Fighters, “Fly away” de Lenny Kravitz, “Alta suciedad” de Andrés Calamaro, “Es sólo una cuestión de actitud” de Fito Páez, “Fumar de día” de Marilina Bertoldi, “Back in the U.S.S.R.” y “I want to hold your hand”, ambas de The Beatles, “De pronto así” de Guillermo Pérez, “Dicen decir” de Ángel Pino y “Mary Poppins y el deshollinador” de Fabiana Cantilo. El trío roquero de FCP está integrado por Ángel Pino y Guillermo Pérez, guitarras y voz; Sebastián Mozzoni, bajo y voz; y Cristian Vallejos, batería y voz. Junto a ellos, participará como invitada la cantante Alfonsina Magariño.

El Cóndor

Festejo Primaveral

Mañana sábado, desde las 11, se realizará la Fiesta de la Primavera en el Paseo Artesanal de la calle 120 bis del balneario. Habrá juegos, murgas, música en vivo y patio de comida para disfrutar en familia.

Fernández Oro

Costumbres argentinas

Hoy viernes, a las 19, se inaugurará la exposición “Costumbres argentinas, la mirada sobre el otro”, resignificaciones en torno de una antigua exhibición de ilustraciones del Museo Doña Lucinda. Se podrá ver una serie de litografías que pertenecen a la obra “El gaucho a través del tiempo”, del artista Juan Carlos Huergo.

Godoy

Primavera

Mañana sábado desde las 15 en las plazoletas de avenida 9 de Julio se festejará la llegada de la primavera con actividades culturales y deportivas. Desde las 18 en el Mini Anfiteatro de la Juventud actuarán la Banda de Música Batallón de Exploradores, Amigos Godoyenses, Taller de Ensamble de Guitarras, Academia Suyai, Nito, Javier y Cecilia y Mi Mama No me Deja. A las 21 se encenderá el Fogón Primaveral.